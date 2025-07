Județul cu cea mai mică rată de prezență la Evaluarea Națională. Cum au performat elevii. Gimnaziile din Top 10

Un județ din sudul țării este și în acest an cap de listă în privința numărului de absolvenți de gimnaziu care nu au susținut probele Evaluării Naționale. Rezultatele celor prezenți sunt, ca în toată țara, peste cele de anul trecut, dar se mențin sub media națională.

Absolvenții de egimnaziu din Olt au obținut rezultate cu mult peste cele înregistrate de colegii lor cu un an mai mari, rata de medii peste 5 fiind în acest an 80,75%, față de 68,4% anul trecut. Cu toate acestea, rezultatul lor se situează sub media națională (care este de 83,1%). În județ s-a înregistrat o singură medie de 10, obținută de un absolvent de gimnaziu de la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina.

Constantă rămâne prezența județului pe primul loc în top-ul absenților de la Evaluarea Națională. Au fost înscriși de către școli pentru a susține cele două probe 2.901 elevi, în schimb s-au prezentat cu 314 mai puțini, ceea ce însemană peste 10% absenți. În partea de jos a clasamentului prezenței se mai află: Satu Mare - 90,1%, Teleorman - 91,3%, Brăila - 91,7% și Sălaj - 92,4%.

Cea mai mare medie la Evaluarea națională o înregistrează Colegiul Național „Ion Minulescu Slatina”, 8,40, o școală cu 145 absolvenți înscriși. Peformnțele elevilor de aici a fost mai bune la Limba română - media 8,64, la Matematică media fiind 8,16.

Următoarele gimnazii, conform platformei BAC Plus, sunt:

2. Școala Gimnazială „George Poboran” Slatina - 8,25 (74 elevi);

3. Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina - 8,24 (71 elevi);

4. Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș - 8,18 (52 elevi);

5. Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Slatina - 8,14 (82 elevi);

6. Școala Gimnazială Nr. 2 Caracal - 7,94 (68 elevi);

7. Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă” Slatina - 7,82 (54 elevi);

8. Școala Gimnazială Cârlogani - 7,76 (6 elevi);

9. Școala Gimnazială nr. 3 Slatina - 7,75 (75 elevi);

10. Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal - 7,65 (77 elevi);

Tot media 7,65 a înregistrat și Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina - 7,65 (24 elevi).