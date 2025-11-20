Viața secretă a lui George W. Bush după ce a părăsit Casa Albă

La prima vedere, fostul președinte american George W. Bush se bucură de o pensionare liniștită, în casa sa dintr-o suburbie exclusivistă a orașului Dallas. Pictează, participă la competiții de golf și nu ratează meciurile de baseball. Multă vreme a părut că s-a retras definitiv din politică - dar intervențiile sale publice tot mai frecvente le-a dat susținătorilor săi motive să spere, relatează Daily Mail.

„Ai o voce care ar rezona cu mult mai mulți americani decât îți spun unii oameni din jurul tău”, a spus recent pe un ton rugător fostul președinte al Comitetului Național Republican, Michael Steele.

Bush și-a încheiat mandatul pe 20 ianuarie 2009, dar există așteptarea că nu va fi ultimul cuvânt al celei mai de succes dinastii politice americane din toate timpurile - potrivit unor zvonuri, se pregătește ceva, o acțiune menită să pună capăt așa-numitului „exil Bush” și să recupereze Partidul Republican de la Trump și Maga.

În culise, și având încă legături strânse în întreaga țară, un Partid Republican din umbră așteaptă să preia conducerea după plecarea lui Trump, scrie Daily Mail.

Și, deși fostul președinte american își respectă hotărârea de a nu-l critica public pe Trump - spre frustrarea unora dintre foștii săi consilieri - e posibil să se opună ideii de a avea un rol discret la modelarea viitorului pe termen lung al Partidului Republican.

Probabil că o provocare din partea unui candidat prezidențial aliniat cu Bush nu va apărea mai devreme de ​​ 2030.

Însă, pe fondul turbulențelor actuale din Partidul Republican și având în vedere faptul că Trump nu poate să candideze pentru un al treilea mandat, există o presiune tot mai mare ca primii pași să fie făcuți în 2028.

„Nu încape nicio îndoială că Vance are un avantaj în calitate de vicepreședinte. Dar nu cred că este sigur în vreun fel. Va exista o imensă plajă liberă în cadrul Partidului Republican (în 2028)”, a declarat pentru Daily Mail un fost oficial al lui Bush.

Politici fundamental diferite

În 2016, Trump a cucerit Partidul Republican respingând politica externă agresivă a lui Bush și „războaiele veșnice” din Orientul Mijlociu, denunțând costurile acestora de trilioane de dolari și intervenționismul unor „neoconservatori” precum Dick Cheney.

Însă foștii oficiali Bush se simt răzbunați de ceea ce consideră a fi un eșec al politicii lui Trump de a-l îmbuna pe Vladimir Putin.

„Putin simte că are mână liberă acum”, a apreciat un fost oficial al Bush, adăugând că Trump este prost sfătuit în această privință.

„S-a înconjurat în mod conștient de oameni care spun da la orice. Crede că asta îi va fi de mai mult folos pentru că nu va mai fi constrâns de statul profund, dar, de fapt, nu-i va fi prea util și nici țării.”

Nu încape nicio îndoială că Trump păstrează controlul asupra Partidului Republican.

Însă un sondaj recent AP/NORC a constatat că doar 68% dintre republicani aprobă modul în care a gestionat guvernul federal, față de 81% în martie.

La începutul acestui an, un sondaj Gallup a arătat că George W. Bush se bucură de o aprobare de 52% în rândul americanilor, față de 48% Trump.

În august, Trump a mutat portretele lui Bush și ale regretatului său tată, președintele George H.W. Bush, de la Casa Albă, într-o zonă ferită, unde nu pot fi văzute.

Ce pregătește familia Bush

Coincidență sau nu, în aceeași săptămână, George W. Bush și fratele său, Jeb, fostul guvernator al Floridei, s-au numărat printre personalitățile familiei care s-au adunat pentru un eveniment secret, și potențial important, la reședința de vară de la Kennebunkport, pe coasta statului Maine.

Complexul era cunoscut drept „Casa Albă de Vară” în timpul președinției Bush.

Fără a fi făcut public și fără prezența presei, în total, 65 de prieteni ai familiei s-au adunat și au pus bani într-un fond pentru a ajuta la lansarea unei campanii politice a unui alt Bush.

Antreprenorul din domeniul tehnologiei Jonathan Bush, în vârstă de 56 de ani, văr cu „W” și Jeb și fratele personalității TV Billy Bush, va candida pentru funcția de guvernator al statului moderat Maine în 2026.

Dacă va câștiga, ar fi al treilea mandat de guvernator pentru un membru al familiei Bush.

Atât George W. Bush, cât și Jeb Bush și-au folosit mandatul de guvernatori - al Texasului, respectiv al Floridei - drept trambuline pentru candidaturile la președinție.

Deși orice intervenție în politica republicană este riscantă pentru fostul președinte american, se crede că acesta fost nemulțumit de de decizia lui Trump de a desființa USAID.

În iunie, Bush s-a adresat personalului într-o înregistrare video de rămas bun, deplângând tăierile ce au afectat un program global pe care l-a inițiat - Planul de urgență al președintelui pentru combaterea SIDA (PEPFAR).

Într-o declarație percepută ca o lovitură la adresa lui Trump, acesta a spus: „Este în interesul nostru național ca 25 de milioane de oameni care altminteri ar fi murit să fie în viață acum? Cred că da”.

Dacă candidatura lui Jonathan Bush la funcția de guvernator va avea succes, ar putea marca un punct de cotitură pentru dinastia Bush.

După revolta de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021, zeci de foști oficiali ai administrației Bush au părăsit Partidul Republican, alăturându-se grupurilor anti-Trump precum The Lincoln Project și Republican Voters Against Trump, care ar putea în cele din urmă să ofere infrastructura electorală pentru un candidat aliniat cu Bush.

În 2024, apele au fost testate de Nikki Haley.

Ea a fost însoțită în campanie de Chris Sununu, guvernatorul statului New Hampshire și urmașul unei alte dinastii republicane.

Treizeci și șase de ani mai devreme, George H.W. Bush îl avea alături pe John Sununu, tatăl lui Chris, care era pe atunci guvernatorul statului New Hampshire și care a devenit șeful de cabinet al lui Bush la Casa Albă.

Haley a fost demolată de Trump în alegerile primare republicane din 2024.

Cu doi ani mai devreme, George Prescott Bush, fiul lui Jeb, a candidat la funcția de procuror general al Texasului împotriva ultraconservatorului Ken Paxton.

Paxton, care a fost susținut de Trump, a promis că va „pune capăt dinastiei Bush” și a câștigat la diferență mare de voturi.

Dar, deja apar noi membri Bush, iar eforturile de a pune capăt exilului familiei sunt în creștere.

Rata de aprobare a lui Trump a scăzut recent la 36% într-un sondaj AP/NORC, 62% dintre respondenți exprimând dezaprobare.

Într-un articol recent publicat în Wall Street Journal, Karl Rove, consilierul cunoscut cândva drept „creierul lui Bush”, a declarat: „Cererile sale tarifare îl trag în jos”.

„Alegătorii nu vor da vina pe celelalte țări străine pentru prețurile crescute sau pentru faptul că există mai puține bunuri. Îl vor învinovăți pe Donald Trump și Partidul său Republican.”

Când Trump va fi lăsat în urmă, s-ar putea deschide ușa în cadrul Partidului Republican pentru ascensiunea unui moștenitor „anti-MAGA” al lui Bush.