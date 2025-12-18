Cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume. Unde cheltuiești „o avere” pentru a ieși în oraș

Cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume. Unde cheltuiești „o avere” pentru a ieși în oraș0
Cele mai scumpe orașe din lume în care poți locui au fost grupate într-o nouă analiză. Clasamentul se bazează pe un sondaj realizat în rândul a peste 18.000 de persoane din mai mult de 100 de orașe din întreaga lume și analizează costul vieții sociale – ieșirile la restaurant, la baruri, viața de noapte și accesul la activități culturale – nu cheltuielile de bază precum chiria sau alimentele.
Seul, capitala Coreei de Sud, a fost desemnat cel mai scump oraș din lume, din perspectiva localnicilor consultați de Time Out. Doar 30% dintre respondenți consideră că mâncatul la restaurant este accesibil, 21% spun același lucru despre viața de noapte, iar doar 27% afirmă că ieșirile la bar nu le afectează semnificativ bugetul.
În Europa de Nord, orașe precum Oslo și Stockholm se află, de asemenea, printre cele mai puțin accesibile, din cauza prețurilor ridicate la mâncare, băuturi și divertisment. Oslo a obținut cel mai mic scor la capitolul accesibilitate pentru mesele la restaurant, cu doar 24% dintre localnici considerând acest lucru rezonabil din punct de vedere financiar.
Orașe din Australia și Statele Unite figurează și ele în topul celor mai scumpe. Sydney este considerat unul dintre cele mai costisitoare orașe pentru viața socială de zi cu zi, în timp ce Los Angeles se remarcă prin prețurile ridicate la restaurante și cluburi.
Singapore ocupă locul 12, iar Londra locul 13, localnicii capitalei britanice spunând că, în ciuda numeroaselor atracții gratuite, costul ieșirilor în oraș este tot mai ridicat.
Cele mai scumpe 15 locuri în care poți locui
Seul, Coreea de Sud
Istanbul, Turcia
Oslo, Norvegia
Stockholm, Suedia
Kyoto, Japonia
Atena, Grecia
Sydney, Australia
Auckland, Noua Zeelandă
Munchen, Germania
Brisbane, Australia
Los Angeles, SUA
Singapore
Londra, Regatul Unit
Vancouver, Canada
Miami, SUA
Cele mai accesibile orașe din lume
La polul opus, orașele din America de Sud domină clasamentul celor mai accesibile locuri din lume. Medellín și Bogotá, ambele din Columbia, ocupă primele două poziții, 94% dintre respondenți afirmând că este ieftin să îți cumperi o cafea în oraș. Pe locurile următoare se află Beijing, New Orleans și Napoli.
Clasamentul include și alte orașe considerate accesibile, precum Hanoi, Chiang Mai, Lima, Bangkok sau Cape Town.
Într-un alt top recent publicat de Time Out, au fost desemnate și cele mai „cool” cartiere din lume pentru 2025. Pe primul loc se află Jimbōchō din Tokyo, un paradis al iubitorilor de cărți, cunoscut pentru cele peste 130 de anticariate și atmosfera boemă. Locul al doilea este ocupat de Borgerhout, un cartier multicultural din Antwerp, apreciat pentru cafenelele vegane, galeriile de artă și spiritul comunitar.
Topul celor 15 locuri cele mai ieftine locuri în care poți locui, din punct de vedere al vieții sociale
Medellin, Columbia
Bogotá, Columbia
Beijing, China
New Orleans, SUA
Napoli, Italia
Hanoi, Vietnam
Chiang Mai, Thailanda
Shanghai, China
Lima, Peru
Jakarta, Indonezia
Johannesburg, Africa de Sud
Bangkok, Thailand
Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
Santiago, Chile
Cape Town, Africa de Sud