Secretul pentru ca o conopidă murată să rămână crocantă până la vară

Conopida, o legumă cu numeroase beneficii pentru sănătate, este și o alegere populară printre români atunci când pun legume la murat. Totuși, puțini știu secretul pentru ca o conopidă murată să rămână crocantă până la vară.

Ca o conopidă să rămână cu adevărat crocantă, nu e suficient doar să o Iași la borcan.

Primul pas către o murătură care își păstrează textura fermă este alegerea legumelor adecvate: conopida trebuie să fie proaspătă, fără pete, bine desfăcută în buchețele, și nu tăiată prea mărunt — dacă o vei rupe în mici bețișoare, riscul e să devină moale după sterilizare.

În același timp, adaugă și alte legume ferme (ardei, morcov) și condimente atât pentru aromă, cât și pentru stabilizarea unui mediu benefic în borcan.

Conform rețetei, pentru fiecare litru de apă se folosesc aproximativ 30 g sare, 50 g zahăr și o linguriță de boia dulce, plus 50 ml oțet 9 %, potrivit site-ului Sfaturile Bunicii.

Când apa începe să fiarbă, se adaugă oțetul și se toarnă marinada fierbinte peste legume. Legumele trebuie așezate strâns în borcan, fără spaţii mari de aer, deoarece „golurile” favorizează înmuierea lor.

De asemenea, borcanele trebuie apoi sterilizate — pentru 0,5 L se recomandă aproximativ 8-10 minute, pentru 1 L până la 15 minute — însă, atenție: nu exagera cu fierberea, pentru că altfel conopida își pierde fermitatea.

Ceea ce adesea se transmite din generație în generație este adăugarea unui „element în plus” pentru a menține crocanța — de exemplu rădăcina de hrean sau frunzele de cimbru între legume, care creează un mediu mai stabil în borcan.

Citește în continuare pe Click!