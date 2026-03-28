Doi copii bătuți au obținut ordin de protecție împotriva propriilor părinți. Tatăl a fost reținut pentru 24 de ore

Doi părinți din Constanța au primit ordin de protecție provizoriu și nu mai au voie să se apropie de proprii lor copii la mai puțin de 100 de metri, după ce au fost acuzați că i-au bătut. Cei doi minori au fost retrași din familie și plasați într-un centru de protecție, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Polițiștii au fost sesizați în seara zilei de 27 martie, în jurul orei 21:30, cu privire la faptul că doi minori, în vârstă de 12 și 16 ani, ar fi fost bătuți de părinți. În urma verificărilor, oamenii legii au confirmat cele sesizate și i-au identificat pe părinți, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 48 de ani.

Agresiunile ar fi avut loc în perioada 25–26 martie, când tatăl i-ar fi lovit pe cei doi copii. În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit că există pericol iminent pentru siguranța minorilor, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu, relatează Replica Online.

Astfel, părinții sunt obligați să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de copii. În paralel, polițiștii au colaborat cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, iar minorii au fost scoși din mediul familial și plasați într-un centru de protecție.

În același timp, tatăl a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propuneri legale.

„Sâmbătă, 28 martie a.c., acesta urmează a fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propuneri corespunzătoare”, a transmis IPJ Constanța.

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs faptele.