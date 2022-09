Chindia Târgoviște și Adrian Mihalcea s-au despărțit amiabil. Tehnicianul a lăsat formația pe ultimul loc în Liga I

Formația Chindia Târgovişte a anunţat, marţi, 20 septembrie, că a ajuns la o înţelegere cu antrenorul Adrian Mihalcea privind rezilierea contractului dintre cele două părţi, potrivit clubului.

„AFC Chindia Târgovişte a încheiat, pe cale amiabilă, colaborarea cu antrenorul Adrian Mihalcea. Clubul nostru îi mulţumeşte pentru devotament şi implicare şi îi doreşte mult succes în carieră”, au anunţat reprezentanţii clubului Chindia Târgovişte pe pagina oficială de Facebook.

Adrian Mihalcea (46 de ani) a preluat echipa Chindia Târgovişte la 7 iunie, de la Emil Săndoi, numit ulterior selecţioner al naţionalei U21 a României.

Mihalcea anunţase că va părăsi banca tehnică a Chindiei duminică, după ce echipa sa a pierdut în faţa Universităţii Cluj, cu scorul de 1-0.

După 11 etape în Superligă, Chindia Târgovişte ocupă ultima poziţie în Liga I, cu doar trei puncte acumulate şi fără victorie.

Mihalcea pleacă de la Chindia

„Nu sunt multe de zis. S-au dăruit, au înțeles că era o șansă mare de a câștiga puncte astăzi. Nu am reușit și, din păcate, uitați-vă în ce situație suntem. Cred că se vor lua unele măsuri. Da, ultimul meci. Avusesem ultimatum. Dacă reușeam să câștig aici, cred că aș fi continuat. Așa nu văd... Echipa parcă e blocată în fața apărării. Am avut extrem de multe ocazii, dar nu am reușit să câștigăm. Astăzi chiar nu sunt supărat. Au respectat ceea ce le-am cerut. Ocazii am avut, n-aș avea ce să le spun. Poate lipsa norocului ar fi ca și minus, dar au nevoie de un declic. Aceștia suntem. Băieții au nevoie de încredere. După atâtea rezultate negative este un blocaj mental”, a declarat Adrian Mihalcea, la finalul partidei cu Universitatea Cluj”.

Deși semase un contract valabil un an, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, Mihalcea a rezistat doar nouă meciuri pe baca dâmbovițenilor.

Eric Lincar, Mircea Rednic și Cristian Țermure sunt numele vehiculate pentru înlocuirea lui Mihalcea la Chindia.