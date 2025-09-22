Bărbat reținut după ce a păcălit cu 38.000 de lei o persoană prin metoda „accidentul”

Un bărbat din Bucureşti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a înşelat o persoană cu suma de 38.000 de lei, prin metoda „accidentul”.

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, bărbatul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracţiunii de complicitate la înşelăciune.

„La data de 17.06.2025, în jurul orei 17:00, persoana vătămată O.C. a fost indusă în eroare, fiind apelată telefonic de către o persoană de sex bărbătesc rămasă neidentificată până la acest moment, care, sub pretextul că este avocat şi îl reprezintă pe nepotul său care a provocat un accident rutier, i-a solicitat persoanei vătămate să remită suma de 50.000 lei pentru acordarea de îngrijiri medicale victimei. La aceeaşi dată, după aproximativ o oră, inculpatul N.P., la indicaţiile autorului, s-a prezentat la domiciliul persoanei vătămate şi a preluat de la aceasta suma de aproximativ 38.000 lei”, se arată în comunicat.

Bărbatul care s-a prezentat la domiciliul persoanei vătămate a fost identificat de poliţişti după trei luni de cercetări, fiind arestat preventiv săptămâna trecută.