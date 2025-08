Dispută politică pe banii din fondul de rezervă. Primarul care organizează „Ziua comunei”: „Noi încercăm să cheltuim banii cu cap”

PSD și PNL care guvernează împreună se ceartă în teritoriu pe banii distribuiți primăriilor. PNL acuză împărțirea pe criterii politice, PSD răspunde că a distribuit către comunități locale, nu către „pesediști și peneliști”. Ce fac primăriile cu banii.

Alocarea a 7.050 lei din fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Județean Olt a încins spiritele între politicieni. Președintele PNL Olt, Gigel Știrbu, a anunțat că-i face șefului PSD Olt (care este și șeful CJ Olt) plângere penală pentru că ar fi distribuit sumele pe criterii politice. Șeful CJ arată că 95 din cei 112 primari din județ sunt ai PSD și statistic nu poate să aloce sumele decât majoritar primarilor formațiunii. În timpul în care șefii de partid se bat în declarații, primarii se pregătesc de petreceri câmpenești pe bani deloc puțini.

„Banii din fondul de rezervă nu sunt moșia personală a președintelui CJ Olt”

Alocarea banilor a avut loc joi, 31 iulie 2025, în ședința ordinară a CJ Olt. Proiectul a fost pe ordinea suplimentară, iar la vot n-a fost nicio problemă să treacă, de-abia la finalul ședinței un consilier județean PNL acuzând că din nou banii sunt alocați pe criterii politice. Ulterior, șeful PNL Olt, deputatul Gigel Știrbu, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că va înainta o plângere penală.

„Consiliul Județean Olt, printr-o hotărâre inițiată de președintele Marius Oprescu, a decis alocarea fondurilor din rezerva bugetară pe criterii politice, direcționând sprijinul financiar exclusiv către primării conduse de PSD, o practică profund nedreaptă care a devenit obișnuință încă din 2016, anul în care domnul Oprescu a preluat conducerea CJ Olt. (...) Mâine, PNL Olt va depune o plângere penală împotriva președintelui Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, pentru modul discreționar și preferențial în care a gestionat fondurile aflate la dispoziția instituției. Nu vom tolera folosirea banului public pe criterii politice! Banii din fondul de rezervă și nu numai, NU sunt moșia personală a președintelui CJ Olt, iar cheltuielile făcute „după bunul plac” trebuie să aibă consecințe legale”, a scris deputatul.

„Consiliul Județean are dreptul legal să intervină acolo unde există urgență și nevoie reală”

Răspunsul din partea președintelui PSD Olt nu s-a lăsat prea mult așteptat. „Falsă indignare și atac politic lipsit de temei juridic”, a etichetat Marius Oprescu anunțul șefului PNL Olt.

„Adevărul este simplu și clar definit legal: fondul de rezervă este la dispoziția Consiliului Județean, care are dreptul legal să intervină acolo unde există urgență și nevoie reală, în funcție de solicitările primite și de prioritățile administrative ale fiecărei comunități. În cazul recent, fondurile au fost repartizate către 25 de primării, adică spre comunități locale care au nevoie de investiții, nu către pesedişti sau penelişti. A vorbi despre „alocare discreționară” sau „favoritism politic” este nu doar lipsit de temei, ci și o încercare de a deturna atenția de la realitatea administrativă: majoritatea solicitărilor vin de la primari PSD pentru că majoritatea covârșitoare a primarilor din județ sunt PSD”, a răspuns șeful CJ Olt, tot pe Facebook.

Șeful CJ Olt a dat și statistica la zi: din cele 112 primării din Olt, 95 sunt PSD, 14 sunt PNL, două sunt AUR și una USR. Asta pe hârtie, pentru că în fapt o parte dintre primarii și așa puțini care au câștigat pe listele PNL ar fi încheiat deja înțelegeri nescrise cu cei care împart banii în Olt, acesta fiind, cel mai probabil, motivul pentru care Primăria Corbu, câștigată în iunie anul trecut de un candidat PNL, care se află printre cele 25, nu este recunoscută de liberali ca fiind în ograda lor.

Ocazia ivită n-a fost însă ratată, așa că șeful PSD Olt a lansat, la rândul lui, atacuri la șeful guvernului.

„Astăzi, când premierul PNL pune pe pauză România, blochează investiții și pune presiune financiară uriașă pe primării, să vii să ataci Consiliul Județean Olt – care tocmai încearcă să degreveze statul și să susțină comunitățile locale – e o combinație toxică de prostie, demagogie și ipocrizie”, a mai scris Oprescu pe Facebook.

Cine sunt marii câștigători

Din cei 7,5 milioane lei, 1,5 milioane au ajuns la Primăria orașului Balș (PSD), iar 5,5 milioane au fost bani împărțiți între 24 de primării.

Cele mai mari sume, câte jumătate de milion de lei, au ajuns la Primăria Valea Mare (PSD), respectiv primăria Voineasa (PSD), celorlalte comune fiindu-le repartizate următoarele sume (exprimate în mii lei): Baldovinești 150; Bărăști 200; Bobicești 10o; Călui 150; Cezieni 250; Colonești 300; Corbu 300; Dobrețu 150; Găvănești 150; Ianca 200; Obârșia 200; Oboga 300; Perieți 200; Sâmburești 200; Sprâncenata 150; Stoenești 200; Stoicănești 300; Șerbănești 200; Tufeni 400; Verguleasa 200; Vitomirești 100; Vulpeni 150.

