Maria-Magdalena Irincu, prima campioană olimpică a Târgoviştei: „Am fost născută pentru sport”

Maria-Magdalena Dumitrache (Irincu după căsătorie) este primul cetǎțean nǎscut în Târgovişte încununat cu titlul de campion olimpic, la cea de a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de varǎ (Sidney, 2000).

Atunci Maria-Magdalena Dumitrache a câştigat medalia de aur la canotaj (schif 8 + 1) şi a intrat în istorie ca primul cetǎțean nǎscut în Târgovişte încununat cu titlul de „campion olimpic”.

Maria Magdalena Dumitrache a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, iar in 2000 i-a fost conferit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de comandor.

A început să practice canotajul la vârstă de 14 ani la CSS Marina Orșova, din 1997 transferandu-se la CSA Steaua București. A fost componentă a loturilor naționale de junioare și tineret între 1992 și 1997 și la lotului național de senioare din 1998.

A participat la trei ediții ale Campionatelor Mondiale de junioare, cucerind șase medalii (dintre care una de aur, la patru rame fără cârmaci) și la două ediții al CM de tineret unde a cucerit o medalie de aur și una de argint în proba de dublu vâsle (2x).

În 1998 și 1999, a cucerit două titluri mondiale cu echipajul de opt rame cu cârmaci (8+1), iar în 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney, a urcat pe prima treaptă a podiumului alături de coechipierele sale din barcă de 8+1 (Vera Cochelea, Georgeta Damian, Liliana Gafencu, Elena Georgescu, Doina Ignat, Elisabeta Lipă, Ioana Olteanu și Viorica Susanu).

Sportiva s-a mutat de ani buni în Germania, cu tot cu familie.

„În orice ce facem trebuie să încercăm să fim cei mai buni, să ne străduim să ne depășim condiția. Doar așa putem ține steagul sus. Eu nu știam să fac multe lucruri, nu știam limba germană, dar acum lucrez la stat”, spune fosta canotoare.

Soțul ei, Alin Vasile Irincu, este și el campion mondial de juniori și tineret la canotaj. Bărbatul este acum antrenor de canotaj, iar Maria Magdalena este angajată la Ministerul Muncii din Germania.

„Am fost născută pentru sport”

„În clasa a treia fugeam cu autobuzul la Sala Polivalentă după ce pleca mama mea la muncă. Mă duceam la sală fără să știe ea și am făcut volei, apoi handbal de performanță. Ea a aflat după vreun an de zile când a fost nevoie să plec în cantonament. N-a mai avut ce să spună. În clasa a VIII-a a fost o selecție de canotaj prin țară. Eu, fiind mai înaltă, am fost selectată. Eu nu-mi imaginam să fac un sport fără minge, dar așa a fost să fie. Eu cred că am fost născută pentru sport”, povestește fosta canotoare, acum în vârstă de 45 de ani.

Se consideră o fire ambițioasă. De altfel, ambiția, crede ea, este cea care te ajută în sportul de performanță.

Maria-Magdalena a făcut parte din echipa de aur a României, care, din 1996 până în 2000 nu a cunoscut înfrângerea.

Așchia nu sare departe de trunchi

Cei doi sportivi au doi băiați, unul de 21 ani și altul de 10 ani. Băiatul cel mare a plecat de acasă la vârsta de 14 ani, semnând un contract de profesionist cu o echipă de baschet. Este campion național la canotaj, dar și antrenor pentru copiii mai mici de 14 ani și urmează și o facultate de IT. Copilul cel mic este în căutarea „vocației”, dar nu e departe nici el de apă - face înot.

„La noi în familie, sportul este obligatoriu. Nu contează ce sport, sport să fie. Mai ales în ziua de astăzi când tehnologia le mănâncă timpul copiilor. Un sport, fie că îl faci de performanță sau doar de plăcere, este important. La început, ca părinte, trebuie să îl mai și obligi pe copil. Mai târziu cerne el ce vrea și nu. Oricum, tot ce se întâmplă cu copilul e doar vina părinților. Noi îl mai lăsăm să stea pe dispozitive ca să mai rezolvăm ceva prin casă, dar e o problemă. Sportul este cam unica fereastră către un mod de viață sănătos”, este de părere târgovișteanca.

„Și dacă dai cu mătura pe stradă, să fii cel mai bun”

O problemă de sănătate a obligat-o să abandoneze sportul de performanță prea devreme.

„Dacă ar fi să am din nou 14 ani, tot la canotaj m-aș duce, tot același lucru aș face. Poate sună a clișeu, dar nu aș face altceva. Poate că aș fi tras mai mult de mine și aș mai fi mers la cel puțin o olimpiadă. Eu m-am lăsat din cauza unor probleme medicale, la 24 de ani, când am fost diagnosticată cu triplă hernie discală. Oricum, am realizat cam tot ce mi-am propus, de la campion național, la campion mondial și campion olimpic. Asta le spun și copiilor: încearcă să ajungi sus, nu contează în ce domeniu. Și dacă dai cu mătura pe stradă, să fii cel mai bun. Să nu te confunzi cu mulțimea. CV-ul ăsta îmi ajută și astăzi, cu toate că lucrez în cu totul și cu totul al domeniu. Am lucrat doi ani ca translator și acum lucrez la stat pe perioadă nedeterminată”, mai spune fosta canotoare.

Cu colegele se vede destul de des, la concursurile europene și mondiale, dar ține legătura și telefonic.

A 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, unde a strălucit Maria Magdalena Dumitrache, s-a desfășurat la Sydney, Australia, în perioada 15 septembrie - 1 octombrie 2000. Sydney a obținut dreptul de a organiza jocurile olimpice în detrimentul orașelor Beijing, Berlin, Istanbul și Manchester.