Riscurile dietelor vegetariene și vegane: ce spun specialiștii despre potențiale probleme de sănătate

Dietele vegetariene ținute pentru o lungă perioadă de timp pot duce la probleme de sănătate, inclusiv la nivel osos și articular. Cel puțin asta susține un medic ortoped cu o vastă experiență profesională. Mai mult decât atât pot duce la carențe nutriționale serioase.

Dietele vegetariene au devenit foarte la modă în ultimele două decenii, în România, cu o prevalență mai mare după anul 2017. De obicei aceste diete sunt îmbrățișate mai ales de persoanele din zonele puternic urbanizate sau de cele care care au anumite afecțiuni care nu permit consumul de carne, lactate sau ouă. În plus, la nivel mondial, vegetarianismul este promovat ca un mod sănătos de a ne alimenta și totodată de a proteja planeta. Sunt însă specialiști care trag un semnal de alarmă și spun că vegetarianismul poate duce le probleme serioase de sănătate.

„Vegetarianismul de ani de zile duce la o atrofie a mucoasei gastrice”

Radu Malancea este medicul șef al Secției de Ortopedie și Traumatologie de la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, un specialist cu decenii de experiență în domeniu.

El este de părere că dietele vegetariene comportă o serie de riscuri. „Eu sunt un critic al vegetarianismului pentru că Dumnezeu nu ne-a lăsat cu dantură de ierbivor. Vegetarianismul este o modă dar nu este ceva normal. Nu este bine să exagerezi, este bine să fii echilibrat”, mărturisește Radu Malancea. Totodată acesta a scos în evidență potențialele pericole legate de vegetarianism. În primul rând este vorba despre o posibilă atrofie a mucoasei gastrice, pe fondul deficitului de vitamine și aminoacizi care pot fi găsiți doar în produsele de origine animală.

„În primul rând produce un deficit de vitamine. Sunt studii prin Statele Unite care indică faptul că vegetarianismul, ținut timp de ani de zile duce la o atrofie a mucoasei gastrice. Vitamina B12 este secretată doar la nivelul mucoasei gastrice și dacă se produce o atrofie a mucoasei gastrice automat ai deficit de B12 și devii anemic și osteoporotic”, adaugă Radu Malancea.

Cu alte cuvinte, o persoană osteoporotică, este predispusă la osteoporoză, o boală sistemică a scheletului caracterizată prin scăderea densității minerale osoase și deteriorarea arhitecturii osoase, ceea ce face oasele fragile și predispuse la fracturi. „Vegetarienii vor spune că sunt alimente cu toți aminoacizii, dar nu este așa. Sunt aminoacizi pe care trebuie să îi iei din proteină animală, nu se poate fără proteină animală”, precizează medicul ortoped. În plus, specialistul ortoped remarcă faptul că vegetarienii sunt nevoiți să se bazeze pe suplimente și vitamine pentru a putea suplini lipsa unei diete echilibrate, din care fac parte și lactatele, carnea sau grăsimile animale.

„Vegetarienii pot prezenta risc de deficiențe de vitamine și minerale”

Există și studii la nivel internațional efectuate de specialiști în domeniul medicinei. Aceștia precizează că la vegetarieni există riscul apariției deficiențelor de vitamine și minerale. În special vitamina B 12.

„Veganii și unii vegetarieni pot prezenta risc de deficiențe de vitamine și minerale, cum ar fi vitamina B12, riboflavină, fier, zinc, calciu și acizii grași omega-3. Acest lucru poate fi deosebit de periculos pentru femeile însărcinate și care alăptează, precum și pentru copiii în creștere, deoarece acești nutrienți sunt cruciali pentru dezvoltarea fătului și a copilului. Oricine ia în considerare o dietă vegetariană sau vegană ar trebui să consulte un dietetician autorizat sau un furnizor de servicii medicale pentru a se asigura că dieta sa este adecvată din punct de vedere nutrițional”, precizează specialiștii Wang T, Masedunskas A, Willett WC, Fontana L în studiul „Vegetarian and Vegan Diets: Benefits and Drawbacks”.

Totodată, există și diete vegetariene total nesănătoase. „În plus, consumul de diete vegetariene bogate în cereale rafinate, cartofi, legume conservate cu conținut ridicat de sodiu, produse prăjite, dulciuri, sucuri și băuturi îndulcite poate crește riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2 și morbiditate și mortalitate prin boli cardiovasculare”, arată aceeași autori.

Alți specialiști spun că vitamina B-12 este dificil de obținut doar din surse vegetale. Tocmai de acea se recomandă pentru vegani suplimentele de vitamine.

„Vitamina B-12 este necesară pentru producerea de globule roșii și prevenirea anemiei. Anemia este o afecțiune în care organismul nu are suficiente globule roșii sănătoase pentru a transporta oxigen în toate părțile corpului. Vitamina B-12 se găsește aproape exclusiv în produsele de origine animală, așa că poate fi dificil să se obțină suficientă vitamina B-12 într-o dietă vegană”, arată specialiștii de la Mayo Clinic.

Aceiași profesioniști în domeniul medical indică faptul că deficiența de vitamina B 12 poate trece neobservată și chiar poate fi mascată în cazul dietelor vegetariene.

„Deficitul de vitamina B-12 poate trece nedetectat la persoanele care urmează o dietă vegană. Acest lucru se datorează faptului că dieta vegană este bogată într-o vitamină numită folat, care poate masca deficiența de vitamina B-12. Din acest motiv, este important ca veganii să ia în considerare suplimentele de vitamine, cerealele îmbogățite cu vitamine și produsele din soia fortificate”, spun cei de la Mayo Clinic.

În plus, specialiștii de la ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) spun că vegetarienii pot prezenta un risc mai mare de fracturi osoase dar și de carențe vitaminice. „Aceștia prezintă un risc mai mare de fracturi osoase și hipospadias (malformație congenitală a uretrei), de asemenea cu un nivel scăzut de evidență. În cele din urmă, studiile epidemiologice efectuate au arătat că vegetarienii au o stare nutrițională mai puțin favorabilă în ceea ce privește fierul, iodul și vitaminele B12 și D și un echilibru mai slab de calciu și fosfor decât non-vegetarienii. Veganii au, de asemenea, o stare nutrițională mai puțin favorabilă în ceea ce privește vitamina B2”, arată ANSES.

Care sunt părțile pozitive ale dietei vegetariene

Există și studii care indică numeroase aspecte pozitive ale dietelor vegetariene. De exemplu, o dietă vegetariană poate scădea riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2 sau boli cardiovasculare. „ANSES a observat, de asemenea, deși cu un nivel scăzut de dovezi, că vegetarienii sunt mai puțin predispuși decât non-vegetarienii să dezvolte anumite boli, cum ar fi cardiopatia ischemică, tulburările de ovulație, anumite tipuri de cancer (de prostată, stomac, sânge) și anumite boli oftalmologice și gastro-intestinale”, arată cei de la ANSES.

Totodată, dietele vegetariene pot acționa pentru controlul greutății și a tensiunii arteriale.

„Pe lângă studiile epidemiologice, datele din studiile clinice au confirmat un efect protector al dietelor vegetariene pentru prevenirea diabetului și reducerea greutății, a tensiunii arteriale, a hemoglobinei glicozilate și a colesterolului lipoproteinic cu densitate mică (LDL-C)”, se arată în „Vegetarian and Vegan Diets: Benefits and Drawbacks”.











