Loc de poveste în ograda bunicilor din Dâmbovița. Gospodărie veche, transformată într-o fermă de animale FOTO

Contactul cu natura și cu animalele ar trebui să fie activitate de bază în orice familie. Pe asta a mizat și un cuplu din București, cu origini în Dâmbovița, care au creat un loc de poveste pentru cei mici.

Povestea locului își are originea în copilăria soților Dana Zaharia - Gabriel Dinu, care au crescut în comuna dâmbovițeană Conțești, aflată la doar o jumătate de oră de mers cu mașina de București.

„Ograda bunicilor”, căci așa se numește, este situată în comuna dâmbovițeană Conțești, aproape de pădure. Este locul în care cei mici uită de telefoane și tablete și se reconectează cu natura, în prezența animalelor de toate felurile.

Dana Zaharia, profesoară de română - engleză (42 de ani) și Gabriel Dinu, inginer auto (43 de ani), administratorii și proprietarii fermei, spun că vizitatorii pleacă extrem de încântați după câteva ore petrecute în ogradă. Ei au crescut de mici printre animale, la țară, în ograda bunicilor, și și-au dorit ca și copiii lor să aibă parte de aceeași „poveste”.

„Ferma a fost deschisă pentru public anul trecut, în luna mai. Ea fizic exista pentru că acolo au locuit bunicii noștri. Ce am făcut noi a fost să o extindem și să o facem pretabilă vizitelor în familie, accesibilă celor care nu au avut bunici la țară sau celor care vor să ofere copiilor o alternativă de petrecere a timpului liber în zilele de răgaz, în weekend în general. Mulți copii nu mai au contact cu animalele cu care noi ne jucam în copilărie, pentru că locuiesc mai mult la bloc”, spune Dana Zaharia, administratora și proprietara fermei.

Cei doi au vrut să plece departe de aglomerația din Capitală și să creeze o oază de relaxare pentru copii și părinți, așa că au amenajat vechea gospodărie a bunicilor într-un loc primitor, pe care l-au numit „Ograda Bunicilor”. Au cumpărat cai, iepuri, vaci, capre, oi, dar şi multe păsări.

Acolo se pot organiza petreceri, plimbări în familie și se poate chair mânca, într-un restaurant rustic. Ograda dispune de fermă de animale, locuri de joacă, de o livadă, poate organiza ateliere pentru copii, iar doritorii se pot plimba cu trăsura pe uliță.

Investiția în reamenajarea locului s-a ridicat la câteva sute de mii de euro, din fonduri proprii, sumă care nu a fost acoperită, deocamdată, într-un an de funcționare, dar povestea este pe drumul cel bun.

„Începe să fie ceea ce ne așteptam că o să fie. Oamenii sunt interesați să vină la noi, copiii sunt foarte bucuroși să petreacă acolo câteva ore, chiar o zi întregă. O zi la noi e ca o deconectare de tehnologie, de nebunia orașului, e relaxant și pentru părinți pentru că e un spațiu sigur. Este interesant și pentru copii pentru că intereacționează atfel și cu animalele și cu viața la țară. Avem și locuri de joacă la noi, cei mici au ce să facă toată ziua”, spune Dana, profesoara de engleză care predă acum și „lecții” de conviețuire cu animalele.

Dana și Gabriel au împreună doi copii, de 7 și de 9 ani.

„E altceva decât să își petreacă ziua liberă în oraș”

Cei doi bucureșteni s-au născut în Capitală, dar și-au trăit vacanțe în gospodăria bunicilor din Conțești, Dâmbovița, fiind legați de aceste locuri. Este de la sine înțeles că nu s-au putut departa prea mult de „viața de la țară” și au zis să perpetueze o chestie care începe să nu se mai găsească peste tot și cumva să ofere și altora aceste experiențe din viața simplă, din îngrijirea animalelor.

„Sunt cei mai fericiți că pot alerga în voie pe lângă animale și prin toată ograda. Am avut tot timpul animale în gospodărie și am făcut-o pentru ei inițial, să se poată bucura de animale și de timp liber în vacanțe așa cum am făcut și noi și cumva, ideea de a o extinde și de a o face un loc public a venit tocmai din ideea de a nu ține doar pentu noi experiențele acestea”, spune Dana.

Micii clienți pot petrece o zi întreagă în ogradă, programul fiind de la ora 11.00 până la ora 21.00 în zilele de vară, iar în sezonul rece este deschis până când Soarele apune.

„Este nevoie de o gură de aer proaspăt, de o livadă, să mergi desculț atunci când îți permite vremea. Noi avem avem animale, ogradă mare, restaurant, facem plimbări cu trăsura pentru copii și părinți, facem plimbare cu poneiul, diverse ateliere pentru copii. Însă nu ne-am axat pe ateliere, ci pe interacțiunea celor mici cu animalele. Copiii nu pot fi ținuți prea mult la o masă, făcând ceva, atunci când pe la picioare le aleargă un iepuraș sau o găină. E spațiul destul de mare încât să îl ții pe copil blocat la o masă, când el poate face altceva”, adaugă proprietara fermei.

Un bilet costă 15 lei lei de persoană, bani în care este inclusă vizita la ferma de animale, dar pentru câteva zeci de lei, clienții pot servi masa în natură, gustând din bucate tradiţionale, gătite la faţa locului, și se pot plimba cu trăsura. Separat se poate plăti mâncarea sau băuturile, plimbările cu trăsura.

În Ograda Bunicilor există varianta de a face petreceri tematice sau aniversare în weekend, iar în timpul săptămânii se pot primi grupuri de copii de la școli și grădinițe.

„Vin copii nu doar din județul Dâmbovița, ci și din București, Brașov sau Sinaia. Am avut grupuri și de 150 de copii într-o singură zi. La primele vizite mai veneau copiii mai mari și mă întrebau de parola de la internet, dar s-au cam cernut și am observat cu plăcere și bucurie că nu le mai trebuie. Preferă să hrănească o oaie, să se plimbe cu trăsura, activități pe care nu le mai poți face în multe locuri din țară. E important să nu afle de chestiile astea doar de la televizor sau din cărți”, adaugă femeia.

Ograda ar putea oferi, în viitor, și locuri de cazare, însă nu este un deziderat pentru cei doi bucureșteni.