Scandal în Corbeanca după ce primarul a dat aproape 1.800 de amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor. Ce îi nemulțumește pe localnici

Primăria Corbeanca, județul Ilfov, a aplicat aproape 1.800 de amenzi locuitorilor pentru lipsa asigurării obligatorii a locuinței, o premieră la nivel național. Unii dintre localnici reclamă, însă, că au fost sancționați deși au poliță activă.

Ce reclamă localnicii

Primăria comunei Corbeanca, aflată la câțiva kilometri de București, a emis în această lună 1.793 de amenzi pentru proprietarii de locuințe care nu aveau asigurare obligatorie PAD, fiind prima localitate din țară care aplică această sancțiune, deși legea permite acest lucru de peste 15 ani.

Locuitorii spun, însă, că sistemul a fost aplicat haotic, iar unii au fost amendați, deși casele lor erau asigurate, doar că polița era încheiată pe numele unui alt coproprietar. Pe rețeaua locală de Facebook „Corbeanca social community”, au apărut zeci de plângeri și mesaje de revoltă.

Un locuitor a povestit cum s-a trezit amendat pentru că polița de asigurare a fost făcută doar pe numele soției, nu şi pe al lui, care este coproprietar.

„Supun și eu o problemă spre dezbatere. Eu am asigurare PAD valabilă până în luna februarie 2026. Am primit info cu amenda de la Primăria Corbeanca, deoarece asigurarea este pe numele soției. Întreb: ce asigurăm, casa sau persoana fizică? Răspunsul primăriei: «Trebuia trecut și soțul pe polița de asigurare». O fi bine?”.

Alt cetățean a relatat c a fost amendat pentru o clădire nerezidenţială, pentru care nu există obligativitate de asigurare.

„Am primit și eu azi!! E vorba de o clădire declarată nerezidențială! Dl inspector superior (???) nu cunoaște legea în temeiul căreia aplică amenzi? Legea spune clar: clădiri nerezidențiale (de exemplu: spații comerciale, birouri, hale, depozite, etc.) nu sunt obligate prin lege să aibă poliță PAD, dar pot fi asigurate facultativ prin alte tipuri de polițe (de exemplu, asigurare complexă de bunuri)”.

PAID: „O interpretare eronată”

Societatea PAID România, care emite polițele PAD și gestionează despăgubirile în caz de dezastre, a confirmat că a primit numeroase reclamații de la locuitori din Corbeanca aflați în această situație.

„Nu fac decât să aducă un disconfort asiguraților, întrucât obligația de asigurare este deja îndeplinită, pe contractul PAD fiind suficient să menționăm unul dintre coproprietari la rubrica asigurat (completarea restului de coproprietari fiind opțională) întrucat, în caz de daună, este obligatorie prin lege verificarea dreptului de proprietate pentru a se stabili dreptul la despăgubire. În caz de existență a mai multor coproprietari, despăgubirea cuvenită se va împărți astfel între coproprietari în funcție de cota de proprietate deținută”, a declarat Cosmin Tudor, directorul general adjunct al PAID România, pentru HotNews.

„Amendarea coproprietarilor care nu apar pe contractul PAD în vigoare este o interpretare eronată”, a adăugat oficialul PAID, explicând că verificarea ar trebui „la nivel de locuință și nu la nivel de proprietar”.

„PAID a transmis primăriei o adresă în care a menționat toate acestea și, în plus, a recomandat ca verificarea între lista de locuințe asigurate din comună (la care primăria are acces digitalizat) și lista de locuințe înregistrate la taxe și impozite sa fie făcută la nivel de locuință și nu la nivel de proprietar întrucât obiectul asigurării este unitatea locativă”, a mai precizat reprezentantul PAID.

Ce spune primarul din Corbeanca

Primarul comunei Corbeanca, Ștefan Apăteanu (USR), susține că a început aplicarea amenzilor după ce a primit o adresă de la Prefectura Ilfov, care îi obliga pe edili să pună în aplicare legea asigurării obligatorii şi că PAID România are o secțiune pentru primării, unde, în baza unor date de acces, primarii se pot autentifica.

„De acolo pot descărca o foaie de calcul atunci când vreau să aplic măsura astfel încât să știu care sunt cei care au achitat această poliță. După care prin comparație cu ROL-urile fiscale pe care le avem la primărie, știm care sunt cei care nu și-au achitat această poliță”, a explicat primarul.

El a recunoscut, totuși, că au apărut probleme în aplicarea amenzilor, dar consideră că de vină este a firmei de asigurări.

