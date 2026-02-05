Profesorii ruși vor verifica telefoanele elevilor pentru a preveni incidente violente

Autoritățile rusești introduc un experiment prin care profesorii vor verifica telefoanele și conturile online ale elevilor, inclusiv chat-urile și blogurile, pentru a identifica conținut periculos sau distructiv. Măsura vine după mai multe atacuri în școlile din țară, inclusiv din acest an.

În Tatarstan, profesorii vor începe să monitorizeze activitățile online ale elevilor, inclusiv discuțiile personale, blogurile și conturile de pe rețelele sociale, conform publicației Mash. Această inițiativă face parte dintr-un experiment de identificare a conținutului distructiv, declanșat după cinci atacuri asupra școlilor din țară în 2026 și 12 în 2025.

Părinții elevilor din cel puțin trei școli din Tatarstan au fost rugați să furnizeze informații despre conturile copiilor lor, inclusiv numere de telefon și linkuri către paginile de pe rețelele sociale. Accesul la aceste date va fi strict limitat, ele putând fi vizualizate doar de administratori, diriginți și angajați ai centrului de monitorizare a materialelor distructive.

Conducerea școlilor susține că identificarea rapidă a conținutului suspect sau interzis va reduce riscul producerii unor incidente grave.

O serie de atacuri care a alertat autoritățile

Aceste măsuri vin după o serie de atacuri recente în instituțiile de învățământ din Rusia. Printre cazurile semnalate în 2026 se numără: pe 16 ianuarie, în Voronej, o elevă de clasa a VI-a a venit la școala nr. 19 cu un cuțit și și-a amenințat colegii; pe 22 ianuarie, în Nijnekamsk, un băiat de 13 ani a atacat cu un cuțit o angajată a liceului nr. 37; pe 3 februarie, în Ufa, un elev de clasa a IX-a a folosit un pistol traumatic împotriva unui profesor la școala nr. 16.

În aceeași zi, la școala nr. 4 din regiunea Krasnoarsk, o elevă de 14 ani a încercat să înjunghie un profesor, rănind o colegă de clasă. Pe 4 februarie, la școala nr. 153 din aceeași regiune, o elevă de clasa a VIII-a a stropit cu benzină și a dat foc unui coleg de clasă.

Administrațiile școlilor consideră că monitorizarea atentă a activităților online ale elevilor este esențială pentru prevenirea unor astfel de incidente.