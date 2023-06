Viviana, Maria, Ana și Denisa, elevele de 10 fără emoții la admiterea la liceu. „Nu se poate doar muncind în clasa a VIII-a”

Patru medii maxime s-au înregistrat, în județul Olt, la Evaluarea Națională și toate au fost obținute de fete. Adolescentele se vor înscrie, toate, la profilul Matematică-Informatică, la licee unde concurența pentru această specializare este foarte mare.

Cele patru medii maxime s-au înregistrat la Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal, Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal și Școala Gimnazială Drăghiceni.

La primele trei școli, în care rezultatele bune sunt la ele acasă, și alți elevi s-au apropiat foarte mult de media maximă, reușind nota 10 la câte o materie și o notă aproape de 10 și la cea de-a doua.

Rezultatul obținut de eleva de la școala din Drăghiceni, o școală mică, în care sunt inclusiv clase cu învățământ simultan, a uimit în schimb, aici performanța, ca în multe alte școli de țară în care copiii nu se bucură de același sprijin din partea familiei, având alte coordonate. Anul trecut, singura medie de 10 în județul Olt a fost obținută tot de o elevă de la o școală din mediul rural.

Nu a fost noroc, nu a fost întâmplare, a fost muncă, foarte multă muncă depusă de-a lungul celor nouă ani de școală, spun elevele de 10 din Olt. Deși nu au făcut din obținerea mediei 10 un obiectiv în sine, pe fete le bucură rezultatul.

Viviana, artista care iubește Matematica

Viviana Andreea Ivan a absolvit Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal. Media 10 pe care a obținut-o nu i-a surprins pe profesorii săi, pentru că Viviana a învățat constant.

„E un copil în care am avut încredere. Ne-am așteptat. Erau mai mulți elevi la care ne gândeam la 10. Mai avem încă patru note de 10, au fost încă patru copii foarte aproape. Doi de 10 la Română și doi la Matematică. O medie de 9,92 și încă două de 9,82. (...) Unde este seriozitate, muncă și ambiție e imposibil să nu vină rezultatele. Fără muncă... ”, a spus directorul școlii, Marian Dumitru. Cei mai mulți absolvenți de aici vor merge la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din oraș, „suntem o pepinieră pentru ei”, mai spune directorul.

Tot aici, la Mate-info, se va înscrie și Viviana. „Totdeauna a fost foarte conștiincioasă, și perseverentă, și ambițioasă. Ea este artistă, dar iubește și Matematica. Studiază de 8 ani pian și chiar e foarte bună la asta. Cântă și la chitară, și la nai, a făcut și dans sportiv și karate... În tot ce face pune mult suflet și duce la bun sfârșit orice activitate pe care o începe”, o descrie masa sa, care i-a fost și învățătoare.

„Subiectele au fost de nivel mediu și n-ar fi trebuit să-i pună în dificultate pe elevii care au muncit zi de zi în toți acești. Știam că am muncit foarte mult și că m-am străduit să fac tot ce am putut ca să fie bine, dar mai depinde și de subiectivitatea domnilor profesori, mai ales la română. Nu eram 100% sigură (n. red. - că va fi notată cu 10 la ambele probe). Am învățat constant, de la clasa pregătitoare, în fiecare zi, nu se poate doar muncind în clasa a VIII-a”, a spus Viviana.

Muzica a ajutat-o să se relaxeze după episoadele de efort intelectual intens. Se așeza la pian și începea să cânte și, deși interpreta partituri deloc ușoare, efectul era cel așteptat, a dezvăluit mama elevei. La muzică nu va renunța, mai spune Viviana. Deși e încă devreme, nu a decis ce va urma după liceu, dar una dintre opțiuni este aceea de a-și urma mama și bunica în profesie. „Bunica a fost învățătoare, mami e învățătoare și nu exclud nici să merg pe linia asta. Mie îmi plac foarte mult copiii,”, a mai spus Viviana.

„Dacă pot ajuta cumva orașul să evolueze, m-aș întoarce, dar altfel nu m-aș vedea aici”

Denisa Andreea Bîrțan a fost eleva Școlii Gimnaziale „Virgil Mazilescu” din Caracal. Și aici mai mulți elevi au fost foarte aproape să fie notați cu 10 la ambele probe, însă doar ea a reușit.

„La Matematică sunt cinci note de 10 pe centru, avem o fată care a luat 10 la Română și n-a mai luat la Matematică...”, spune directorul școlii, Nicolae Tomescu.

Anul trecut rezultatele au fost și mai bune, mai spune prof. Tomescu. Patru absolvenți au plecat la Liceul Internațional de Informatică din București, alți doi au plecat la „Sfântul Sava”, respectiv „Gheorghe Lazăr” în București, alții au ales licee din Craiova.

Printre cei care vor pleca în acest an este și Denisa, care a decis să se înscrie la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova. „Deși și aici sunt elevi buni, totuși, acolo sunt la alt nivel. Sunt și mai multe oportunități să te dezvolți acolo”, crede Denisa. Și-ar dori ca după liceu să studieze în străinătate și nu neapărat cu gândul de a rămâne acolo. Spune că nu respinge nici ideea de a se întoarce în Corabia după finalizarea studiilor, însă cu un scop clar: „Eventual, dacă pot ajuta cumva orașul să evolueze, dar altfel nu m-aș vedea aici”.

Denisa, ca toți elevii care au reușit să obțină medii mari, a învățat constant în toți anii de școală. Îi plac mult Engleza și Franceza (Franceza a studiat-o din clasa I), cărora le acordă destul de mult timp, a fost și în echipa de handbal a orașului (între timp echipa s-a desființat, spune Denisa) și a avut timp și de ieșiri cu prietenii și de relaxare.

