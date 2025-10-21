Trei noi căi de acces spre Greenfield. Dezvoltatorul Impact anunță că așteaptă autorizațiile

Dezvoltatorul Impact Development a anunțat, marți, că este în așteptarea autorizațiilor de construire pentru trei noi căi de acces către cartierul Greenfield Băneasa. Compania susține că lucrările vor începe imediat ce documentele necesare vor fi obținute.

Valoarea totală a investiției se ridică la peste 2 milioane de euro, sumă suportată integral de către dezvoltator, a informat acesta.

Prima cale de acces presupune amenajarea intersecției Aleea Teișani și breteaua DN1 şi a intersecției bretelei DN1 cu centura București. Pentru implementarea acestei soluții, IMPACT a achiziționat un teren de 1.000 mp.

Pentru cea de-a doua cale de acces, IMPACT va construi o arteră de legătură între Aleea Teișani și Șoseaua Odăi în dreptul Podului Hobanat, pe un teren aflat în proprietatea dezvoltatorului. Întrucât artera va traversa calea ferată, aceasta presupune lucrări complexe, inclusiv automatizarea trecerii căii ferate.

Cea de-a treia cale de acces presupune amenajarea intersecției Bulevardul Platanilor – Aleea Teișani, cu rolul de a fluidiza traficul și de a facilita ieșirea prin Bulevardul Platanilor a locuitorilor din cartier.

A fost modificat acordul dintre Greenfield și Romsilva

Din această toamnă, locuitorii din Greenfield au acces spre case și pe drumul forestier Consolight – Padina. Accesul se face după reguli stricte, stabilite prin contractul dintre Federația Greenfield Băneasa și Romsilva. Măsura are ca scop atât siguranța locuitorilor cartierului Greenfield, cât și protejarea Pădurii Băneasa.

Conform noilor reglementări, circulația auto este permisă de luni până vineri, doar în intervalele 07:00–10:00 și 15:00–18:00, în timp ce în weekend și în restul zilei drumul rămâne deschis exclusiv pentru pietoni și bicicliști. Viteza maximă admisă este de 20 km/h, accesul este permis doar vehiculelor de până la 3,5 tone, iar tranzitul se desfășoară într-un singur sens, Consolight - Padina.

Federația Greenfield Băneasa subliniază că soluția este una temporară, până la identificarea unor alternative sigure de acces către cartier, și răspunde atât recomandărilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cât și rezultatelor studiului CNAIR pentru Aleea Teișani, care indică nevoia reglementării fluxului de trafic.

„Această rută este vitală pentru siguranța locuitorilor în cazul blocării Aleii Teișani. Beneficiile includ emisii de noxe de șapte ori mai reduse și emisii de particule PM10 diminuate de opt ori”, se arată în comunicatul de presă remis redacției.

Pădurea Băneasa, între protecție și acces pentru comunități

Amintim că, pe 5 septembrie 2025, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat o dezbatere publică privind inițiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată. Evenimentul a avut loc la sediul instituției din Bulevardul Libertății, București.

Dezbaterea a venit pe fondul tensiunilor legate de accesul locuitorilor cartierului Greenfield, unde trăiesc peste 6.000 de persoane. Într-o scrisoare deschisă transmisă anterior, Federația Greenfield Băneasa a cerut ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ca pădurea să fie încadrată oficial ca arie protejată și ca procesul decizional să fie transparent, cu implicarea comunităților învecinate. „Este esențial ca pădurea Băneasa să fie gestionată și întreținută corespunzător, iar locuitorii comunității să aibă acces liber și sigur către oraș”, se arăta în documentul semnat, la acea vreme, de președintele federației, Cătălin Diaconescu.

Tot atunci, Federația a invocat și situațiile de urgență, precum furtuna din iulie 2025, care a blocat timp de opt ore singura cale de acces a cartierului. ISU București a semnalat atunci necesitatea folosirii drumurilor forestiere ca rută alternativă.

Tema a fost alimentată și de disputa juridică privind drumul forestier Padina. Pe 13 august 2025, Tribunalul București a respins cererea ONG-urilor Eco-Civica și Agent Green de suspendare a contractului de peaj. Instanța a obligat cele două organizații la plata a 7.000 de lei cheltuieli de judecată.

Scandalul privind accesul în cartierul Greenfield a izbucnit în 2023, când cei aproape 6.500 de locuitori s-au trezit izolați după ce Romsilva a închis drumul Vadul Moldovei folosit frecvent, punând astfel în aplicare o decizie judecătorească. În lipsa acestuia, singura rută rămasă către casele celor care stau acolo a fost, până recent, un drum îngust, cu o bandă pe sens, care trece prin județul Ilfov. Impact a dat vina pentru închiderea drumului alternativ pe primarul general de atunci, dar Nicușor Dan a acuzat dezvoltatorul Impact că i-a păcălit pe cumpărătorii apartamentelor.