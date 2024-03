Copil de trei ani, găsit de jandarmi când mergea cu tricicleta pe mijlocul drumului, la Rădăuţi. Tremura și îi era foame VIDEO

Un copil de trei ani a fost găsit, vineri, 15 martie, de jandarmii din Rădăuţi, judeţul Suceava, în timp ce se deplasa cu tricicleta pe mijlocul unui drum. Băiatul a fost dus la sediul Jandarmeriei, iar ulterior au fost identificaţi părinţii, care erau îngrijoraţi întrucât acesta dispăruse din curte.

„Pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, jandarmii din cadrul Detaşamentului de Jandarmi Rădăuţi au observat, pe strada Călăraşi din municipiul Rădăuţi, un copil care se deplasa cu o tricicletă pe mijlocul părţii carosabile, nefiind însoţit de nicio persoană. Colegii noştri au procedat la căutarea părinţilor, în zonă, însă fără niciun rezultat. Minorul, în vârstă de trei ani, a fost dus de către jandarmi la sediul subunităţii, unde l-au învelit cu o pătură, deoarece tremura din cauza frigului, şi i-au oferit de mâncare”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Suceava.

Ulterior, cu sprijinul poliţiştilor din Rădăuţi şi al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, jandarmii i-au identificat părinţii, care erau extrem de îngrijoraţi şi care au declarat că fiul lor a dispărut din curte în timp ce se juca.

Copilul a fost redat familiei sale.

Micuț dispărut de lângă bunic la Bacău

Un alt copil, în vârstă de trei ani, care dispăruse de lângă bunicul său în seara zilei de 2 noiembrie 2022, în oraşul Comăneşti, a fost găsit de poliţişti. „Minorul a fost găsit, iar starea lui este bună", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, subcomisarul Cătălina Păduraru.

Copilul era căutat de poliţiştii din oraşul Comăneşti după ce dispăruse de lângă bunicul său.

„În această după-amiază, poliţiştii din oraşul Comăneşti au fost sesizaţi despre plecarea voluntară a minorului David Mihăilă, în vârstă de 3 ani. Minorul ar fi plecat de lângă bunicul său, în timp ce se plimbau la scurtă distanţă de domiciliul acestuia. Poliţiştii s-au mobilizat de îndată şi împreună cu jandarmi, pompieri, poliţişti locali şi voluntari efectuează căutări în vederea depistării minorului", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, subcomisarul Cătălina Păduraru.

Fetiță dispărută la Brăila, găsită printre baloți de paie

O operațiune de salvare de amploare a fost declanșată pe 28 octombrie 2022 și în județul Brăila pentru găsirea unei fetițe în vârstă de cinci ani, din satul Corbeni, judeţul Brăila, care fusese dată dispărută de către familie.

Alarma a fost dată în jurul orei 16,00. Mama copilei a sunat la 112 când și-a dat seama că fetița dispăruse din curtea casei. O mobilizare fără precedent în ultimii ani a fost declanșată în satul Corbeni, comuna Racovița, locul unde Valentina fusese văzută ultima oară.

Mai multe echipe formate din polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră au plecat în căutarea fetiței, prin sat, pe câmpuri, în zona canalului, la stâne și ferme.

De asemenea, a fost emis un mesaj Ro Alert. La operațiunile de căutare au participat sute de persoane, polițiști, jandarmi, dar și voluntari de la ONG-ul „Rescue 4X4”.

„De asemenea, pentru căutări, sunt folosite de polițiști trei binocluri cu termoviziune și câine de urmă”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila.

Rătăcită la un kilometru de casă

În cele din urmă, aproape de miezul nopții, o echipa formată dintr-un polițist și trei jandarmi a găsit-o pe fetiță la o fermă situată între Corbeni și Salcia Tudor, la o distanță de aproximativ un kilometru de locul dispariției.

Potrivit unui comunicat al jandarmilor, copila era teafără și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Copila se ascundea printre baloți de paie, polițiștii observând întâi, cu ajutorul lanternelor, doi căței. Unul dintre jandarmi s-a dezbrăcat de haină pentru a o acoperi pe Valentina, care s-a plâns că îi este frig. Aceasta plecase de acasă doar în papuci.

„Am găsit-o (cei trei subofițeri și agentul de poliție - n.n.) pe fetiță la o fermă de la marginea satului. Era cățărată pe niște baloți de paie. Când am pus lumina lanternei pe baloți, am observat capul unui cățel, apoi pe fetiță. Ne-am apropiat de ea, iar fetița a spus că îi este frig. Am coborât-o, am îmbrăcat-o cu vestonul (bluza uniformei de jandarmerie n.n.) și am urcat-o în mașină, la căldură", a povestit jandarmul Cătălin Lipan.