Și-a încercat în anii de gimnaziu puterile și la olimpiade, ajungând la faza județeană, și a prețuit fiecare experiență în parte. Pentru examen și-a fixat drept obiectiv să obțină o medie peste 9,50 și nu doar că l-a atins, dar media maximă a scăpat-o de emoțiile admiterii la liceul dorit.

„După ce terminăm Mate-Info bilingv avem mai multe opțiuni”

Și Maria Buzatu, eleva de 10 de la Școala Gimnazială „Gheoghe Magheru” Caracal, se va înscrie la profilul Matematică-Informatică, însă la Liceul Teoretic „Ioniță Asan” din Caracal, la clasa de bilingv. Spune că alegerea a făcut-o cu gândul la viitor, pentru că ar vrea să devină IT-ist și chiar să lucreze în străinătate.

„După ce terminăm Mate-Info bilingv avem mai multe opțiuni și este mai ușor pentru mine”, crede Maria.

A muncit constant pentru acest rezultat, a mers și la olimpiade atât cât s-a putut, având în vedere că în cei doi ani de pandemie nu au avut acces, în special pentru a experimenta emoțiile competiției. Și-a făcut cu plăcere temele la Informatică, a realizat chiar un site, tot ca temă, suficient ca, adăugate la informațiile pe care le are de la persoane care lucrează în domeniu, să fie aproape convinsă că va alege IT-ul.

A citit mult, o face în continuare, aventurile personajelor fantastice fiind preferatele sale. Îi place Limba Engleză și consideră că astăzi este aproape obligatoriu să o cunoști, pentru că „este limba pe care aproape toată lumea o vorbește”.

Își dorește să călătorească și, mai spune Maria, după terminarea studiilor, deși nu ar vrea să plece din România, ia în calcul și să lucreze în străinătate dacă acolo va găsi oportunități de locuri de muncă mai bine plătite.

Directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru” Caracal, Ninel Nicolae, spune că în școală au fost opt note de 10 și o medie 10, a Mariei, iar aceste rezultate arată un progres de la un an la altul. „Am crescut foarte mult față de anul trecut și sunt foarte mândru de ceea ce am realizat aici alături de colegii mei în doi ani de zile. Multă muncă, ore făcute cu responsabilitate, cu colegi deosebiți, profesori dedicați, cu dotări foarte-foarte bune, cu eforturi mari din partea colegilor”, a spus directorul, pentru „Adevărul”.

În Școala „Gheorghe Magheru”, mai spune directorul, nu se pune problema să „prinzi” un loc la o clasă mai bună. „Am echilibrat pe catedre încadrarea făcută, cu consultare, cu susținere. Aici toți copiii au aceeași șansă, cadrele didactice se rotesc la clase, am creat un factor de echilibru. Am creat o omogenitate în colectiv, o relație de prietenie. La noi toți copiii au șansa să facă performanță. Am avut doi olimpici naționali anul acesta, unul pe Fizică și unul pe Matematică”, a completat directorul.

Ana, fata care „a obținut rezultatele pe munca ei, fără meditații”

Cel mai surprinzător, asta pentru cei care nu o cunosc pe elevă, a fost rezultatul Anei Zamfir, eleva de 10 de la Școala Gimnazilă Drăghiceni, o școală mică în care învață puțin peste 100 de elevi.

„Zamfir Ana se numește fetița, este un copil cu media 10 per gimnaziu, în clasele V-VIII în fiecare an a avut media 10, este olimpică în clasa a VII-a la faza națională la Educație tehnologică. E un copil care promite, și care promite destul de mult, un copil muncitor. Un copil dintr-o familie obișnuită. A obținut rezultatele numai pe munca ei, fără meditații. Numai cu munca la clasă și munca individuală, bineînțeles, care și-a spus cuvântul”, spune Aurora Oprescu, directorul școlii.

Și-a încercat puterile și la olimpiada de Limba Română, obținând rezultate frumoase, însă a învățat constant la toate disciplinele. „Nu e un copil căruia să-i placă să se afirme. Îi place să stea acolo, în banca ei, liniștită. Indiferent ce ai fi întrebat-o, răspundea, dar nu-i place să se afirme”, mai spune prof. Oprescu.

Deși nu s-a pregătit cu profesori și în particular, efortul Anei a fost susținut, la Limba și literatura română, de mătușa ei, profesor de Limba română. În plus, profesorii de Română și Matematică au susținut ședințe suplimentare de pregătire pentru examen la școală. Cu toate acestea, rezultatul, chiar dacă eforturile Anei au fost constante de-a lungul anilor de școală, a surprins. „La o medie mare se aștepta, însă nu la 10”, recunoaște mătușa.

Dacă la școlile din Caracal și Corabia și alți colegi au fost aproape de 10, Ana și-a lăsat colegii mult în urmă. „La început, în clasele mici, era concurență, dar ceilalți au rămas mult în urmă. E foarte ambițioasă și, pe lângă faptul că e ambițioasă, în timpul orelor ea îți sorbea cuvintele din gură, niciodată nu o găseai nepregătită. Munca individuală a ridicat-o foarte mult. Au făcut și doamnele de Română și Matematică pregătire, cu toți copiii, și totuși rezultatele....”, a mai spus directorul școlii.

La școala din Drăghiceni au fost înscriși să susțină Evaluarea Națională 13 candidați. Dintre aceștia, unul a lipsit, iar cinci au obținut medii mai mici de 5.