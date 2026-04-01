Primele roșii de la Izbiceni au ajuns în Ardeal. „A fost cel mai greu an de când am început să facem roșii extra-timpurii”

Din bazinul legumicol situat în sudul județului Olt primele tomate românești din 2026 au pornit către piețe, prin intermediari. În Scărișoara, Olt, s-au recoltat primele roșii în 8 martie, iar de curând și un legumicultor din Izbiceni a început livrarea.

Roșiile obținute în solariile legumicultorilor olteni au început să plece către piețele din marile orașe încă din prima jumătate a lunii martie. Scărișoara a fost, așa cum se întâmplă de mai mulți ani, localitatea care a spart gheața, Gheorghe Domnicu fiind producătorul care pune în fiecare an pe piață primele roșii cu gust deosebit.

În aceste zile și din Izbiceni s-au făcut primele livrări de roșii. Gigi Gherghiță este legumicultorul care a înfruntat iarna autentică și a trimis către consumatori primele aproximativ 200 kilograme de roșii culese în Izbiceni în 2026.

Fermierul a dezvăluit că roșiile au ajuns la Brașov, intermediarul oferindu-i legumicultorului din Izbiceni 50 lei/kg. Deși pare un preț bun, Gherghiță spune că minunea nu va fi de durată, pentru că în câteva zile și alți fermieri vor începe culesul și prețul va începe să scadă abrupt. Nici măcar nu poate evalua dacă va avea sau nu profit, multe fiind în joc. „La final o să vedem dacă a fost bine sau nu”, a spus Gherghiță.

Plantate înainte de Crăciun și îngrijite cu mult efort

Roșiile au fost plantate încă dinainte de Crăciun, fiind puțini temerari în tot județul, iar Gigi Gherghiță s-a numărat printre ei. Efortul a fost unul deosebit, pentru că iarna - una ca odinioară, după mulți ani cu ierni blânde - i-a ținut pe legumicultori cu sufletul la gură.

Centralele au duduit pe toată perioada. „A mers și 30 de zile fără oprire, o curățam cu focul în ea, n-aveai ce face”, a relatat fermierul. Chiar și așa, au reușit să pună roșiile pe piață cu cel puțin două-trei săptămâni mai târziu decât anul trecut.

Costurile au fost uriașe, doar pentru încălzirea a 1.000 metri pătrați de solar ridicându-se la aproximativ 10.000 euro din momentul plantării. Până acolo, altă muncă pentru obținerea răsadului. Cel mai mare neajuns a fost lipsa soarelui, legumicultorii numărând zilele însorite pe degete, ceea ce le-a crescut enorm consumul de combustibil.

Au fost legumicultori care s-au confruntat și cu bolile în cultură, tot pe fondul nebulozității ridicate. În astfel de codiții experiența și-a spus cuvântul, iar cei care au reușit se bucură acum și de cel mai bun preț din an.

„Am încercat să plantăm mai din timp față de ceilalți legumicultori și încercăm să facem roșiile cât mai gustoase și cât mai zemoase. Noi am plantat înainte de Crăciun, ceilalți undeva în ianuarie. Contează dacă plantezi devreme, dar mai sunt și altele la mijloc. Este o muncă continuă, zi și noapte. A fost cel mai greu an de când am început să facem roșii extra-timpurii, iar asta din cauza temperaturilor negative și pe timp de zi”, a explicat Gherghiță.

Producția pare bună, cel puțin din acest punct de vedere lucrurile sunt în ordine. „Așteptăm să finalizăm culesul pentru a putea spune dacă a fost un an bun sau nu. În acest moment roșiile sunt căutate, dar în următoarele zile, săptămâni, vor apărea și alți producători cu roșii la vânzare și începe, încet-încet, să se egalizeze piața. Primele roșii au fost 50 lei, au plecat cu acest preț de la noi. Roșiile au ajuns pe mesele cumpărătorilor din Brașov. Prețul final nu-l știu, bănuiesc doar că s-a pus un adaos de 10-25-20%”, a mai precizat fermierul.

