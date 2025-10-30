search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Record de suprafaţă cultivată în programul Tomata. „Rămânem pe primul loc de departe. Vedem de anul viitor, că vine e-factura”

0
0
Publicat:

Fermierii care s-au înscris să primească sprijin pentru cultivarea legumelor în spații protejate au reușit să depună documentele de valorificare la timp, deși existau temeri. În Olt, județul cu cei mai mulți solicitanți, s-a ajuns la 1.200 de hectare, cea mai mare suprafață de până acum.

În Dolj s-a solicitat sprijin pentru peste 250 hectare cu legume în solarii FOTO: DAJ Dolj
În Dolj s-a solicitat sprijin pentru peste 250 hectare cu legume în solarii FOTO: DAJ Dolj

Oltul înregistrează în acest an cea mai mare suprafață cultivată cu legume în spații protejate pentru care s-a solicitat sprijin, deși fermierii înscriși în programul „Tomata”, așa cum este acesta cunoscut, sunt mai puțini. Situația se explică prin modificarea condițiilor din program, 2025 fiind primul an în care legumicultorii nu mai sunt limitați la doar 1.000 m.p. pentru care pot primi sprijin. Modificarea a fost făcută pentru a limita fărâmițarea fermelor în acte, pentru că, dornici să obțină sprijinul, fermierii depuneau cereri și în numele altor membri ai familiei. Dezavantajați din acest punct de vedere au ajuns în timp legumicultorii care au accesat și alte proiecte europene și care nu au mai putut face modificări de acest tip.

În 2025, sprijinul care se acordă pentru cultivarea legumelor în sere și solarii a scăzut la 1.500 euro/m.p. (de la 3.000 euro), compensând în schimb faptul că pot solicita sprijin pentru toată suprafața cultivată și nu doar pentru tomate. Condiția, una dintre ele, este ca fiecare dintre culturi să se regăsească pe minimum 1.000 m.p..

Programul include în acest an nouă legume eligibile: tomate, ardei, castraveți, vinete, varză, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde.

45 de fermieri au renunțat

Județul Olt reunește cei mai mulți legumicultori care solicită an de an sprijin în acest program, fiind câteva bazine legumicole renumite. Termenul limită pentru depunerea documentelor care dovedesc valorificarea cantităților impuse prin program a expirat în această săptămână, iar datele Direcției Agricole Județene Olt arată că în 2025 este cea mai mare suprafață cultivată pentru care fermierii cer cei 1.500 euro/m.p..

Dacă anul trecut numărul solicitanților a fost de peste 8.000, în condițiile limitării suprafeței la 1.000 m.p./fermier, în acest an sunt puțin peste 5.000 de fermieri eligibili. Suprafețele, în schimb, totalizează peste 1.200 de hectare, după cum a precizat, pentru „Adevărul”, directorul DAJ Olt, Ion Drăgoi.

Am încheiat cu 5.030 de dosare eligibile și 45 au fost neeligibile. De fapt, nu ne-au mai notificat să mergem în control. Cei 45 aveau în total 13 hectare. Mai sunt alți 60 care nu au adus documentele de valorificare. Rămânem pe primul loc, de departe”, a precizat Drăgoi.

Mobilizarea fermierilor este surprinzătoare, având în vedere faptul că la începutul acestei luni la DAJ Olt încă erau așteptați mii de fermieri care aveau de depus documente contabile care atestă că au vândut produsele cu respectarea metodologiei. Situația s-a schimbat după ce Ministerul Agriculturii a anunțat modificarea adusă legislației, permițându-le fermierilor să certifice vânzarea și cu bonuri fiscale.

Cu o săptămâna jumătate înainte de 24 așa era. După care a fost un val de prezentări, le-au dus la primării, în sudul județului, și primăriile ni le-au adus nouă. Cei mai mulți fermieri sunt persoane fizice. Dar de anul viitor, și persoane fizice și firme vor lucra cu e-factura, intră toată lumea pe e-factura. Probabil că vor fi mai puțini”, a mai spus Drăgoi.

Deși 1.500 euro/m.p. nu este o sumă foarte mare, cum un ajutor colosal nu era nici atunci când se acordau 3.000 euro/m.p., Programul „Tomata” a determinat în județ creșterea substanțială a suprafețelor protejate. „De la câteva solarii destul de rudimentare s-a ajuns astăzi la ce se poate vedea cu ochiul liber pe Valea Oltului. Mulți le au încălzite, și-au cumpărat centrale, iar un merit a avut și acest program, să știți. 3.000 euro în ciclul 1 și 1.000 euro în ciclul 2, cum a fost în anii trecuți, însemna 200 milioane lei vechi. Puteau să-și plătească zilierii. Mulți au muncit singuri și au acoperit alte cheltuieli, pentru că au cheltuieli cu erbicide, cu tratamente, cu de toate”, a mai spus Drăgoi.

