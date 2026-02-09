search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Riscurile dietelor vegetariene și vegane: ce spun specialiștii despre potențiale probleme de sănătate

0
0
Publicat:

Dietele vegetariene ținute pentru o lungă perioadă de timp pot duce la probleme de sănătate, inclusiv la nivel osos și articular. Cel puțin asta susține un medic ortoped cu o vastă experiență profesională. Mai mult decât atât pot duce la carențe nutriționale serioase. 

Vegetarianismul poate duce la carențe nutritive FOTO shutterstock
Vegetarianismul poate duce la carențe nutritive FOTO shutterstock

Dietele vegetariene au devenit foarte la modă în ultimele două decenii, în România, cu o prevalență mai mare după anul 2017. De obicei aceste diete sunt îmbrățișate mai ales de persoanele din zonele puternic urbanizate sau de cele care care au anumite afecțiuni care nu permit consumul de carne, lactate sau ouă. În plus, la nivel mondial, vegetarianismul este promovat ca un mod sănătos de a ne alimenta și totodată de a proteja planeta. Sunt însă specialiști care trag un semnal de alarmă și spun că vegetarianismul poate duce le probleme serioase de sănătate.

„Vegetarianismul de ani de zile duce la o atrofie a mucoasei gastrice”

Radu Malancea este medicul șef al Secției de Ortopedie și Traumatologie de la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, un specialist cu decenii de experiență în domeniu.

El este de părere că dietele vegetariene comportă o serie de riscuri. „Eu sunt un critic al vegetarianismului pentru că Dumnezeu nu ne-a lăsat cu dantură de ierbivor. Vegetarianismul este o modă dar nu este ceva normal. Nu este bine să exagerezi, este bine să fii echilibrat”, mărturisește Radu Malancea. Totodată acesta a scos în evidență potențialele pericole legate de vegetarianism. În primul rând este vorba despre o posibilă atrofie a mucoasei gastrice, pe fondul deficitului de vitamine și aminoacizi care pot fi găsiți doar în produsele de origine animală.

„În primul rând produce un deficit de vitamine. Sunt studii prin Statele Unite care indică faptul că vegetarianismul, ținut timp de ani de zile duce la o atrofie a mucoasei gastrice. Vitamina B12 este secretată doar la nivelul mucoasei gastrice și dacă se produce o atrofie a mucoasei gastrice automat ai deficit de B12 și devii anemic și osteoporotic”, adaugă Radu Malancea.

Cu alte cuvinte, o persoană osteoporotică, este predispusă la osteoporoză, o boală sistemică a scheletului caracterizată prin scăderea densității minerale osoase și deteriorarea arhitecturii osoase, ceea ce face oasele fragile și predispuse la fracturi. „Vegetarienii vor spune că sunt alimente cu toți aminoacizii, dar nu este așa. Sunt aminoacizi pe care trebuie să îi iei din proteină animală, nu se poate fără proteină animală”, precizează medicul ortoped. În plus, specialistul ortoped remarcă faptul că vegetarienii sunt nevoiți să se bazeze pe suplimente și vitamine pentru a putea suplini lipsa unei diete echilibrate, din care fac parte și lactatele, carnea sau grăsimile animale. 

„Vegetarienii pot prezenta risc de deficiențe de vitamine și minerale”

Există și studii la nivel internațional efectuate de specialiști în domeniul medicinei. Aceștia precizează că la vegetarieni există riscul apariției deficiențelor de vitamine și minerale. În special vitamina B 12.

„Veganii și unii vegetarieni pot prezenta risc de deficiențe de vitamine și minerale, cum ar fi vitamina B12, riboflavină, fier, zinc, calciu și acizii grași omega-3. Acest lucru poate fi deosebit de periculos pentru femeile însărcinate și care alăptează, precum și pentru copiii în creștere, deoarece acești nutrienți sunt cruciali pentru dezvoltarea fătului și a copilului. Oricine ia în considerare o dietă vegetariană sau vegană ar trebui să consulte un dietetician autorizat sau un furnizor de servicii medicale pentru a se asigura că dieta sa este adecvată din punct de vedere nutrițional”, precizează specialiștii Wang T, Masedunskas A, Willett WC, Fontana L în studiul „Vegetarian and Vegan Diets: Benefits and Drawbacks”.