„Aici e o vulnerabilitate a listei pe care o primim de la PAID. În mod normal, nu ar trebui să conțină doar datele de identificare ale proprietarului sau coproprietarului, ci codul de carte funciară al imobilului. Am luat măsura de a face încă o verificare în aceste cazuri ca să eliminam aceste situații care sunt excepția, nu sunt regula, în care intr-adevăr au plătit asigurarea, dar au primit și notificare de amendă”, s-a justificat primarul Ștefan Apăteanu, precizând că în cazurile unde se dovedește că amenzile au fost aplicate greșit, acestea vor fi retrase, iar banii restituiți.

„La momentul emiterii poliței de asigurare, coproprietarii pot să nu fie trecuți pe aceasta, dacă nu se face mențiune despre ei, întrucât după emitere nu se mai poate modifica polița, existând doar modalitatea emiterii unei anexe pentru ei. Acolo unde constatăm că din cauza problemelor deja semnalate anterior au fost emise în baza unei erori materiale amenzi, a fost luată în considerare inclusiv ipoteza retractării amenzilor astfel emise”, potrivit unui comunicat al Primăriei Corbeanca..

1.793 de amenzi, în valoare totală de aproape 900.000 lei

Potrivit datelor transmise ulterior de Primăria Corbeanca, în această primă etapă au fost emise 1.793 de amenzi, în valoare totală de 896.500 de lei.

Primăria afirmă că sancțiunile au fost aplicate „per imobil”, în baza adresei, și recunoaște că „au fost identificate anumite situații care generează probleme în aplicarea legii, mai ales pentru persoanele coproprietare”.

Haosul poliţelor pentru asigurarea locuinţelor

Administrația locală susține că PAID a admis lipsa obligației de a trece toți coproprietarii pe poliță, dar că baza de date transmisă primăriilor „permite erori multiple”, ceea ce a dus la sancționarea eronată a unor persoane.

Printre problemele semnalate de primărie se numără:

* adrese incomplete sau neactualizate, din cauza modificărilor cadastrale (dezmembrări, alipiri, schimbări de număr poștal);

* lipsa normelor de aplicare privind identificarea coproprietarilor amendați;

* cazuri în care un proprietar are mai multe imobile la aceeași adresă, dar doar o poliță PAD valabilă.

„Polița PAD se întocmește pe baza datelor furnizate de către proprietar (în majoritatea cazurilor nu cu acte oficiale), or adresa imobilului este cea transmisă de proprietar. Dacă acesta nu comunică exact adresa care figurează și la primărie (și în această ipoteză pot figura eronat dacă s-au emis acte care au generat schimbarea adresei și care nu au fost depuse de către proprietari: ex. dezmembrări, alipiri, schimbări de numere poștale, etc.), atunci când aceste baze se încrucișează, apare că imobilul are o altă adresă în baza primăriei și figurează ca și neasigurat.

Dacă există mai mulți coproprietari pe un imobil, nu există norme emise care să menționeze modalitatea de identificare a coproprietarului care să fie amendat pentru lipsa poliței PAD.

Dacă există mai mulți coproprietari pe mai multe imobile, care la rândul lor sunt și proprietari exclusivi cu cotă de 100% pe alte imobile, legea nu menționează cum anume se individualizează amenda pentru fiecare imobil în parte și care anume persoană este pasibilă de săvârșirea contravenției.

Dacă există mai multe imobile la aceeași adresă, legea solicită încheierea poliței PAD pentru fiecare imobil în parte. Dacă proprietarul a comunicat la încheierea poliței PAD o singură adresă, fără individualizarea fiecărei locuințe, în baza de date din nou pot fi depistate erori de la PAID, întrucât proprietarul transmite pe adresa respectivă o poliță și noi putem avea în fapt și 3 sau mai multe imobile, or polița PAD se încheie o singură poliță pe o singură adresă”, a explicat primarul din Corbeanca.

Toate aceste discuţii vin în contextul în care, de 15 ani, legea prevede obligativitatea asigurării locuințelor împotriva a trei riscuri naturale: cutremure, inundații și alunecări de teren. Polița PAD costă 50 sau 130 de lei pe an, în funcție de tipul construcției, și oferă despăgubiri de până la 100.000 de lei.

Amenzile pentru lipsa asigurării variază şi ele între 100 și 500 de lei, dar până acum niciun primar din România nu a aplicat efectiv sancțiunile, Corbeanca devenind astfel prima localitate care pune legea în practică, dar și prima care descoperă cât de confuz poate fi sistemul de asigurări.