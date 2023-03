Simularea examenului de Evaluare Națională, proba la Limba și literatura română. „Subiectele au fost foarte ușoare”

Elevii claselor a VIII-a au susținut, luni, 20 martie 2022, proba la Limba și literatura română, organizată cu subiecte unice la nivel național, o etapă în pregătirea adevăratului examen care se va susține în iunie. Subiectele au fost „foarte ușoare”, spune un profesor din Olt.

În județul Olt, au fost așteptați să susțină proba 3.384 elevi. Aproape 10% dintre aceștia au absentat însă la simularea primei probe a examenului de Evaluare Națională. Nu s-au înregistrat, în schimb, incidente.

Elevii, în special cei care nu au lăsat pe ultima sută de metri pregătirea pentru examen, spun că subiectele nu le-au pus mari probleme. De aceeași părere și profesorii.

„Subiectele au fost foarte ușoare, nu medii, chiar foarte ușoare. Am mers la școală, am discutat cu elevii mei. S-au descurcat foarte bine. Au greșit puțin la subiectul I, la punctul B, exercițiul 8, acesta le-a mai pus puțin probleme. Să zicem că acela ar avea un grad de dificultate, dar nu foarte mare”, a precizat prof. Cristina Micu, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt.

Profesoara spune însă că „antrenamentul” nu s-a încheiat și că elevii trebuie să exerseze în continuare, până la adevărata probă din vară.

Subiectele propuse la simulările din alte județe, teste de antrenament

Pentru că în acest an Ministerul Educației nu a mai publicat teste de antrenament, profesorii de Limba și literatura română s-au văzut în situația de a găsi variante pentru a lucra cu elevii teste cât mai apropiate de tiparul examenului. Astfel, spune ins. Cristian Micu, prin colaborarea cu profesorii din celelalte județe, profesorii au făcut schimb de subiecte propuse la simulările județene.

„Eu i-am rugat pe elevii mei în felul următor: nu faceți pregătire în particular pentru că noi, profesorii de limba română, am scos toate simulările județene de la nivel de țară. Mi-am sunat colegii, i-am rugat frumos, Doljul, Vâlcea, Maramureș,..., i-am sunat și am scos toate simulările acelea și am rezolvat subiectele cu copiii la clasă. Nu mai avem teste antrenament și este destul de dificil. Și am apelat la colegii noștri din țară”, a mai spus insp. Nicu.

Cât despre rezultatele așteptate, prof. Cristian Nicu spune că elevii de la clasa la care predă vor avea note bune, neputându-se vorbi de note mai mici de 5, dar că la nivelul întregului județ vor fi, pe de altă parte, și punctaje slabe, pentru că „sunt și copii care nu învață”.

La simularea organizată la nivel județean, la sfârșitul anului trecut, 65% dintre elevii din Olt care au susținut proba la Limba și literatura română au obținut note peste 5 și nu s-a acordat nicio notă de 10.