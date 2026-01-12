search
„Am cerut demisia”. Alina Gorghiu solicită probe după ce prefectul de Argeș ar fi sărit peste rând la UPU: „Să spună adevărul”

0
0
Publicat:

Deputatul PNL Argeş, Alina Gorghiu, solicită Prefecturii Argeş să facă publice documentele care să confirme că prefectul Ioana Făcăleaţă a fost la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Piteşti în scop de control, nu pentru consult medical, după ce aceasta a fost acuzată că ar fi sărit „peste rând”.

Alina Gorghiu FOTO: FB/Arhivă personală
Alina Gorghiu FOTO: FB/Arhivă personală

„De două zile aflu de la unii colegi din PSD Argeș că e vina oricui, mai puțin a Prefecturii conduse de PSD, pentru rușinea de întâmplare și abuzul în funcție de la Urgențe. Le recomand să înceteze cu atacurile și să spună adevărul”, a transmis Gorghiu, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Deputatul PNL susţine că, în perioada recentă, au apărut acuzaţii conform cărora reprezentanţii PNL ar fi fost implicaţi în incidentele de la UPU.

„Realitatea este una singură: PNL nu a fost la Urgențe la ora 23:00, nu a sărit peste rând în fața pacienților cu urgențe grave și nu a țipat la persoane aflate în suferință. Toate aceste fapte aparțin prefectei Ioana Făcăleață”, a adăugat Gorghiu.

Ea precizează că a sesizat public presupusul abuz, a cerut demisia prefectului și a depus două solicitări oficiale, în baza Legii 544/2001 – una către Prefectură și alta către spital.Gorghiu afirmă că, dacă Prefectura Argeș „nu are nimic de ascuns”, instituția ar trebui să răspundă cu documente, nu cu atacuri politice.

„Ca persoane publice, am făcut ceva elementar și corect: am sesizat public abuzul în funcția publică, alături de mulți alții; am cerut demisia; am depus două solicitări oficiale în baza Legii 544/2001 – una la Prefectură, una la Spital. Dacă Prefectura Argeș, instituție condusă de PSD Argeș, nu are nimic de ascuns, să răspundă astăzi, cu documente, nu cu atacuri”,  a mai spus Gorghiu.

Incidentul a avut loc pe 6 ianuarie, când prefectul Ioana Făcăleaţă a fost acuzată de pacienţi că ar fi intrat „peste rând” la consult.

Prefectul a respins acuzațiile, susţinând că vizita a avut scopul de a verifica timpul de așteptare de la UPU, ca urmare a sesizărilor primite de la cetățeni.

„Am primit sesizări de la cetățeni privind timpul mare de așteptare la UPU, motiv pentru care am fost aseară să verific care este situația. Sala de așteptare era foarte aglomerată, iar în UPU erau doar doi medici, dintre care unul se afla în plină procedură de resuscitare a unui pacient, iar celălalt se ocupa de o altă urgență. Am discutat cu personalul medical și cu managerul spitalului despre fluxul de la Urgențe și despre măsurile care pot fi luate. În continuare, personalul medical de la UPU este insuficient, în ciuda eforturilor conducerii de a angaja noi urgentiști. În plus, Spitalul Județean de Urgență Pitești preia toate urgențele grave din județul Argeș, dar și din alte județe. În momentul în care am revenit pe hol unde așteptau oamenii, o parte dintre aceștia au devenit agitați, au creat o stare de conflict și au adresat injurii” ,a explicat Ioana Făcăleaţă. 

