Video Ninsori în Maramureș și Suceava, unde s-au înregistrat și rafale de 85-110 km/h. „Cineva să-i explice lui Moș Crăciun că i-a expirat contractul”

Ninge abundent în nordul țării, deși suntem în aprilie. Imaginile surprinse la Pasul Prislop Pasul, în Munții Rodnei, la granița dintre județele Maramureș și Suceava, arată un peisaj de iarnă în toată regula.

„Cineva să-i explice lui Moș Crăciun că i-a expirat contractul. Iepurașul e deja în stres că nu găsește ouăle prin zăpadă, mielul cere căciulă, iar cozonacul refuză să crească pentru că e frig în bucătărie. Voi cum vă pregătiți de Paști... cu schiurile?”, scrie Bucovina TV Regional pe Facebook, într-un mesaj care însoțește imagini surprinse miercuri, 8 aprilie, în Pasul Prislop - între localitățile Borșa (Maramureș) și Cârlibaba (Suceava).

Zona montană a județului Suceava a fost miercuri, 8 aprilie, până la ora 18, sub o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ninsori și viscol emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru, zona de munte, la de peste 1800 m altitudine.

„Ninsoare însoțită de vânt puternic cu viteza la rafală de 85-110 km/h, care determină scăderea vizibilității sub 50 m”, preciza, la prânz, ANM.

În același timp, o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului este valabilă în mai multe județe din țară, potrivit hărții.

Vreme rece și precipitații în toată țara

Meteorologii anunță că, până vineri, vremea va deveni deosebit de rece în aproape toate regiunile. Sunt anunțate ploi, lapoviță, ninsoare și vânt puternic. La munte, ninsorile vor continua, iar stratul de zăpadă se va îngroșa în condiții de viscol, potrivit Știrilor ProTV.

În intervalul 8–10 aprilie, ANM prognozează intensificări ale vântului și precipitații mixte în cea mai mare parte a țării. În Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 10–15 cm, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 l/mp. Temperaturile vor scădea semnificativ, iar izolat se va forma brumă.

Rafale puternice și vizibilitate redusă

Pe parcursul zilei de miercuri, 8 aprilie, vântul va sufla cu 50–70 km/h în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei. În Carpații Orientali și Meridionali, rafalele vor atinge 70–90 km/h, iar ninsoarea viscolită va reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

În zonele înalte din Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1.600 de metri, sunt prognozate rafale de până la 130 km/h și vizibilitate sub 50 de metri, motiv pentru care a fost emis Cod portocaliu de vreme severă.

Și joi, la munte vor continua episoadele de viscol, cu rafale de 70–90 km/h, iar la altitudini mari vântul va atinge 100–120 km/h, menținând condiții dificile de deplasare.