search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trei noi căi de acces spre Greenfield. Dezvoltatorul Impact anunță că așteaptă autorizațiile

0
0
Publicat:

Dezvoltatorul Impact Development a anunțat, marți, că este în așteptarea autorizațiilor de construire pentru trei noi căi de acces către cartierul Greenfield Băneasa. Compania susține că lucrările vor începe imediat ce documentele necesare vor fi obținute.

Intrare blocată spre cartierul Greenfield Băneasa
Impact așteaptă autorizațiile de construcție pentru trei căi de acces către Greenfield Băneasa

Valoarea totală a investiției se ridică la peste 2 milioane de euro, sumă suportată integral de către dezvoltator, a informat acesta.

Prima cale de acces presupune amenajarea intersecției Aleea Teișani și breteaua DN1 şi a intersecției bretelei DN1 cu centura București. Pentru implementarea acestei soluții, IMPACT a achiziționat un teren de 1.000 mp.

Pentru cea de-a doua cale de acces, IMPACT va construi o arteră de legătură între Aleea Teișani și Șoseaua Odăi în dreptul Podului Hobanat, pe un teren aflat în proprietatea dezvoltatorului. Întrucât artera va traversa calea ferată, aceasta presupune lucrări complexe, inclusiv automatizarea trecerii căii ferate.

Cea de-a treia cale de acces presupune amenajarea intersecției Bulevardul Platanilor – Aleea Teișani, cu rolul de a fluidiza traficul și de a facilita ieșirea prin Bulevardul Platanilor a locuitorilor din cartier.

A fost modificat acordul dintre Greenfield și Romsilva

Din această toamnă, locuitorii din Greenfield au acces spre case și pe drumul forestier Consolight – Padina. Accesul se face după reguli stricte, stabilite prin contractul dintre Federația Greenfield Băneasa și Romsilva. Măsura are ca scop atât siguranța locuitorilor cartierului Greenfield, cât și protejarea Pădurii Băneasa.

Conform noilor reglementări, circulația auto este permisă de luni până vineri, doar în intervalele 07:00–10:00 și 15:00–18:00, în timp ce în weekend și în restul zilei drumul rămâne deschis exclusiv pentru pietoni și bicicliști. Viteza maximă admisă este de 20 km/h, accesul este permis doar vehiculelor de până la 3,5 tone, iar tranzitul se desfășoară într-un singur sens, Consolight - Padina. 

Federația Greenfield Băneasa subliniază că soluția este una temporară, până la identificarea unor alternative sigure de acces către cartier, și răspunde atât recomandărilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cât și rezultatelor studiului CNAIR pentru Aleea Teișani, care indică nevoia reglementării fluxului de trafic.

„Această rută este vitală pentru siguranța locuitorilor în cazul blocării Aleii Teișani. Beneficiile includ emisii de noxe de șapte ori mai reduse și emisii de particule PM10 diminuate de opt ori”, se arată în comunicatul de presă remis redacției.

Pădurea Băneasa, între protecție și acces pentru comunități

Amintim că, pe 5 septembrie 2025, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat o dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată. Evenimentul a avut loc la sediul instituției din Bulevardul Libertății, București.

Dezbaterea a venit pe fondul tensiunilor legate de accesul locuitorilor cartierului Greenfield, unde trăiesc peste 6.000 de persoane. Într-o scrisoare deschisă transmisă anterior, Federația Greenfield Băneasa a cerut ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ca pădurea să fie încadrată oficial ca arie protejată și ca procesul decizional să fie transparent, cu implicarea comunităților învecinate. „Este esențial ca pădurea Băneasa să fie gestionată și întreținută corespunzător, iar locuitorii comunității să aibă acces liber și sigur către oraș”, se arăta în documentul semnat, la acea vreme, de președintele federației, Cătălin Diaconescu.

Tot atunci, Federația a invocat și situațiile de urgență, precum furtuna din iulie 2025, care a blocat timp de opt ore singura cale de acces a cartierului. ISU București a semnalat atunci necesitatea folosirii drumurilor forestiere ca rută alternativă.

Tema a fost alimentată și de disputa juridică privind drumul forestier Padina. Pe 13 august 2025, Tribunalul București a respins cererea ONG-urilor Eco-Civica și Agent Green de suspendare a contractului de peaj. Instanța a obligat cele două organizații la plata a 7.000 de lei cheltuieli de judecată.

Scandalul privind accesul în cartierul Greenfield a izbucnit în 2023, când cei aproape 6.500 de locuitori s-au trezit izolați după ce Romsilva a închis drumul Vadul Moldovei folosit frecvent, punând astfel în aplicare o decizie judecătorească. În lipsa acestuia, singura rută rămasă către casele celor care stau acolo a fost, până recent, un drum îngust, cu o bandă pe sens, care trece prin județul Ilfov. Impact a dat vina pentru închiderea drumului alternativ pe primarul general de atunci, dar Nicușor Dan a acuzat dezvoltatorul Impact că i-a păcălit pe cumpărătorii apartamentelor.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
stirileprotv.ro
image
Cât costă să faci școala de șoferi în România, în 2025 + ce documente sunt necesare
gandul.ro
image
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
mediafax.ro
image
Victor Pițurcă vs Adrian Mititelu în instanță! Ce a decis ICCJ în procesul de 7 milioane de euro
fanatik.ro
image
Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, „uitat” de MAE în postul de consul general la Cape Town de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
TOP 5 aparate electrocasnice care consumă cel mai mult curent – chiar și atunci când nu le folosești
playtech.ro
image
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
54% în plus la pensie. Plăți istorice la Pilonul II de pensii
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze