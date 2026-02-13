Video „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”. Centrul Filia retrage acuzațiile împotriva lui Bendeac după declarațiile tinerei implicate în scandal

După zile de controverse online, Centrul Filia a anunțat că a șters postarea în care îl acuza de hărțuire pe Mihai Bendeac, ca urmare a declarațiilor tinerei implicate, care susține că momentul viral de la premiera „Băieți de oraș: Golden Boyz” a fost unul inocent.

„Am șters postarea, din respect pentru declarațiile tinerei despre interacțiunea sa cu Mihai Bendeac. Ne cerem scuze pentru că am vorbit despre experiența sa în numele ei. Valorile noastre feministe înseamnă să le ascultăm pe femei și să le credem atunci când vorbesc despre experiențele lor, să le respectăm capacitatea de a lua decizii pentru ele. Și înseamnă și responsabilitatea de a ne corecta atunci când greșim și de a pune pe primul loc vocile celor care vorbesc despre aceste experiențe”, a transmis Centrul Filia, organizație din România dedicată drepturilor femeilor și prevenirii violenței de gen.

Organizația spune că reacția a venit „din grijă față de siguranța noastră, a tuturor femeilor și fetelor, și din reflexul de a fi atente la toate posibilele situații de abuz și sexism din spațiul public, într-o societate care le normalizează și le trece cu vederea. Mai ales atunci când observăm mari dezechilibre de putere și gesturi nepotrivite”

„Lupta noastră feministă înseamnă să facem auzite vocile femeilor, să vorbim despre experiențele noastre și să tragem la răspundere comportamentele sexiste sau care instigă la ură și violență împotriva femeilor în societatea noastră”, a precizat Centrul Filia.

Scandalul a început după ce actorul Mihai Bedeac a postat pe rețelele sociale un scurt videoclip de la premiera „Băieți de oraș: Golden Boyz”, în care apare interacționând cu o tânără, vizibil emoționată, care îi spune că îl urmează de multă vreme și îl roagă să îi „simtă cum îi bate inima”.

În imagini, Mihai Bendeac își apropie mâna de zona pieptului acesteia, apoi râde împreună cu ea, în aplauzele celor din jur.

Cum explică tânăra implicată gestul lui Bendeac

Ulterior, tânăra din imagini a explicat că gestul a pornit de la ea, fiind emoționată de întâlnirea cu actorul pe care îl admiră de ani de zile. Ea a precizat că a vrut să îi arate cât de tare îi bate inima și că i‑a cerut lui Bendeac să îi simtă pulsul, fără nicio conotație nepotrivită.

„Văd că s-a exagerat foarte mult pe acest subiect cu mine și cu Bendeac, de la acel videoclip. Am venit să confirm, să zic și eu ceva, pentru că mi se pare foarte exagerat, de la ce s-a întâmplat și la ce s-a ajuns. Nu mi s-a pus mâna sub haine, sub tricou, cum se spune. Pur și simplu, eu mi-am asumat chestia asta.”, a spus tânăra.

Ea a explicat că gestul a fost spontan și inițiat de ea, nicidecum de actor.

„Am fost emoționată și șocată când l-am văzut, pentru că mă uit la el de mică. Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum tremuram [...] Eu am inițiat asta. El mi-a pus mâna pe piept. I-am zis nu, pune aici, sub. Și după i-am pus mâna aici, la mine. Ăsta a fost momentul. Nu m-a pipăit, nu m-a apucat, cum se spune. Cuvântul hărțuire e un cuvânt mare. Pur și simplu s-a interpretat greșit”, a mai explicat aceasta.

La scurt timp, Centrul Filia a catalogat imaginile ca „dezgustătoare și revoltătoare”, acuzându‑l pe actor că ar fi hărțuit tânăra în timpul evenimentului de promovare și solicitând ca astfel de comportamente să nu fie tolerate.

„Ne-au dezgustat și revoltat imaginile cu Mihai Bendeac în care acesta hărțuiește o tânără. Este inadmisibil ca persoane publice să abuzeze femei și fete și să nu fie trase la răspundere”, se arată în mesajul posta inițial de Centrul Filia.

Mihai Bendeac a reacționat imediat pe rețelele sociale, respingând vehement acuzațiile. El a susținut că gestul a fost unul inocent, atât pentru el, cât și pentru tânără.

„În primul rând, cum vă permiteți dumneavoastră să sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming? Domnișoara a inițiat gestul și a râs [...] Nu i-au fost atinse părțile intime, iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi”, a spus Bendeac.