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Strugurii de solar, „arma” oltenilor împotriva importurilor din Italia: „Ai noștri sunt și mai buni!”

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Românii nu mai așteaptă toamna pentru a se bucura de gustul strugurilor. Sunt ani buni de când producătorii au plantat vița de vie în solar, astfel că la această dată strugurii sunt pe piață.

Primii struguri de solar au ajuns pe piața din Slatina, în județul Olt. Producătorul, Ion Păunel, spune că a recoltat pentru prima dată din acest nou soi. „Mai am încă patru soiuri, dar se adeverește că e unul dintre cele mai timpurii. L-am pus și mai târziu, dar genetica avansează. Ne-am adaptat”, a precizat producătorul, pentru „Adevărul”. Este un soi fără sâmburi, evoluția pieței indicând că asta își doresc astăzi consumatorii.

Pe lângă faptul că este timpuriu, este foarte aromat, are la bază Cardinalul, și este și apiren, adică fără sâmburi. Din 2021 am prima recoltă de struguri, mai am un soi roșu, Rosfor, este o secundă mai tardiv, și pe acela cred că îl elimin cam 70%, pentru că vreau să înlocuiesc cu două soiuri, unul alb și unul rose. Nu vreau să am concurență de la producătorii noștri, vreau să fac concurență cu primii struguri la cei care vin din Italia. Cei care vin din Italia, am văzut cu ochii mei, sunt 27 și 30 de lei kilogramul. Nu contestăm, sunt buni, dar și ai noștri, cu 20 lei, sunt și mai buni”, a mai spus Păunel.

Fermierul a cultivat primele tulpini de viță de vie în solar cu șase ani în urmă, gândind atunci să dezvolte două culturi în paralel: viță de vie și legume. Au pornit la drum cu această idee, care multora li s-a părut nebunească, doar doi legumicultori.

Fermierii pregătiți vor putea accesa proiecte pentru sisteme „la cheie”

Consumatorii nu mai au răbdare până toamna și dacă tot vine oferta aceasta din afară am zis să fim și noi pregătiți. Dacă în urmă cu 6 ani eram doi producători care am pus pentru prima oară, acum trebuie să vă spun că sunt peste 15 hectare sau 20 de hectare de struguri de masă în solar. Atunci existau doar în fază, nu neapărat de pionierat, de hobby. Și tendința este din ce în ce mai mare și, ca drept dovadă că au succes, anul acesta se deschide și o linie de finanțare pentru strugurii de masă, prima linie de finanțare de când s-a deschis PNDR-ul. Pe lângă faptul că avem introduși strugurii de masă, vor fi finanțați și strugurii de masă în solar. Va fi finanțată investiția în struguri de masă în solar”, a mai precizat Ion Păunel, care este și consultant accesare fonduri europene.

Măsura ar putea fi deschisă în august-septembrie, fiind două linii de finanțare noi: struguri de masă și hamei și, respectiv, flori. Vestea proastă este că dacă cineva vrea să înființeze astăzi o fermă va rata această măsură pentru care solicitanții trebuie să fie deja înregistrați la APIA și să fie organizați într-o formă juridică (PFA, II, IF, SRL etc.)

Primii struguri românești, produși în solar, au ajuns pe piață FOTO: A.Mitran
Primii struguri românești, produși în solar, au ajuns pe piață FOTO: A.Mitran

Fermierii interesați să obțină recoltă de struguri în spații protejate vor avea posibilitatea să dezvolte plantații „la cheie”, a mai precizat Păunel, ceea ce va include construcția solarului, materialul săditor, sistemul de împrejmuire, sistem fotovoltaic, sistem de fert-irigare automatizat. „Acum, depinde fiecare cum vrea, dar ghidul ne permite să facem plantație la cheie”, a completat Păunel.

Sunt interesați de astfel de variante de nișă în special tinerii fermieri, a constatat Ion Păunel, ei fiind cei care cultivă și cireși în solar, pentru că zmeura, murul și căpșunile în spații protejate au devenit aproape banalitate.

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Avantajul principal este timpurietatea culturii, care le oferă fermierilor șansa de a concura cu produsele de import. Un alt mare avantaj este însă faptul că necesită mai puține tratamente.

Cel puțin la strugurii de masă, nu au niciun tratament fitosanitar de când au înflorit. Fac două sau trei tratamente în verde, cum zicem noi, dar în ferestrele iernii, cu zeamă bordeleză, le trebuie cupru pentru a întări lemnul, și atât”, a precizat fermierul.

O adevărată provocare este conducerea plantelor în sistem pergola. Specialiștii care să știe să facă acest lucru sunt puțini, așa că fermierii care au ales să cultive vița de vie în solar au învățat din încercări. „Foarte bine dezvoltat este acest sistem în Italia, Grecia, dar noi ne-am inspirat din Republica Moldova. Am avut câțiva ani nu neapărat rateuri, dar neavând specialiștii necesari care să ne îndrume cum să tăiem, pentru că o viță sănătoasă pleacă de la tăiere, plus că mai sunt și alte secrete, nu ne-a fost ușor. Foarte importantă la strugurii în solarii este partea de irigare după terminarea recoltării. Pentru că ei, fiind în solar, ei au apă doar de la picurare. În primii ani de zile nu am știut acest lucru. Vița de vie are nevoie de două irigări abundente după ce s-a termina recoltatul și până cade frunza. Pentru că irigatul din toamnă pregătește cultura pentru anul viitor”, a dezvăluit fermierul.

 „Parcă întinerești cu 10 ani când îi vezi așa” 

Ion Păunel a ajuns în prezent la o suprafață de 87 ari (8.700 m.p.) cultivați cu viță de vie în solar. În 2022 a avut prima recoltă, cu două soiuri, în 2023 a continuat cu celelalte, iar în 2026 are din soiul fără sâmburi 1.200 m.p.. Deocamdată prețul, 20 lei/kg, este relativ mulțumitor, deși anul trecut primul preț a fost 25 lei/kg. Pe măsură ce se coc și celelalte soiuri prețul va mai scădea. O medie de 12-15 lei/kg pentru toată producția ar fi un preț bun. Suprafața în creștere și producția și aceasta mai mare îl va obliga însă pe fermier să caute și alte modalități de valorificare, pentru că vânzarea cu amănuntul, la piață, nu va mai fi suficientă.

Strugurii fără sâmburi sunt din ce în ce mai ceruți de consumatori FOTO: Alina Mitran
Strugurii fără sâmburi sunt din ce în ce mai ceruți de consumatori FOTO: Alina Mitran

Foarte mulți au renunțat și poate mai renunță. Via - trebuie să cam stai în ea și încă nu avem specialiștii necesari care să știe sistemul acesta de conducere pergola. Cum se copilește, să normezi cantitatea de struguri, te apuci ulterior de cizelarea fructelor. Necesită multă manoperă și mulți poate de asta vor să renunțe. După ce se dă pe rod bine trebuie să stai numai de ea. Mai poți planta niște legume cu talie joasă, dar când a început să lăstărească, să rodească, trebuie să stai de ea. (...) E o bucurie când intri în solar, parcă întinerești cu 10 ani când îi vezi așa atârnați. Dar încă nu pot să spun că este o cultură profitabilă. Din anul cinci încolo”, a conchis fermierul.

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