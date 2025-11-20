Horoscop vineri, 21 noiembrie. O zodie are destinul de partea ei, iar alta trece peste un obstacol major

Potrivit Horoscopului de vineri, 20 noiembrie, vremea mohorâtă nu oprește ascensiunea celor aflați în zodia Fecioară. Se anunță o zi plină de reușite. Un alt nativ norocos este Leul, care va trece peste un obstacol major.

Berbec

Iubire - E nevoie de curaj și perseverență pentru a repara fisuri relaționale apărute din neglijență.

Sănătate - Aveți energie și gândirea pozitivă vă ajută să o direcționați constructiv. Dacă vreți să faceți schimbări, acum e clipa.

Bani - Vă revoltați contra șefilor, cel puțin în mintea voastră. Păstrați-vă calmul la exterior.

Taur

Iubire - Faceți obsesii de moment pentru o carte, o persoană sau un obiect și nu mai acordați timp la nimeni și nimic altceva.

Sănătate - Neglijați riscurile și vă cam oferiți răsfățuri.T otul e permis până la un anume prag.

Bani - Intră în acțiune mecanismele de autoprotecție. Căutați să vă puneți banii la adăpost.

Gemeni

Iubire - Oferiți-vă timp să socializați voi cu voi.E o experiență pozitivă, iar dialogul interior se desfășoară ușor.

Sănătate - Anumite domenii pot merge în paralel, dar nu în același ritm. Asta vă poate crea frustrări și dureri de cap. Alungați gândurile care vă tulbură!

Bani - Aveți parte de reacții impredictibile din partea colegilor. Impulsivitatea și sensibilitatea sunt mari și la voi, așa încât, nu luați prea personal totul.

Rac

Iubire - Tehnologia vă ajută să țineți legătura cu lumea. Sunteți între drumuri, planuri și alegeri de potențiali parteneri.

Sănătate - Aveți multă energie și, dacă nu gestionați corect acest exces mental, puteți fi percepuți mai țâfnoși.

Bani - Faceți investiții în obiecte de valoare, durabile în timp. Încadrați-vă totuși în buget.

Leu

Iubire - Puteți face legături noi prin prietenii actuali. Vă fac plăcere activitățile originale, neconvenționale și oamenii ciudați.

Sănătate - Vă simțiți bine, aveți energie și orice activitate dinamică vă este favorabilă și indicată.

Bani - Odată ce ați stabilit direcția corectă, sunteți dispuși să munciți mai mult pentru a obține rezultate.