Citește și: Germanii consumă din ce în ce mai puţină carne de porc. Cum arată situația la nivelul UE

Totodată, există și diete vegetariene total nesănătoase. „În plus, consumul de diete vegetariene bogate în cereale rafinate, cartofi, legume conservate cu conținut ridicat de sodiu, produse prăjite, dulciuri, sucuri și băuturi îndulcite poate crește riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2 și morbiditate și mortalitate prin boli cardiovasculare”, arată aceeași autori.

Alți specialiști spun că vitamina B-12 este dificil de obținut doar din surse vegetale. Tocmai de acea se recomandă pentru vegani suplimentele de vitamine.

„Vitamina B-12 este necesară pentru producerea de globule roșii și prevenirea anemiei. Anemia este o afecțiune în care organismul nu are suficiente globule roșii sănătoase pentru a transporta oxigen în toate părțile corpului. Vitamina B-12 se găsește aproape exclusiv în produsele de origine animală, așa că poate fi dificil să se obțină suficientă vitamina B-12 într-o dietă vegană”, arată specialiștii de la Mayo Clinic.

Aceiași profesioniști în domeniul medical indică faptul că deficiența de vitamina B 12 poate trece neobservată și chiar poate fi mascată în cazul dietelor vegetariene. 

„Deficitul de vitamina B-12 poate trece nedetectat la persoanele care urmează o dietă vegană. Acest lucru se datorează faptului că dieta vegană este bogată într-o vitamină numită folat, care poate masca deficiența de vitamina B-12. Din acest motiv, este important ca veganii să ia în considerare suplimentele de vitamine, cerealele îmbogățite cu vitamine și produsele din soia fortificate”, spun cei de la Mayo Clinic.

În plus, specialiștii de la ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) spun că vegetarienii pot prezenta un risc mai mare de fracturi osoase dar și de carențe vitaminice. „Aceștia prezintă un risc mai mare de fracturi osoase și hipospadias (malformație congenitală a uretrei), de asemenea cu un nivel scăzut de evidență. În cele din urmă, studiile epidemiologice efectuate au arătat că vegetarienii au o stare nutrițională mai puțin favorabilă în ceea ce privește fierul, iodul și vitaminele B12 și D și un echilibru mai slab de calciu și fosfor decât non-vegetarienii. Veganii au, de asemenea, o stare nutrițională mai puțin favorabilă în ceea ce privește vitamina B2”, arată ANSES. 

Citește și: Câtă carne roșie putem consuma fără riscuri pentru sănătate. Dr. Bilic: Soluția nu este să devenim vegetarieni peste noapte

Care sunt părțile pozitive ale dietei vegetariene

Există și studii care indică numeroase aspecte pozitive ale dietelor vegetariene. De exemplu, o dietă vegetariană poate scădea riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2 sau boli cardiovasculare. „ANSES a observat, de asemenea, deși cu un nivel scăzut de dovezi, că vegetarienii sunt mai puțin predispuși decât non-vegetarienii să dezvolte anumite boli, cum ar fi cardiopatia ischemică, tulburările de ovulație, anumite tipuri de cancer (de prostată, stomac, sânge) și anumite boli oftalmologice și gastro-intestinale”, arată cei de la ANSES.

Totodată, dietele vegetariene pot acționa pentru controlul greutății și a tensiunii arteriale.

„Pe lângă studiile epidemiologice, datele din studiile clinice au confirmat un efect protector al dietelor vegetariene pentru prevenirea diabetului și reducerea greutății, a tensiunii arteriale, a hemoglobinei glicozilate și a colesterolului lipoproteinic cu densitate mică (LDL-C)”, se arată în „Vegetarian and Vegan Diets: Benefits and Drawbacks”.




Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
LIVE / Super Bowl 2026 LIVE VIDEO. New England Patriots – Seattle Seahawks, ACUM, finala NFL. Spectacol total în America
fanatik.ro
image
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
observatornews.ro
image
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Plante perene pe care le poți planta în februarie. Grădina se va umple de flori la primăvară
playtech.ro
image
Donald Trump, scandal uriaș înainte de Super Bowl! Imaginile apărute în Statele Unite care spun totul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Românii care pot să iasă la pensie cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Dimensiunea redusă a rezervelor blindate germane a contribuit și ea la succesul contraofensivei sovietice (© Getty Images)
Reacția germană după declanșarea Operațiunii Uranus: Situația forțelor române „ne obligă să adoptăm măsuri radicale”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
„Am dezamăgit!”. Prințesa Mette-Marit și-a cerut scuze public pentru prietenia cu Jeffrey Epstein. Mai ajunge regină?

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?