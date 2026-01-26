Vremea amenință tomatele extra-timpurii așteptate în aprilie; răsadul devine produs de lux și prețurile ar putea urca puternic

Fermierii care s-au încumetat să înființeze cultura de tomate extra-timpurii, cu scopul de a începe recoltarea în aprilie, se confruntă cu mari probleme. Cheltuielile au explodat, în plus au pierderi și la răsad.

Legumicultorii care se pregătesc încă din octombrie 2025 pentru a pune pe masa clienților primele roșii din acest an se confruntă cu o problemă neașteptată. Nopților geroase au reușit să le facă față cu sistemele de încălzire, chiar dacă la costuri uriașe, însă din cauza umezelii întâmpină mari probleme cu materialul săditor.

În localitatea Giuvărăști din județul Olt, a patra localitate ca suprafață protejată cultivată cu legume la nivelul județului, solariile întinzându-se pe mai mult de 100 hectare, sunt doi fermieri care au plantat deja tomatele, unul dintre aceștia la sfârșitul lunii decembrie, celălalt în prima săptămână din ianuarie. Planul este ca în prima decadă a lunii aprilie primele tomate să plece din Giuvărăști către piețele en-gros.

„Nopțile acestea geroase, de minus 15 – minus 16 grade, n-ar fi trebuit să fie o surpriză pentru fermieri. Nici nu au fost pentru cei care au plantat, mai sunt trei persoane care au plantat zilele trecute și am discutat personal cu ei. Ei au investit în tehnologie, în centrale termice de dimensiuni foarte mari, pe combustibil solid deocamdată, nu vorbim de pompe de căldură sau altceva, și au trecut oarecum cu bine. Doar că pierderile există, ei asigură doar o parte din necesarul unei plante pentru a se dezvolta. Asigură căldura și mineralele din sol, (...) doar că cea mai importantă componentă este lumina soarelui, să știți. Și ei din păcate nu au cum să suplinească asta”, a explicat Florin Delcea, viceprimarul localității Giuvărăști.

Delcea este și legumicultor, familia lui exploatează, ca sute de alți cetățeni din localitate, o suprafață generoasă de solar, așa că o parte din încercări le-a simțit direct.

„Pentru anul viitor va trebui să ne pregătim și cu lămpi, cel puțin pentru partea de răsaduri, pentru că aici întâmpinăm cele mai mari probleme. Noi ne producem răsadul. Plantăm semințele în octombrie - pe 20 au fost plantate -, în perioada 20-28 octombrie plantează cei care vor culturi extra-timpurii. Replantarea se face la finalul lunii noiembrie, iar plantarea în solar la finalul lunii decembrie – începutul lunii ianuarie, doar că lipsa luminii și umiditatea au dus la pierderi foarte mari ale răsadului. Și eu mă confrunt cu pierderea aceasta. 50% din răsaduri le-am pierdut. Producem pentru noi, nu comercializăm. Luăm sămânță certificată și producem. Și din păcate cred că 50% din răsad l-am pierdut înainte de plantare”, a spus Delcea.

Pierderile de răsad îi pun în situația de a achiziționa de pe piață, pentru că, deși fiecare producător își ia o marjă de siguranță, nevoile sunt mult peste. În cazul familiei Delcea, va fi nevoie să cumpere alte 6.000 – 7.000 plante. Au plantat pe 2.000 metri pătrați, iar pentru alți 1.500 metri pătrați caută să achiziționeze răsad. Nu cheltuiala în sine este problema, ci faptul că răsadul a devenit marfă extrem de greu de găsit.

În aceeași situație sunt și alți producători, iar cei care au avut mai mult noroc pot vinde doar după ce mai întâi plantează și se asigură că au tot ce le trebuie pentru propria cultură.

Costul cu sămânța certificată, pentru tomate și ardei (familia Delcea are în plan să planteze și ardei pe 2.200 metri pătrați), s-a ridicat la aproximativ 20.000 lei, a explicat Florin Delcea, așa că sunt ceva pierderi. Din ce au plantat deja, aproximativ 10% trebuie înlocuit, plantele nu sunt într-o stare prea bună.

Cât ar putea costa roșiile la consumatorul final

Pentru a asigura căldura, pentru 2.000 metri pătrați cheltuiala este de 600-700 lei/24 ore. Cu astfel de costuri, fermierii își fac calculul că la un preț mai mic de 30-35 lei/kg nu vor reuși să-și acopere cheltuiala și să înregistreze și ceva profit pentru munca de jumătate de an.

„Ca să ne acoperim cheltuielile și să fie și un mic profit, undeva la 35 de lei ar fi un preț corect. Dar nu știu cu cât vor ajunge pe masa consumatorilor, pentru că noi nu vindem direct către ei, vindem în piețele en-gros. Cred că ar putea ajunge la 50 lei/kg”, a mai spus Delcea.

Cu toate neajunsurile, de la un an la altul crește numărul producătorilor de legume, mulți dintre ei tineri, care fac eforturi să înființeze cultura cât mai devreme și să scoată pe piață primele roșii în aprilie. Atunci este cel mai bun preț, fiind puțini curajoși care fac asta, iar cerere, chiar dacă la prima vedere prețul „trufandalelor” pare mare, există din partea intermediarilor.

Și dacă primele tomate oltenești ajung de obicei în târgul din Pucheni, de unde comercianții le vând mai departe către vânzătorii din piețe, pe măsură ce din ce în ce mai mulți reușesc să recolteze, o parte merg și comercializează, de la începutul lunii mai, și direct în piețele din marile orașe, în special în vestul țării – Mediaș, Sibiu, Târgu-Mureș -, unde legumele oltenilor sunt foarte căutate.

În vârf de sezon producția, în schimb, merge către lanțurile mari de magazine. La nivelul localității sunt și trei depozite, însă producția este atât de mare încât doar a cincea parte din ce recoltează legumicultorii din Giuvărăști și din alte trei localități învecinate poate fi preluată de aceste depozite, a mai spus Delcea.