search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Alimentele care dau coșmaruri și îngrașă dacă sunt consumate seara. Ce să eviți cu câteva ore înainte de culcare

0
0
Publicat:

Cina luată foarte aproape de culcare poate agrava calitatea somnului, poate afecta nivelul glicemiei și poate stimula creșterea în greutate. Studiile arată că unele alimente pot provoca chiar coșmaruri, potrivit Blik.

Ultima masă din zi n-ar trebui să fie una consistentă. FOTO Shutterstock
Ultima masă din zi n-ar trebui să fie una consistentă. FOTO Shutterstock

Se știe că recomandat este să lași cel puțin două-trei ore între cină și culcare, pentru că acest lucru permite corpului să finalizeze digestia și să se pregătească mai bine pentru o noapte de odihnă, arată VeryWellHealth.

Numai că fiecare are propriile sale obiceiuri alimentare, iar recomandările specialiștilor sunt adesea ignorate. În plus, ultima masă din zi e adesea mult prea consistentă, iar alimentele mâncate sunt, de multe ori, tocmai cele care influențează negativ calitatea somnului.

Iată cu câte ore înainte de culcare putem consuma totuși alimente din categoria celor incriminate pentru perturbarea somnului și ce alimente putem mânca fără probleme dacă nu putem renunța la masa de seară.

Zahăr: cu două ore înainte de culcare

Se recomandă evitarea dulciurilor cu cel puțin două ore înainte de somn. Alimentele bogate în zahăr înainte de culcare pot provoca fluctuații bruște ale glucozei, ducând la o noapte agitată. Sunt posibile treziri cu foame, tremurături sau vise neplăcute, arată cercetările.

Carbohidrați: cu patru ore înainte de culcare.

Experții recomandă consumul de carbohidrați complecși cu aproximativ patru ore înainte de culcare. Există dovezi că alimentele bogate în fibre au un efect pozitiv asupra fazei de somn profund, ceea ce este important pentru recuperarea organismului, memoriei și imunității.

Proteine: cu două-trei ore înainte de culcare

Este indicat să nu consumi mese proteice consistente imediat înainte de culcare. Alimentele bogate în proteine au nevoie de mai mult timp pentru a fi digerate și pot perturba somnul. Pe de altă parte, alimentele ușoare din proteine, inclusiv peștele și sursele vegetale, susțin recuperarea musculară și sațietatea fără a suprasolicita tractul gastrointestinal.

Grăsimi, cu trei-patru ore înainte de culcare

Specialiștii recomandă optarea pentru grăsimi nesaturate – cum ar fi nuci sau avocado – și consumarea lor cu câteva ore înainte de culcare. Alimentele grase sau prăjite sunt digerate lent, așa că pot provoca arsuri la stomac, balonare sau disconfort la culcare și pot întârzia adormirea. Există studii care concluzionează că grăsimile saturate scurtează durata somnului profund.

Băuturi: cu una-două ore înainte de culcare.

Este indicată limitarea consumului de băuturi înainte de culcare, pentru a nu simți nevoia de a merge la toaletă. Acest obicei poate afecta tiparele de somn și poate cauza oboseală dimineața.

Băuturile cu cofeină ar trebui lăsate pentru dimineața, deoarece efectul lor poate dura până la 12 ore.

În ciuda efectului său calmant, alcoolul provoacă adesea tulburări de somn în a doua jumătate a nopții.

Ce poți mânca înainte de culcare:

O gustare sănătoasă târzie ar trebui să combine proteine, fibre și grăsimi sănătoase pentru a menține nivelurile de zahăr stabile și pentru a nu suprasolicita digestia.

Iată câteva opțiuni sunt potrivite:

  • Alimente cu triptofan: curcan, banane, migdale, semințe de dovleac, nuci, tofu;
  • Surse de magneziu: ciocolată neagră, spanac, avocado, caju, semințe de floarea-soarelui;
  • Proteine ușoare: iaurt grecesc, brânză de vaci, ouă, smoothie-uri cu lapte de soia;
  • Carbohidrați sănătoși cu fibre: fulgi de ovăz, biscuiți integrali sau pâine prăjită cu unt de nuci, quinoa;
  • Grăsimi sănătoase: o mână de nuci, budincă de chia, avocado pe pâine integrală.

Experții spun că nu există o regulă clară: ascultă-ți corpul și mănâncă dacă îți este foame! Este recomandată însă terminarea ultimei mese complete cu două-trei ore înainte de culcare și optarea pentru o gustare ușoară, dacă este necesar.

Amintim că un studiu publicat în British Journal of Nutrition arată că persoanele care au luat cina mai devreme, între 19:00 și 19:30, au pierdut mai mult în greutate în comparație cu cele care au luat cina mai târziu, în jurul orelor 22:30-23:00. Potrivit G4food, acest lucru se poate datora faptului că mâncatul târziu în noapte perturbă ritmul circadian al organismului, făcând mai dificilă pierderea în greutate.  

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Un robot a dansat pe o melodie rusească în fața lui Vladimir Putin. Reacția liderului de la Kremlin. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși alături de gemenele celebre din România, după ce au câștigat Asia Express. „Vă ador”
fanatik.ro
image
România cheltuiește mai mult pe dobânzi decât pe Apărare, atrage atenția ministrul Ionuț Moșteanu
libertatea.ro
image
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
”Și-au șocat fanii”! Au apărut imaginile: ce au făcut Ronaldo și Georgina înainte să intre la Casa Albă
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Germania consideră "inacceptabil" planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina
observatornews.ro
image
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Bunurile devin comune după 5 ani de căsătorie? Explicaţia oficială
playtech.ro
image
Cum arăta și ce făcea Anca Alexandrescu la 20 de ani. Biografia neoficială: ”Ultima iubire” a lui Ion Iliescu, discuții cu George Soros și raiduri de noapte
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Kosovarii nu s-au putut abține. Ce au scris după ce au aflat că pot juca împotriva României în finala pentru Mondial
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Pană de curent MASIVĂ! Sute de mii de oameni au rămas în beznă și fără energie electrică, în Paris
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Celebra Strada a Sforii din Brașov, închisă de urgență. Motivul, explicat de primar
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
S-a plâns mult aseară la concertul lui Aurelian Temișan, în memoria regretatului Horia Moculescu. Nidia Moculescu i-a cântat tatălui ei cu lacrimi în ochi
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
A dat-o în mintea copiilor? Mick Jagger s-a întors pe băncile școlii, la 82 de ani!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!