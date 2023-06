Clubul care a adus cheful de lectură în școală. Scriitoare: „Vrem să le arătăm adulților că de fapt copiii citesc, dacă au ce”

Școala din comuna olteană Scărișoara a înființat un club de lectură marca Fanbook, iar de atunci, cărțile sunt privite cu totul altfel de către elevi. Ei au fost încântaţi şi de întâlnirea cu două scriitoare în „carne și oase“, iar acum „se luptă“ să prindă un loc.

Povestea care îi uimește pe adulții aproape convinși că „nu mai citesc, dom'le, copiii din ziua de azi“ începe în noiembrie 2022, atunci când reprezentanții Școlii Gimnaziale Scărișoara au anunțat că „recrutează“ membri pentru un club de lectură organizat pe niveluri de învățământ. Au fost admiși după criteriul „primul venit, primul servit“ și, ce-i drept, atunci n-a fost chiar bătaie pe locurile disponibile. Astăzi, în schimb, la câteva luni bune de când clubul funcționează (cu 10 locuri la gimnaziu, 10 la clasele I-IV, 16 la clasa pregătitoare și copiii de la grădiniță), există listă de așteptare pentru a ajunge aici, doar că cei care s-au alăturat din prima clipă nu prea se lasă duși.

Magia a fost înfăptuită prin intermediul a două asociații: CSR Mindset – cea care a răspândit cluburi Fanbook în toată țara – și Asociația „Prietenii Scărișoarei“ (ASPRIS) – înființată de o tânără originară din Scărișoara, pe care viața a dus-o în Luxemburg, dar fără să o îndepărteze de grija pentru locurile natale. Cu sprijinul acestor două ONG-uri, copiii primesc în fiecare lună titluri noi, iar la finalul lunii organizează dezbateri. Sunt 15 profesori voluntari în acest demers, fiecăruia venindu-i rândul să dezbată cu copiii cărțile citite. Membrii clubului de lectură au devenit ambasadorii acestor cărți, pentru că titlurile merg din mână-n mână în toată școala. Se citește (și li se citește) de la grădiniță și până în clasa a VIII-a, priză la micii cititori având atât titlurile clasice, cât și aparițiile editoriale de ultimă oră. Elevii din gimnaziu și-au luat rolurile foarte în serios și merg, din când în când, și le citesc și colegilor mai mici povești.

„La fotbal și la lectură suntem foarte buni“

Scărișoara este o localitate din sudul județului Olt, situate aproape de municipiul Caracal. Școala este așa cum greu găsești chiar și în mijlocul marilor orașe: primitoare, dotată cu mobilier nou și aparatură, iar profesorii nu-și pun problema că în anul următor ar putea rămâne fără catedră, pentru că efectivul de elevi este numeros. Copiii, cei mai mulți provenind din familii de legumicultori care trudesc de dimineața până seara în solarii, au însă nevoie de motivație și de a li se deschide noi orizonturi, așa că pe lângă orele de curs profesorii lor încearcă să le arate și altfel că lumea pentru ei este larg deschisă.

„La fotbal și la lectură suntem foarte buni“, spune directoarea școlii, Lăcrămioara Cule, adevărul pur atunci când, în timpul discuției, ne amintim de echipa de fotbal fete a școlii, care a ajuns, nu cu mulți ani în urmă, în topul național. Tradiția fotbalului feminin se păstrează, confirmă profesoara, mai mult, „și băieții bat tot, pe aici, pe valea Oltului“.

Nici cu cititul nu a fost greu de data aceasta, deși în timp au mai fost și alte încercări. A contat că elevii au avut în fața ochilor cărți pe care o generație întreagă le citește cu nesaț, alese de oameni cu experiență în a-i îndruma pe copii și pe adolescenți. Și a mai contat că, la finalul lunii, discuțiile din clubul de lectură, pe marginea cărții citite, sunt vii, adevărate, îi implică total. Uneori sunt doar discuții, alteori sunt jocuri de rol, activități diverse, profesorul care coordonează în luna respectivă activitatea organizând totul așa cum crede de cuviință.

