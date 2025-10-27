Incident periculos în Slatina: muncitorii au fisurat o conductă de gaze în timp ce schimbau rețeaua de apă

O țeavă de gaze a fost fisurată în municipiul Slatina de lucrătorii unei firme care înlocuiesc rețeaua de alimentare cu apă. Incidentul s-a produs luni, 27 octombrie 2025, pe strada Aleea Înfrățiirii. ISU Olt a anunțat că nu s-a impus evacuarea locatarilor.

„Pompierii Detașamentului Slatina intervin pe strada Aleea Înfrățirii din municipiul Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear), un echipaj SMURD și o autospecială pentru primă intervenție, pentru asigurarea măsurilor specifice în urma fisurării unei țevi de gaze, produsă în timpul unor lucrări la rețeaua de apă.

Echipajele Distrigaz au oprit alimentarea cu gaze, iar evacuarea locatarilor nu a fost necesară”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu.

Primarul municipiului, Mario De Mezzo, a precizat la rândul său că echipa companiei care derulează lucrările de înlocuire a rețelei de apă a atins cu un utilaj conducta de gaze, provocând fisura.

„Am ajuns acolo la scurt timp după echipele de intervenție ale Distrigaz și ISU Olt, care m-au asigurat că a fost izolată conducta de gaz și că la nivelul solului nu există scurgeri de gaz. De asemenea, m-au informat că situația este sub control și nu se impune evacuarea locuitorilor din zonă. I-am rugat pe toți cei responsabili să se asigure că vor remedia situația în cursul zilei de astăzi, fără sincope în alimentarea cu gaze a locuitorilor din zonă și fără incidente. Multumesc ISU Olt pentru mobilizarea exemplară la fața locului și pentru monitorizarea situației, mulțumesc Distrigaz pentru intervenția rapidă”, a transmis edilul, într-un mesaj postat pe contul său de socializare.

În această perioadă, la nivelul municipiului se desfășoară lucrări ample de înlocuire a vechii rețele de apă și canal, Compania de Apă Olt având mai multe contracte în desfășurare. Se desfășoară lucrări pe mai multe străzi: strada Fântânilor, bulevardul Nicolae Titulescu, Aleea Înfrățiirii, strada Ionașcu, strada Drăgănnești, strada Sergent Major Dorobanțu Constantin.