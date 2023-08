Criză de profesori de informatică, matematică, fizică și chimie. Cine va intra la ore în noul an școlar

Pentru discipline precum matematica, informatica, fizica și chimia se găsesc din ce în ce mai greu profesori calificați. Absolvenții bine pregătiți aleg foarte rar sistemul de educație.

În sistemul de educație este o perioadă aglomerată, organizându-se ședințele publice în care se încearcă asigurarea catedrelor cu profesori calificați. Dacă pentru limba română, limbi străine, educatori etc. candidați cu note foarte mari la titularizare de-abia prind un post de suplinitor, pentru discipline precum matematica, informatica, fizica, chimia, dar și disciplinele tehnice, se găsesc extrem de greu profesori calificați.

Absolvenții de informatică aleg rar să intre în sistemul de educație, la fel se întâmplă și cu inginerii. Și pentru fizică și chimie semnale de alarmă se trag de ani de zile fără rezultat, astfel că sunt județe în care deja predau profesori necalificați (absolvenți de facultate, însă în alte domenii decât cele necesare postului), spune inspectorul școlar pentru Resurse Umane din cadrul IȘJ Olt, Cristian Miu.

Joi, 17 august, a avut loc repartizarea pe posturi netitularizabile a candidaților care în acest an au susținut Titularizarea și au obținut note peste 7. În județul Olt, de exemplu, din 600 posturi/catedre/fragmente de catedră vacante s-au ocupat doar aproximativ 100. Pentru restul se continuă organizarea ședințelor publice, iar pentru disciplinele amintite mai sus se va proceda și la organizarea unui nou concurs, doar pentru cei care vor să ocupe un post de suplinitor, chiar dacă au alte specializări.

„În învățământ intri într-un culoar standard”

„La informatică am avut un singur candidat (n. red. – la ședința de repartizare a candidaților care au susținut examenul de Titularizare în acest an și au obținut notă peste 7), cu 7,30, dacă nu mă înșel. Încă unul are notă între 5 și 7 și ceilalți sunt cu notă sub 5. La fizică, la chimie, nu am avut niciun candidat ieri. Se iau greu note peste 7. Posturile în principal le vom ocupa cu cei care au note între 5 și 7 din anii anteriori sau din acest an, în ședința următoare. Sau, în cazul în care nu avem soluții nici așa, mai organizăm un concurs de suplinire, în 29 august, cu înscriere în 24 și 25 august”, a explicat inspectorul școlar Cristian Miu.

La concursul de suplinire se pot prezenta cei care au luat notă sub 5, cei care nu s-au prezentat la examenul de Titularizare și pot veni chiar și necalificați, a mai precizat inspectorul școlar. Ideal ar fi ca „necalificații” să fi studiat în facultate matematica, mai spune inspectorul, inginerii fiind o opțiune.

Doar că inginerii preferă industria și ocolesc sistemul de educație unde ar fi nevoie de ei și pentru disciplinele tehnice. O categorie specială o reprezintă inginerii care pregătesc elevi în privat, însă aceștia nu sunt interesați de un post oficial de profesor.

„Un inginer are un salariu pe care și-l negociază, are o paletă mai largă de opțiuni. În învățământ intri într-un culoar standard: salariul minim, după care grade didactice și așa mai departe. Plus că riști să fie restrângeri, pe la disciplinele tehnice apar și astfel de probleme”completează inspectorul.

În București se găsesc foarte greu profesori pentru aceste discipline, iar situația este delicată și în alte județe, unde „chiar în oraș au probleme, nu într-un sat izolat”, mai spune prof. Miu.

„Nu mai vor. Este și o presiune extrem de mare asupra lor”

În noul an școlar, multe catedre se vor ocupa în continuare cu pensionarii care doresc să continue să predea și se vor da, cum se întâmplă de ani mulți, ore la plata cu ora, dacă nu se găsesc suplinitori suficienți. „Pensionari, plata cu ora și încărcăm titularii cât putem. Unii nu prea mai vor. E o reacție adversă, toată lumea orientând tunurile asupra lor”, mai spune prof. Miu.

Deși rezultatele de la examenul de Evaluare Națională este firesc să fie luate în calcul atunci când se vorbește de calitatea predării, doar foarte rar se pune problema, crede insp. Miu, de performanță în ciclul primar, deși aici s-ar putea găsi o parte din explicații.

„Rădăcina relelor este învțământul primar, după mine. Acolo ar trebui făcute niște analize și contractul să se facă pe cinci ani. A dat concurs - foarte bine, a luat notă mare - foarte bine, îi dau clasa pregătitoare - foarte bine, peste cinci ani îi dau testare și în funcție de rezultate îl mai păstrez. Pentru că el pregătește 20 de copii și aceștia ajung pe mâna unui profesor. Profesorul se duce cu ei în Evaluare și ne trezim la un moment dat că la clasa a VIII-a copiii aceia nu răspund unor cerințe și iau sub 5. Întrebarea este: cine-i de vină? Toți se reped pe profesorul de la clasă, dar pe el nu-l întreabă nimeni dacă la testarea inițială erau jumătate de 3. El, săracul, n-a avut cui să spună informația asta. I-a luat așa cum a putut, a luptat și el cât a putut și astea au fost rezultate”, spune prof. Cristian Miu. Soluția, propune inspectorul, ar putea fi testarea elevilor la trecerea în ciclul gimnazial, însă evaluările să fie realizate extern.