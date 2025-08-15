search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un copil de 11 ani, surprins la volan pe o stradă dintr-o localitate doljeană. Este al doilea caz în ultima săptămână doar în acest județ

0
0
Publicat:

Încă un copil, de doar 11 ani, a fost surprins la volan pe un drum public, într-o localitate din Dolj, la cinci zile de când un alt minor, de 10 ani, le-a dat de furcă polițiștilor din același județ. „Șoferul” de 11 ani a pornit la plimbare cu mașina în care se mai afla bunica sa.

Polițiștii l-au surprins pe copil în trafic FOTO: IPJ Dolj
Polițiștii l-au surprins pe copil în trafic FOTO: IPJ Dolj

Întâmplarea s-a petrecut pe o stradă diin Amărăștii de Jos.

În seara zilei de 14 august 2025, în jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în comuna Amărăștii de Jos, sat Ocolna, au observat pe strada Pipera, un autoturism care la vederea echipajului de poliție a mărit viteza de deplasare. Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire a autoturismului, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Pe aceeași stradă, conducătorul auto a oprit autoturismul și a coborât în fugă, intrând într-un imobil”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. În autoturism, pe scaunul din dreapta șoferului, se afla bunica băiatului, o femeie în vârstă de 57 ani. 

Copilul, tatăl acestuia și bunica ar fi plecat inițial în vizită la o familie care domicilia la câteva străzi distanță, la volan aflându-se tatăl băiatului. Ajunși la destinație, copilul ar fi profitat de faptul că tatăl său a coborât din mașină și a urcat el la volan, fără să i se permită. 

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar cercetările sunt continuate urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, au mai precizat polițiștii.

Un alt minor, în vârstă de 10 ani, a fost surprins la volan, de polițiștii din Dolj, în seara zilei de 9 august 2025, în jurul orelor 21.00, pe o stradă din comuna Afumați. 

Craiova

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
gandul.ro
image
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie
mediafax.ro
image
Zbor de coșmar pentru sute de pasageri. Cum a reușit o femeie să anuleze întreaga cursă după ce s-a stricat la burtă
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
VIDEO Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska. Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavr
digi24.ro
image
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
gsp.ro
image
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
observatornews.ro
image
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Funcționarii publici și demnitarii aleși, loviți cu o nouă restricție. Ce este „perioada de reflecție” și ce trebuie să facă angajații statului. Amenzi de până la 100.000 lei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
El este Dragoș, polițistul de 34 de ani din București care a murit subit în timpul serviciului. Colegii săi trag un semnal de alarmă: „Mori cu zile”
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV. La 85 de ani, bunica Ioana vinde flori și dovlecei la colț de stradă. „Când se vor termina, se duc și speranțele mele la un ban în plus pentru mâncare”
mediaflux.ro
image
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?