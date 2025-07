Minunea din Harghita. Cum a crescut rata de promovare la BAC cu 8,4% față de 2024. „E munca de patru ani”

Într-o mare de regres, un județ din România a reușit un plus de 8,4 procente la rata de promovare la Bacalaureat, comparativ cu anul trecut. Am încercat să aflăm explicațiile.

Județul Harghita este singurul județ „verde” pe harta care evidențiază variația ratei de promovare la Bacalaureatul 2025. Candidații au reușit să obțină rezultate cu mult mai bune decât colegii lor de anul trecut, la datele privind promoția curentă diferența fiind de 8,4 procente în favoarea absolvenților de liceu 2025.

Rezultatele sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât doar opt județe au avut rezultate mai bune sau s-au menținut, comparativ cu 2024, analizând rata de promovare pentru promoția curentă plus promoțiile anterioare: Harghita (+5,3%), Ilfov (+2,3%), Covasna (+1,5%), Giurgiu (+1,4%), Satu Mare (+1,2%), Mureș (+0,9%), Iași (+ 0,9%), Cluj (+0,1%).

În acest an, 66,3% dintre candidații din Harghita au promovat examenul de Bacalaureat, față de 61% în 2024.

Limba și literatura română, proba care îi încurca în anii trecuți, i-a salvat

Progresul este foarte mare și se datorează în mare măsură rezultatelor de la proba la Limba și literatura română, explică oficialii Inspectoratului Școlar Județean Harghita.

Pentru a înțelege și mai bine lucrurile trebuie spus că în județul Harghita, din cele 36 licee, 28 sunt cu predare în limba maghiară și doar opt cu predare în limba română. Elevii care învață exclusiv în limba maghiară vorbesc limba română doar la ora de Limba și literatura română. Cu toate acestea, până anul acesta susțineau prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat cu subiecte comune pentru toate liceele, fiind doar diferența de filieră: Uman sau Real.

Cu patru ani în urmă, elevii de la școlile în limba maghiară au început să studieze limba română după o nouă programă, adaptată nivelului de limbă română pe care ei îl cunosc. Anul 2025 a fost primul an în care absolvenții, aproximativ 2.000 la număr, au și putut susține proba la Limba română cu subiecte structurate conform acestei programe.

„Toată lumea zice că sunt subiectele mai simple. Nu sunt deloc mai simple, le puteți vedea, ci adaptate la nivelul lor lingvistic, în sensul că textele sunt mai ușor de înțeles”, explică inspectorul de Limba și literatura română din cadrul IȘJ Harghita, Manuela Nicoleta Stîngă.

Pentru cei mai mulți dintre elevi este pur și simplu o provocare o discuție cu o persoană care vorbește limba română la un nivel care depășește nivelul lor de înțelegere. „Situația aceasta, cum este în Harghita sau în Covasna, categoric nu este, să zicem, în Cluj, deși este și acolo școală maghiară. Pentru că ei au acolo contact cu românii”, explică în continuare profesoara.

Cu toate că în acest an, pentru prima dată, și doar pentru seria curentă (candidații din promoțiile anterioare care s-au înscris la BAC 2025 au avut subiecte ca și cei de la secția română), candidații de la secția maghiară au primit subiecte total diferite de secția română, aceasta nu este singura explicație pentru succesul înregistrat.

„În noiembrie a apărut un model de subiect. Până în noiembrie nu am știut, la secția maghiară, cum va arăta subiectul de Bacalaureat. Și atunci ce a trebuit să facem, timp de patru ani? Întâlniri peste întâlniri cu profesorii, credeți-mă, lunar. Am avut sesiune online cu colegii mei, la care se conectau cel puțin 150 de oameni, pentru că, în primul rând, trebuia să aplicăm în mod corect programa școlară. Apoi am făcut o colecție de modele de teste de antrenament, ne-am dat noi cu presupusul cum o să arate un subiect. Ne-am ajutat la nivelul județului. Apoi, când a apărut programa, întâlniri speciale cu fiecare profesor în parte. Hai să vedem cum eficientizezi acum, pentru că, bun, ai aplicat programa patru ani sau trei ani, dar acum cum faci să ai și rezultate la examenul de Bacalaureat, pentru că atunci am văzut programa. Totul a trebuit să se facă foarte, foarte rapid și prin multe întâlniri și activități, iar dacă acest curriculum nu s-ar fi aplicat în mod corect, dacă profesorii, colegii mei, nu ar fi vorbit în limba română și nu ar fi insistat pe comunicarea în limba română, nu s-ar fi atins aceste rezultate”, a mai precizat insp. Manuela Nicoleta Stîngă.

Teatru cu spectacole bazate pe operele din programa de BAC

În anul școlar 2024-2025, profesorii de limba și literatura română din unitățile de învățământ cu sub 50% elevi promovați la Bacalaureat au elaborat rapoarte în care menționau nivelul inițial al elevilor (stabilit pe baza testului inițial aplicat), explicau modalitatea de evaluare aplicată pentru acordarea notei/notelor până în momentul întocmirii raportului, specificau instrumentele de monitorizare a progresului elevilor etc..

Profesorii de limba și literatura română au participat la prezentări de bune practici – ateliere și dezbateri – inclusiv cu invitați din cadrul CNPEE. Au contribuit chiar la elaborarea de teste și bareme de evaluare și notare și a planurilor de măsuri.

„Reușita aparține unei echipe, celor aproximativ 200 de profesori de Limba și literatura română. Și este o muncă de patru ani”, susține insp. Manuela Nicoleta Stîngă. Acești profesori au făcut mai mult decât orele de Limba română. S-au implicat în parteneriate educaționale în care au avut loc schimburi de elevi de la secțiile maghiară și română. Anumite școli au semnat parteneriate chiar cu școli din alte colțuri ale țării, copiii maghiari petrecând o vreme în acele școli, iar copiii români, în cele maghiare.

Profesorii i-au provocat de asemenea pe elevi la lectură, iar într-o vreme în care foarte greu adolescenții mai pot fi dezlipiți de device-uri, în școlile din Harghita a fost posibil, în ultimii patru ani, ca 5.000 elevi să se conecteze online din clasele lor doar pentru a citi împreună din autorii preferați, făcând schimb de opinii și transmițând mesaje scrise personalitățile invitate (scriitori, personalități).

Ce au mai reușit să facă profesorii pentru elevii pentru care Limba română a fost dintotdeauna probă de foc la BAC a fost să le aducă studenții Universității de Teatru și Cinematografie din București, care au susținut, gratuit, spectacole bazate pe operele din programa pentru Bacalaureat. Spectacolele lor au fost dedicate atât elevilor de la secția română, cât și celor de la secția maghiară.

Reușita de la Bacalaureat nu se va repeta însă și la Evaluarea Națională, mai spune insp. Manuela Stîngă, iar asta pentru că examenul de la sfârșit de gimnaziu nu are aceeași miză pentru elevi, admiterea la liceu producându-se indiferent de notă.