În nopțile geroase, legumicultorul a fost nevoit să suplimenteze căldura și cu tunuri de căldură, astfel că la costul combustibilului solid s-a adăugat și motorina. „Motorina fiind mai scumpă decât anul trecut, s-a cunoscut. Producția pare mai bună decât anul trecut, acum, vom vedea când tragem linie”, a mai spus fermierul.

Record de suprafaţă cultivată în programul Tomata. „Rămânem pe primul loc de departe. Vedem de anul viitor, că vine e-factura”

„În 10 ani se va diminua mult producția”

La Izbiceni se face legumicultură de foarte mulți ani, încă din comunism, astăzi suprafața cultivată cu legume depășind 600 de hectare, pe mai mult de jumătate fiind construite solarii.

Vorbim de roșia cu gust inconfundabil, pe care supermarketul nu-și permite să o vândă – pe de o parte din cauza prețului mare, pe de alta din cauza perisabilității -, iar Gigi Gherghiță spune că și bunicii săi cultivau tot roșii gustoase, tradiția de atunci se păstrează. Pe atunci, în schimb, în solar exista o singură cultură pe an, iar legumicultorii făceau toată munca în sezon, nimeni nu-și punea problema să lupte cu natura. Ce fac astăzi legumicultorii din sudul județului Olt „contrazice tot ce e scris în cărțile de agricultură”, e de părere fermierul. Au intrat, cu mai mulți ani în urmă, în această cursă de a pune roșiile pe piață cât mai devreme din nevoia de a se diferenția și a câștiga un ban în plus.

Gigi Gherghiță a lucrat, împreună cu soția, aproape 10 ani în străinătate, în horticultură. S-au întors în 2018 și încă de atunci cultivă roșiile extra-timpurii. Diferența, spune, este că atunci plantau roșiile în martie, astăzi în martie le culeg. Și nici asta nu mai pare să fie de ajuns, așa că pentru următorii ani se gândește să încerce să pună pe piață, mai devreme decât în mod obișnuit, și alte legume, pentru că de câștigat câștigă cei care vin cu noutăți, or roșiile extra-timpurii vor deveni normalitate. Ardeiul kapia este una dintre idei. Gheorghiță și astăzi cultivă ardei, imediat după tomatele extra-timpurii (deja se pregătesc de plantat). Îl vinde la marile depozite, iar de acolo ajunge în lanțurile de supermarketuri.

Tomatele românești, încă pe piață. „În supermarket, cele de import sunt mai scumpe, dar aici nu vin din comoditate”

Familia Gherghiță produce legume în spații protejate pe o suprafață de un hectar, roșii extra-timpurii având acum pe 3.000 m.p.. Pentru o singură familie suprafața este importantă, necesitând putere de muncă. Roșiile le-a îngrijit împreună cu soția, însă pentru întreaga suprafață cultivată cu legume apelează și la zilieri.

Legumicultura, așa cum se practică astăzi, nu va mai rezista mult, este convins Gigi Gherghiță. „În 10 ani se va diminua mult producția, vom rămâne mult mai puțini, pentru că oamenii înaintează în vârstă, sunt cei care au acum 50 și ceva de ani și care nu vor mai putea să lucreze. Iar tinerii nu continuă toți”, explică fermierul, pentru „Adevărul”. Vor rezista, de asemenea, pe piață cei care respectă toate normele. Este un aspect important pentru fermier. „Eu mi-aș dori ca instituțiile de control să recolteze mai des probe, ne-ar ajuta mult”, spune Gherghiță.

Ce speră pentru viitor este să țină pasul și să reușească să-și modernizeze ferma. A investit, de altfel, constant profitul, pentru că în ciuda încercărilor n-a prins până acum cursa pentru nicio măsură de finanțare din fonduri europene. „Sunt conștient că centralele pe care le avem noi astăzi în 10 ani vor fi istorie”, mai spune fermierul, așa că studiază care ar putea fi cea mai ieftină resursă și cum să beneficieze de ea.