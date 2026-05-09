Fata de 12 ani, atacată pe o stradă din Alba Iulia. Tatăl ei a fost bătut. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor

O fată de 12 ani a fost atacată cu un obiect ascuțit, posibil o șurubelniță, pe o stradă din Alba Iulia. Și tatăl său a suferit leziuni. Agresorul, un bărbat de 45 de ani din municipiu, a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzațiile de tentativă la omor și lovire sau alte violențe. Anchetatorii au stabilit că între agresor și familia fetei existau conflicte mai vechi.

Incidentul s-a petrecut vineri, 8 mai, în jurul orei 13.40. Tatăl minorei a alertat autoritățile prin apel la 112, anunțând că fiica sa a fost agresată în timp ce se afla pe stradă.

Fata ar fi fost lovită în zona spatelui, cel mai probabil cu o șurubelniță. La fața locului a intervenit un echipaj medical care i-a acordat primele îngrijiri, după care minora a fost transportată de urgență la spital.

Potrivit reprezentanților Spitalului Județean Alba Iulia, citați de ziarulunirea.ro, copila a suferit multiple leziuni, printre care traumatism cranio-cerebral, plagă prin înjunghiere în zona lombară dreaptă, pneumotorace drept și alte traumatisme provocate prin agresiune fizică. Aceasta a fost internată în secția de chirurgie pentru îngrijiri de specialitate.

Anchetatorii au stabilit că între agresor și familia fetei existau conflicte mai vechi, iar atacul ar fi avut loc pe fondul acestor neînțelegeri.

De asemenea, în timpul incidentului, bărbatul l-ar fi agresat și pe tatăl minorei, în vârstă de 50 de ani, provocându-i leziuni care necesită între 8 și 10 zile de îngrijiri medicale.

„În urma probatoriului administrat şi a activităţilor efectuate de către procurorul de caz şi, pe bază de delegare, de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Alba şi ai Poliţiei Municipiului Alba Iulia, a reieşit faptul că, la data de 8 mai 2026, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor neînţelegeri mai vechi pe care le-ar fi avut cu familia unei minore de 12 ani, ar fi agresat-o fizic pe aceasta, cu un obiect ascuţit, în zona spatelui, iar pe tatăl acesteia, în vârstă de 50 de ani, l-ar fi agresat fizic, provocându-i leziuni corporale”, au precizat anchetatorii.

După comiterea faptei, suspectul a fugit de la locul incidentului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiști și dus la audieri. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.