Pentru ce? Conform proiectului de hotărâre, „pentru asigurarea unor cheltuieli urgente, curente și de capital ale unităților administrativ-teritoriale din Județul Olt”.

Iar astfel de cheltuieli „urgente” au toate primăriile, chiar dacă nu toate au primit de data aceasta. Doar că „din puținul pe care-l au”, multe își permit să aloce și pentru petreceri câmpenești de tipul „Ziua comunei”.

„Încercăm să strângem un pic cureaua”

În această situație este Primăria Valea Mare, în care va fi mare spectacol pe 9 august. Conform site-ului de achiziții, primăria a acceptat deja oferta unui operator, BAMBBU Muzică de Concert, de 70.000 lei, pentru închiriere scenă și sistem de sonorizare, show de lasere, servicii fotografice și Youtube, dar și pentru ca pe scenă să fie aduși mai mulți invitați, printre aceștia Constantin Enceanu, Maria Constantin, Valentin Sanfira, Violeta Constantin, Andreea Antonescu și Adi Răduț.

Primarul Gabriel Dragnea, primar PSD aflat la primul mandat, a declarat pentru „Adevărul” că a înaintat către CJ Olt o adresă bine fundamentată pentru a primi cei 500.000 lei, iar de acești bani este mare nevoie.

„Am avut cheltuieli de funcționare, proiecte guvernamentale care trebuiau achitate, pentru că au fost cu co-finanțare în mare parte, și cam astea au fost sumele. Dacă era după nevoia pe care o avem noi, ne trebuiau mult mai mulți bani. În cheltuielile de funcționare băgăm și cheltuielile cu VMI-ul (n. red. – asistații social), cu asistenții personali… Avem de ordinul zecilor. (Banii – n. red.) nu sunt suficienți, dar trebuie să ne descurcăm cu ce avem, cât om putea. Până la sfârșitul anului nu am făcut un calcul chiar așa bine determinat, dar noi încercăm să cheltuim banii cu cap, să strângem un pic cureaua și să sperăm că ne ajung până la sfârșitul anului”, a spus primarul.

Cum se împacă strânsul curelei cu bani cheltuiți pe spectacole este simplu. „Banii pentru ziua comunei s-au alocat de la începutul anului, s-au făcut deja achizițiile”, a spus primarul, care n-a vrut să dezvăluie cât va costa totul. „Ziua comunei ne costă cât ne-a costat și anul trecut. Le găsiți pe SEAP”, a mai spus Dragnea.

La Voineasa, cei 500.000 lei vor fi cheltuiți pentru co-finanțarea proiectelor câstigate, unele aflate în derulare, dar și pentru plata salariilor asistenților personali, a spus primarul Liviu Anuța.

„Avem nevoie de bani. Avem proiecte, avem co-finanțări, avem asistenții personali la care avem 10% să plătim, avem multe proiecte în derulare. Știți că pentru asistenții personali avem și noi o cotă-parte, dar dacă nu pot să ne aloce bani, plătim noi și pe urmă ne dau nouă bani. În toată țara e așa, credeți că numai la Voineasa este? Ne dau banii pe tranșe, nu ni-i dă pe toți odată, la începutul anului. Depinde cum se alocă”, a declarat primarul.

Primarul comunei Corbu, Gabriel Eugen Ilinca, aflat de asemenea la primul mandat, spune că este în continuare membru PNL. Primăriei pe care o conduce, CJ Olt i-a alocat suma de 300.000 lei.

„Sunt atât de multe nevoi la o comună… Nu mai vorbim că nu avem bani pentru plata indemnizațiilor celor cu handicap. Numai aici sunt miliarde. Încă nu am rămas fără bani, dar în formula aceasta, până la sfârșitul anului îmi trebuie bani și pentru cei cu handicap. Am avut o investiție pe Anghel Saligny, dispensarul în reabilitare, și jumătate din dispensar a intrat pe reabilitare și vreo 200 metri pătrați, o clădire nouă, n-a intrat. Și am fost nevoiți să facem totul din fonduri proprii. Reabilitarea pe interior nu a fost atât de complexă, să zic așa, și am intervenit cu gresie și faianță pe interior, care nu era prinsă în PNRR, și ne-am dus cu costurile. Sunt investiții făcute de vechea administrație. Și sunt lucruri pe care le-am preluat. Serviciul de apă cu datorii… Nu suntem atât de bine, nouă ne mai trebuie bani. Vedem până la sfârșitul anului, poate mai prindem vreo rectificare”, a spus primarul.

De acțiuni de tipul „Ziua comunei” nici nu se pune problema, mai precizează primarul. „Nu putem să ne aruncăm la zilele comunei când noi avem de făcut atât de multe. Anul viitor aș fi vrut să fac, dar din sponsorizări, dacă reușim”, a mai spus Ilinca.