Chindia Târgovişte a transferat un muntenegrean. Jucătorul a mai evoluat în Italia și Cipru

Gruparea AFC Chindia Târgovişte a anunţat, marţi, 6 septembrie, transferul atacantului muntenegrean Sergej Grubac. Jucătorul a mai evoluat la FC Botoşani, Chievo Verona şi Apoel Nicosia.

Grubac are 22 de ani şi va evolua la Chindia cu numărul 14.

Chindia Târgovişte ar putea să joace în această toamnă pe propria arenă, în condiţiile în care lucrările avansează.

De la promovarea în Liga 1, din 2019, Chindia şi-a jucat meciurile considerate ”acasă”, departe de Târgovişte, la Ploieşti sau la Buzău.

Joi, 4 august, autorităţile au inaugurat nocturna şi tabelele de marcaj pe stadionul Eugen Popescu din Târgovişte. La tribuna veche mai sunt de montat 1.000 de scaune din cele 4.000. La tribuna nouă a arenei, gradenele sunt montate în proporţie de 80%, iar până săptămâna viitoare vor fi montate integral.

Lucrările de construcţie au fost executate extrem de încet, dar autorităţile locale spun că la toamnă arena va fi gata.

Deocamdată, Chindia Târgovişte îşi dispută meciurile considerate pe teren propriu pe arena “Ilie Oană” din Ploieşti.

Situație dificilă la Chindia

În acest moment, Chindia se află pe ultimul loc în Liga I. În ultim partidă, UTA Arad și Chindia Târgoviște au remizat, 1-1, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 9 a Ligii 1, ediția 2022-2023.

Akhamatov a deschis scorul înainte de pauză - primul gol al jucătorului în tricoul - roș-albastru, dar gazdele au egalat pe final, prin Benga. Remiza cu UTA a venit după o serie de patru înfrângeri consecutive. În următorul meci oficial, Chindia va întâlni Sepsi OSK, sâmbătă, 10 septembrie, la Ploiești, de la ora 13.00.

„Ținând cont de presiunea la care am fost supuși în repriza a doua cred că e un punct câștigat. Am avut probleme fizice. Am încercat să conserv acest avantaj. Dacă eram mai inspirat în meciurile trecute probabil aveam mai multe puncte. Am încercat etapele trecute să jucăm fotbal și am pierdut. Astăzi ne-am dorit să ne apărăm mai mult, să suferim. Se simte oboseala, da, nu avem un lot care să ne permită să odihnim anumiți jucători. Sperăm că meciurile viitoare să câștigăm. Da, suntem pe ultimul loc, dar vreau să mă gândesc strict la meciul de astăzi. Am luat acest punct după 4 înfrângeri. Sperăm să fie un punct de plecare”, a precizat Adrian Mihalcea.