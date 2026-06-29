Video Cod roșu de vijelii în județul Dâmbovița. O persoană rănită, după ce acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a ajuns pe stradă

O persoană a fost rănită, luni, după ce acoperișul unui bloc de locuințe din Târgoviște, județul Dâmbovița s-a prăbușit pe carosabil.

Victima a fost extrasă în stare de conștiență și evaluată medical la locul intervenției, a transmis Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Ulterior, aceasta a fost transportată la spital, conștientă, cu leziuni la nivelul membrelor inferioare.

Autoritățile au transmis că, până în acest moment, au fost înregistrate peste 40 de apeluri prin SNUAU 112 care au semnalat efecte produse de fenomenele hidrometeorologice.

Serviciile de intervenție i-au avertizat pe oameni să urmărească permanent anunțurile oficiale, să evite deplasările în zonele vizate de avertizări, în special zonele cu arbori, stâlpi și panouri publicitare, să închidă și să securizeze ferestrele și ușile locuințelor, să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ și să nu traverseze cursurile de apă.

Alertă de cod roșu în Dâmbovița

Meterologii au emis, luni după-amiază, o avertizare Cod roşu de vijelii pentru judeţul Dâmboviţa, valabilă până la ora 17.25.

Potrivit ANM, în acest interval, în municipiul Târgovişte şi în comuna Răzvad, din judeţul Dâmboviţa, sunt vijelii cu rafale de 90 km/h, grindină de dimensiuni medii, între doi şi patru centimetri, potrivit News.ro.

Amintim că trei sferturi din ţară, inclusiv Capitala, se vor afla până miercuri dimineaţă, 1 iulie, sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius.

Trei persoane au murit din cauza caniculei în România. Temperaturile resimțite la ora prânzului au trecut de 40 de grade în București. Dispeceratul Energetic Național a adoptat măsuri de urgență pentru menținerea funcționãrii în condiții de siguranțã și continuitate a Sistemului Electroenergetic.