„Cărțile pe care le primim rămân în biblioteca școlii și, după ce sunt citite de membrii clubului, sunt accesibile oricui. (...) Am primit o listă de la CSR Mindset, pentru că Fanbook este un club de lectură la nivel național, cel puțin 50 de școli sunt implicate, din 2014 până în prezent. Ei au experiență și și-au făcut o listă cu cărți care au fost agreate de copii de-a lungul anilor, iar noi din această listă ne-am ales împreună cu copiii“, a explicat prof. Lăcrămioara Cule, cea care coordonează și activitatea bibliotecii școlii, modalitatea în care ajung la copii exact cărțile dorite.

De exemplu, cartea „Malala“ (despre Malala Yousafzai, curajoasa activistă care a supraviețuit după ce a fost împușcată în cap la 15 ani și a continuat să lupte ca să facă educația accesibilă fetelor din întreaga lume), care a ajuns la clubul de lectură, este o variantă mult mai accesibilă elevilor. „Copiii, când aud despre carte, vin și spun «Aaa, Malala, vreau și eu să o citesc, doamna!». Și am coadă la bibliotecă – eu sunt și bibliotecar cu sfert de normă. «Malala» este o ediție foarte ușor de citit, sub forma unor benzi desenate. Am avut copii care au citit-o într-un weekend. Lucrurile astea nu am fi avut de unde să le știm noi, pentru că piața de carte este dinamică, însă partenerii noștri le-au ales bine“, explică în continuare profesoara.

Deocamdată e greu de spus dacă participarea la clubul de lectură i-a făcut doar mai curioși, sau și-a pus amprenta și pe rezultatele lor școlare, spune profesoara, pentru că au o experiență de doar câteva luni. „A crescut interesul elevilor pentru carte, asta e clar. Toți copiii vor să citească și toți copiii vor în clubul de lectură. E cool să fii în clubul de lectură, așa spun ei, iar asta ne bucură“, a mai spus profesoara Lăcrămioara Cule.

Scriitorii De Basm la ei în școală

Iar ca experiența să fie cu adevărat cool, elevii de la Scărișoara au avut, în prima decadă a lunii mai 2023, privilegiul de a sta față în față, la ei în școală, cu Victoria Pătrașcu și cu Iulia Iordan, două scriitoare fondatoare ale comunității „De Basm – Asociația scriitorilor pentru copii și adolescenți“. Asociația promovează literatura română contemporană pentru copii și facilitează accesul copiilor din mediile defavorizate la cărți. Scriitorii De Basm bat satele și orașele țării, se întâlnesc cu tinerii cititori, fac donații de carte, susțin ateliere și lasă amintiri care pot marca destine. Întâlnirea, deși pentru copiii de la Scărișoara a însemnat enorm, nu i-a pus în încurcătură, din contră. „A fost de ambele părți o încântare. Și autoarele au fost încântate de copii, dar copiii, să vadă scriitoare în carne și oase...! Le-au copleșit cu întrebări. Au fost foarte, foarte bucuroși să le aibă acolo. Eu i-am rugat să facă niște filmulețe și să-mi spună ce impresie le-a lăsat întâlnirea cu autoarele. Și a fost ceva de genul – «o experiență pe care n-am s-o uit niciodat㻓, a dezvăluit prof. Lăcrămioara Cule. Unii dintre ei au vrut chiar să afle cum se scrie o carte și ce-ți trebuie pentru a deveni scriitor.

„Să aducem cărțile aproape de copii“

Mesajul primit de la cele două scriitoare a fost să citească, să fie curioși, să nu se oprească din a cerceta. „Eu cred că ar trebui să citească de toate. Și asta pentru că nu putem să ne dăm seama că o carte este bună până când nu citim și o carte proastă. Deci nu aș face în locul lor o selecție, ci cumva i-aș lăsa pe ei să aleagă aceste cărți ale copilăriei, pentru că eu cred că, în timp, se cerne neghina de grâu, și vor ști mai târziu să aleagă cărțile pe care noi le considerăm a fi importante“, a explicat scriitoarea Victoria Pătrașcu de ce nu promovează ghidarea strictă a lecturii, ci îi încurajează pe copii să citească mult.

