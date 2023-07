Un profesor denunță „jongleriile” cu angajări de la o școală din Gorj. El amenință cu greva foamei

Un profesor din județul Gorj cere demisia conducerii Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Gorj și amenință că va intra în greva foamei daca nu i se va face dreptate.

Profesorul Alin Negomireanu, doctor în filosofie, susține că a fost nedreptățit la distribuirea unor ore la o școală din municipiul Târgu Jiu, care au ajuns, în schimb, în mod ilegal, la un alt cadru didactic, care nu ar fi depus cerere în termenul legal. Acesta a depus un memoriu la Ministerul Educației.

„În calitate de cadru didactic înscris la etapa de pretransfer, am depus cerere și dosar de înscriere întocmit conform prevederilor din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic și Calendarului personalului didactic, atât la ISJ GORJ, cât și la școlile: Școala Gimnazială Constantin Săvoiu Târgu Jiu, Liceul Teologic Târgu Jiu, Școala Gimnazială Bălcești, Bengești-Ciocadia, în vederea obținerii acordului de principiu pentru pretransfer.

Fac precizarea că pentru orele de la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu Târgu Jiu, am efectuat inspecția specială la clasă, încadrându-mă în condițiile specifice impuse de unitatea școlară, obținând și acordul necesar pentru pretransfer.

La ședința de repartizare din data de 21. IV. 2023, doamna (...) a optat pentru Școala Gimnazială Constantin Săvoiu Târgu Jiu și a ocupat 6 ore de educație socială, cu acordul Comisiei de mobilitate Județene a ISJ GORJ, care a motivat că cererea doamnei trebuie să fie soluționată pentru completarea normei didactice, înaintea soluționării cererilor pentru pretransfer“, se arată în memoriul adresat Ministerului Educației.

Alin Negomireanu mai arată că profesorul care a primit orele pe care el le dorea nu a depus cerere în termenul legal și că nu se găsea în lista cadrelor didactice care participă la completarea normei didactice: „Din cauza faptului că numita (...) nu se regăsește în lista cadrelor didactice care participă la completarea normei didactice publicată de ISJ GORJ cu numărul 3410 din 28 februarie 2023, nu a depus cerere în perioada prevăzută de Calendarul mobilității personalului didactic, motiv pentru care nu putea să participe la sedința din 21 aprilie cu prioritate în a fi soluționată, în sensul că nu trebuia să fie repartizată, ci doar cadrele didactice rămase nesoluționate în urma participării la etapa anterioară prevăzută în Calendar pentru soluționarea completării normei didactice conform Calendarului mobilității personalului didactic“.

În răspunsul primit de la Ministerul Educației se arată că profesoara care a primit orele „se afla în situația de completare a normei didactice în anul școlar 2023-2024: „Aceasta a depus dosarul de completare a normei didactice la nivelul Inspectoratului Școlar în perioada prevăzută de Calendarul mobilității personalului didactic de predare în anul 2023-2024 pentru depunerea dosarelor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ (24 martie -28 martie 2023), respectivul dosar fiind înregistrat la ISJ Gorj cu nr. 5037/27.03.2023“.

Ministerul Educației susține că profesoara putea să primească cele 6 ore, „în condițiile în care, la inspectoratul școlar ar fi existat depus dosarul de completare a normei didactice. Depunerea dosarelor de către cadrele didactice în vederea participării la etapele mobilității personalului didactic de predare este strict responsabilitatea acestora, Ministerul Educației nu se poate pronunța asupra motivelor pentru care doamna (...) nu și-a depus dosarul privind completarea normei didactice în perioada prevăzută de Calendarul, pentru această etapă și l-a depus în perioada aferentă altei etape de mobilitate în cadrul căreia se soluționau, în ședință de repartizare și cazurile nesoluționate de completare a normei didactice“.

Ce spune conducerea ISJ Gorj

Conducerea ISJ Gorj susține că era obligată să primească dosarul profesoarei, deoarece aceasta este cadru didactic titular și, în caz contrar, școlile unde ar mai fi putut să predea se aflau chiar și la 90 de kilometri de localitatea unde domiciliază:

„Cele 6 ore de «Gândire critica si drepturile copilului - educatie interculturala - educatie pentr2d„u cetatenie democratica» de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Tg-Jiu se aflau în lista posturilor sub codul 1427, de la constituirea listei posturilor vacante/rezervate, din data de 21.02.2023, iar doamna C. C. V., putea să-și depună dosar pentru completarea normei didactice în perioada 22 – 27 februarie 2023 și să participe la ședința de repartizare din data de 10 martie 2023, putând ocupa cele 6 ore de „Gândire critica si drepturile copilului - educatie interculturala - educatie pentru cetățenie democratica” de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Tg-Jiu. Din motive personale, doamna C.C.V. nu a participat la această etapă de mobilitate și norma dumneaei nu s-a completat.

Așa cum am menționat anterior, doamna C.C.V. a înregistrat dosarul pentru completare a normei didactice, la ISJ Gorj, în data de 27 martie 2023. Comisia județeană de mobilitate a evaluat dosarul și a afișat punctajul obținut la sediul ISJ Gorj, în data de 29.03.2023, odată cu punctajele cadrelor didactice care participă la etapa de pretransfer. Inspectoratul școlar nu putea să nu înregistreze dosarul de completare al doamnei, deoarece este cadru didactic titular în învățământ și în toate ședințele de mobilitate se reiau completările de normă și restrângerile de activitate și se soluționează cu prioritate cadrele didactice titulare cu norma didactică incompletă aflate în situația de completare a normei sau de restrângere de activitate, așa cum reiese din Calendarul mobilității personalului didactic, anexa 19 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2023-2024, aprobată prin OME nr. 6218/2022“.

Alin Negomireanu spune că a primit o înștiințare de la Inspectoratul Școlar Județean în care era anunțat să participe vineri, 14 iulie, la etapa de pretransfer, care se va relua.