Citește și: Imagini virale cu fermierii români care aruncă tone de roșii din cauza prețului derizoriu. Programul „Tomata” sărăcește micii producători VIDEO

Cele mai mari suprafețe cu care s-au înscris fermierii sunt de 2-3 hectare, în această situație fiind aproximativ 15 fermieri, a precizat directorul DAJ Olt. Suprafața nici nu poate fi, de altfel, cu mult mai mare de atât pentru că prin program una dintre condițiile impuse este ca un fermier să nu încaseze, în trei ani, mai multe de 50.000 euro din ajutoare de minimis (plafonul a fost crescut de la 20.000 euro).

Ca și în anii trecuți, cele mai multe solicitări au venit din Scărișoara și Izbiceni, localități urmate de Tia Mare și Cilieni.

„Cel mai dureros e atunci când nu găsesc să vândă”

Și în județul vecin, Dolj, numărul dosarelor este mai mic decât anul trecut, însă suprafața a crescut, explicațiile fiind cele anterior enunțate. Sunt 1.649 de beneficiari, iar suprafața totală se apropie de 260 de hectare. Tomatele sunt principala cultură pentru care s-a cerut sprijinul – 190,5 hectare, cu ardei au fost cultivate 38 hectare, cu castraveți – aproape 20 hectare, cu fasole – 6,45 hectare, cea mai mică suprafață fiind cultivată cu ceapă verde, doar 1.800 m.p.

Localitățile fruntașe în Dolj sunt: Desa, Dăbuleni - Călărași, Teascu, Poiana Mare și Ciupercenii Noi.

Directorul DAJ Dolj, Sorin Agapie, a precizat că modificările aduse în privința documentelor cu care pot dovedi comercializarea le-au fost de mare ajutor legumicultorilor. „Ei, oricum, valorificaseră și aveau așa ceva, iar simpla depunere a documentelor le-a permis să devină eligibili”, a precizat Agapie. Cum va fi de anul viitor, dacă se va trece sau nu integral la e-factura, rămâne de văzut, fermierii care nu folosesc acest sistem de facturare trăgând speranță că termenul se va proroga din nou.

Pe de altă parte, susținerea legumicultorilor ajută în fapt mult mai multe sectoare, punctează Agapie. „Beneficiarii nu sunt numai dumnealor, fiindcă merg și achiziționează benzină, achiziționează semințe, pesticide, folie, materiale de construcție să-și mai extindă exploatația. De asemenea, autoturisme sau autoutilitare, ca să poată să-și deplaseze producția către diferite piețe unde prețurile sunt mai atractive pentru dumnealor ca și producători și atunci e un lucru extraordinar. Cel mai dureros e atunci când nu găsesc să vândă, când nu merge desfacerea și le aruncă la marginea localității. (...) Și în Italia și în statele celelalte europene există programe de genul acesta, tip minimis, și la tomate și la celelalte legume. Doar că acolo procesatorii vin și stau de vorbă cu producătorii și stabilesc dinainte prețul de achiziție, în funcție de calitatea solului, în funcție de prețul răsadului, în funcție de tehnologia care se folosește, de costurile cu înființarea și valorificarea producției.

La noi există această fractură care să sperăm ca în timp să se repare, mai ales că prin programele DR16 și DR23 se încurajează procesarea acestor produse și atunci există posibilitatea ca cei care vor accesa aceste programe să valorifice produsul finit și să nu mai fie o problemă privind desfacerea producției de legume. Adică e bine că oamenii cultivă, dar ideal ar fi să știe totuși din timp pentru ce fac lucrul acesta, să știe unde vând”, a mai spus directorul DAJ Dolj.

Citește și: Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome

Asocierea în cooperative care chiar să funcționeze ar schimba și mai mult oportunitățile pentru micii fermieri care ar avea, pe de o parte, beneficii legate de valorificarea producției, iar pe de alta punctaje suplimentare la accesarea de fonduri europene, anumite scutiri la plata impozitului, putere de negociere pentru aprovizionarea cu in-put-uri etc..

Slatina

Top articole

Partenerii noștri

image
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
digi24.ro
image
Cum a explicat Ilie Bolojan de ce nu va crește salariul minim în 2026. „Productivitatea a crescut cu 5%, iar salariile cu 9%”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de românii care au organizat jaful de 2 milioane de dolari de la baza militară americană de la Kogălniceanu
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Principala ipoteză în cazul morţii medicului Ştefania Szabo
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
prosport.ro
image
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
playtech.ro
image
La 44 de ani, soția lui Cristi Borcea a făcut anunțul și a răspuns la marea întrebare: „Vine bebelușul?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Un bărbat aflat în stare gravă nu a fost verificat timp de cinci zile, la Spitalul Bagdasar-Arseni. Doi medici au fost reținuți de procurori
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cutremurător! Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctoriţa Ştefania Szabo. Se aşteaptă rezultatele necropsiei
romaniatv.net
image
Se șterg datoriile pentru români și firme. Care e suma minimă care se iartă rău-platnicilor
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!