Poliția europeană vrea să folosească inteligența artificială pentru a combate criminalitatea

Agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene vrea să accelereze modul în care poate accesa instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a lupta împotriva infracțiunilor grave, a declarat un oficial de rang înalt.

Infractorii „se distrează de minune” folosind IA „în scopuri malițioase”, însă autoritățile din cadrul Europol sunt împiedicate de verificările legale atunci când încearcă să utilizeze noile tehnologii, a explicat Jürgen Ebner, director executiv adjunct al agenției, pentru POLITICO.

În prezent, autoritățile trebuie să realizeze evaluări privind protecția datelor și respectarea drepturilor fundamentale, conform legislației UE. Aceste verificări pot întârzia utilizarea IA cu până la opt luni, a precizat Ebner. Grăbirea procesului ar putea face diferența în situații sensibile, „când este vorba despre o amenințare la viață”, a adăugat el.

Europol cere proceduri rapide

În ultimii ani, Europol și-a dezvoltat capacitățile tehnologice — de la analiza volumelor uriașe de date la decriptarea comunicațiilor dintre infractori. Autoritățile vor să lupte „foc cu foc”, într-o lume în care IA alimentează tot mai mult criminalitatea cibernetică. Totuși, cercetătorii și activiștii atrag constant atenția asupra riscului de a lăsa poliția să folosească aceste tehnologii fără suficiente garanții legale.

Vorbind în Malta, la o reuniune a specialiștilor în protecția datelor din polițiile europene, Ebner a spus că este „absolut esențial” să existe o procedură rapidă care să permită forțelor de ordine să folosească instrumente IA în situații de urgență, fără a fi nevoite să urmeze „un proces de conformare extrem de complex”.

Evaluarea impactului asupra protecției datelor și a drepturilor fundamentale este obligatorie conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și noului AI Act. Ebner a subliniat că aceste procese pot dura între șase și opt luni, dar a precizat că o procedură de urgență nu ar ocoli interdicțiile privind profilarea sau recunoașterea facială în timp real.

Forțele de ordine beneficiază deja de anumite excepții în cadrul AI Act. În principiu, utilizarea recunoașterii faciale în timp real în spațiile publice este interzisă, dar statele UE pot permite derogări în cazuri de infracțiuni grave.

Poliție digitală

Ebner, care coordonează guvernanța internă a Europol, a afirmat că „aproape toate anchetele” au acum o componentă online. Investițiile necesare în tehnologie și inovație pentru a ține pasul cu infractorii reprezintă „o povară uriașă pentru agențiile de aplicare a legii”, a spus el.

Oficialul Europol a purtat discuții cu șefii polițiilor europene privind viitoarea extindere a agenției. „Aceștia ar dori ca Europol să facă mai mult în domeniul inovației, al tehnologiei și al cooperării cu sectorul privat”, a declarat Ebner.

„Inteligența artificială este extrem de costisitoare. Platformele legale de decriptare sunt costisitoare. Același lucru se va întâmpla și cu calculul cuantic”, a adăugat el. Europol ar putea consolida apărarea digitală a Europei, de exemplu prin detașarea de analiști specializați în tehnologie în anchetele naționale, a mai spus Ebner.

Misiunea principală a Europol a fost mereu sprijinirea polițiilor naționale în investigarea infracțiunilor grave transfrontaliere prin schimb de informații. Totuși, multe state membre au fost reticente până acum să transfere prea multă putere operațională către nivelul european.