Iulia Iordan, la rândul său, a subliniat faptul că adulții ar trebui mai degrabă să încerce să-și explice de ce nu citesc copiii, atunci când nu o fac, și nicidecum să le pună etichete. „Noi, Scriitorii De Basm care ne plimbăm prin multe sate și orașe ale țării, știm foarte bine că se citește. Copiii citesc foarte multe cărți atunci când cărțile ajung la ei. Sunt sate și orașe în care fondul de carte al bibliotecilor nu a fost reînnoit de zeci de ani și este firesc ca acolo să nu se citească, însă există foarte multe cărți noi care copiilor le plac foarte mult și ce ne dorim prin aceste proiecte pe care le facem este să aducem aceste cărți aproape de copii și să le arătăm adulților că de fapt copiii citesc, dacă au ce“, a spus Iulia Iordan.

Lectura, legătura dintre scriitori și copii

Cele două scriitoare au povestit și pe Facebook, la scurt timp de la vizita la Scărișoara, despre întâlnirea cu micii cititori din Olt.

„Copiii din Scărișoara citesc. Mă întorc de la ei, alături de Victoria Pătrașcu și Klara Boboc, plină de recunostință și de bucuria întâlnirii de azi cu acești tineri minunați! De Basm și Fanbook și-au dat mâna pentru a duce scriitori români contemporani prin sate și orașe mici. Deși au trecut vreo cinci ani de la prima caravană De Basm, facem acest lucru în continuare în ciuda lipsei de sprijin din partea ministerelor. Mulțumim, Fanbook, pentru această colaborare. Uneori, prietenii vin în ajutor la momentul potrivit. Poate că acești copii nu ar citi dacă nu ar avea cărți frumoase la dispoziție (donate de Fanbook) sau dacă profesorii lor nu ar face cluburi de lectură la școală. Dar copiii citesc, au idei, păreri și visuri. Copiii sunt bine. Sperăm să se facă bine și adulții care cred că nu mai citesc copiii din ziua de azi“, a fost mesajul Iuliei Iordan.

„O revărsare de curiozitate sinceră“

Și scriitoarea Victoria Pătrașcu a dezvăluit, în urma aceleiași vizite, cum au ajuns copiii să deschidă cărțile „cu povești care se agață de sufletele copiilor“: „Nu departe de Caracal, se află comuna Scărișoara (cu satele Plăviceni, Rudari și Scărișoara). Și satul cu același nume.

Aici, nu departe de locul de care își bate joc toată suflarea românească, înflorește o școală rurală unde copiii citesc. Și o fac nu pentru că au simțit efectele proiectului «România Educată». O fac pentru că o organizație, Fanbook, s-a gândit să înființeze cluburi de lectură și a donat cărți noi, frumoase, cu povești care se agață de sufletele copiilor.

O fac pentru că există educatoare, învățătoare și profesoare care țin vii aceste cluburi, care își rup timp din viața lor pentru a le citi copiilor. O fac pentru că există ambasadori ai lecturii, elevi mai mari, care se duc la grădiniță și la școala primară și le citesc cărți colegilor lor mai mici. Am întâlnit azi copii simpatici și isteți, am citit, am spus și am ascultat povești și am răspuns la zeci de întrebări. De multă vreme nu am mai simțit o așa revărsare de curiozitate sinceră. Și da, le-am spus și când e ziua mea de naștere, și cum îl chema pe bunicul meu patern și că fructul meu preferat e pepenele verde. Ne-am bucurat că am copilărit în epoci diferite pe malul Oltului. Și am mâncat și covrigi la final, pe care copiii i-au împărțit între ei, exact ca în povestea lui Covrigel. «Mai vii și mâine pe la noi?», m-au întrebat copiii. E o întrebare pe care eu și colegele mele #debasm o primim des. Nu voi ajunge chiar mâine la Scărișoara, dar, prin colaborarea dintre Fanbook și De Basm, sunt sigură că eu și colegele mele ne vom întoarce aici într-o bună zi. Şi mai știu și că ni se vor deschide cărări către alte locuri unde stau pitiți copii de poveste“, a scris scriitoarea pe contul său de Facebook.