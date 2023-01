Au dispărut școlile cu wc-urile în fundul curții din Dâmbovița. Acum, însă, școlile nu mai au elevi

În Dâmbovița, școlile avea încă toalete în fundul curții, până în urmă cu câțiva ani. Inspectoratul Școlar anunță că în județ nu mai există nicio școală fără toalete moderne.

„Nu mai avem unități de învățământ cu toaletele afară. Am participat la nenumărate ceremonii de redeschidere sau inaugurare a unităților de învățământ în clădiri moderne, chiar și în mediul rural”, a precizat Ileana Nicolăescu, inspectorul general al Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Dâmbovița.

În comune în care, în urmă cu 5-10 ani, elevii ieșeau afară din unitatea școlară și mergeau în fundul curții pentru a-și face nevoile, situați s-a schimbat radical. Vorbim de localități precum Hulubești, Corbii Mari, Glodeni, Cojasca, Vișinești, Valea Lungă etc.

„Eu am venit primar în 2016. Până la finalul anului respectiv am rezolvat prolemele de la școala de centru și apoi, în 2017, am reabilitat grupurile sanitare din interior la grădinițele și școala primară. Am investit aproximativ 630.000 lei în perioada aceea. Rezolvarea acestei probleme, a toaletelor din afara unității, a fost una dintre prioritățile mele ca primar”, a declarat, pentru „Adevărul”, primarul comunei Glodeni, Gheorghe Chiran.

→ Imaginea 1/5: Așa arată acum toalete, după reabilitare. FOTO C.G.

Școlile sătești se lovesc acum de problema demografică. Elevii fug de școlile de lla țară și vin să învețe în Târgoviște.

„În mediul rural ne confruntăm cu diminuarea numărului de elevi. Mergem în oraș de dimineață în condiții foarte grele de trafic, mulți părinți preferă să-și aducă copilul la școală în oraș, astfel școlile din mediul rural rămân fără elevi”, a mai spus șefa ISJ Dâmbovița.

Școlile din comunele limitrofe municipiului Târgovişte sunt în pragul comasării şi chiar al desfiinţării din cauza faptului că părinţii aleg să îi ducă pe cei mici la şcolile din oraş.

Sunt părinţi care fac naveta cu cei mici şi de la 30-40 de km de Târgovişte. Practic, în fiecare dimineaţă, intrările în Târgovişte sunt sufocate în jurul orei 8.00 şi se aglomerează în jurul prânzului, atunci când elevii ies de la şcoli.