A fost arestat tânărul care și-a ucis bunicul de față cu doi polițiști veniți să-l apere

Autorul crimei, Ciprian Gorban, fost militar, a ieșit din casă cu două cuțite și l-a înjunghiat pe bunicul de 87 de ani de față cu polițiștii pe care bătrânul i-a chemat ca să îl ajute.

Crima care s-a produs în după-amiaza zilei de joi, 28 octombrie, în comuna Bosanci a județului Suceava i-a îngrozit pe martori. La o zi după producerea faptelor, bărbați care au văzut întreaga scenă povestesc cele întâmplate cu vocile gâtuite de spaimă.

Oamenii spun că atacatorul a ieșit din casă înarmat cu două cuțite, câte unul în fiecare mână, l-a înjunghiat pe bunic de față cu polițiștii și l-a tăiat pe față pe unul dintre polițiști. Ca să îl imobilizeze, oamenii legii l-au împușcat pe atacator în picioare. Tragedia s-a produs pe un drum public.

„Lucrând aici, a venit un echipaj de poliție, bătrânul a trecut pe lângă noi. La scurt timp a venit de la vale individul, cu două cuțite, câte unul în fiecare mână și l-a lovit pe bătrân. A intervenit un polițist, l-a tăiat în zona feței. Celălalt polițist a scos pistolul și l-a pus la pământ pe atacator”, a declarat un muncitor care lucra la extinderea unui trotuar.

Un alt martor a a spus că atacatorul l-a tăiat mai întâi pe polițist și apoi și-a înjunghiat bunic.

Cine este criminalul

Criminalul este Ciprian Gorban în vârstă de 36 de ani, fost genist. Ar fi activat într-o unitate militară din sudul țării. Rudele sale spun că a plecat din armată la muncă în străinătate. S-a întors din Anglia, în luna aprilie a acestui an, și nu s-a dus în Deva, unde avea domiciliul, ci a rămas la bunicul său din comuna Bosanci.

Bătrânul l-a primit în casă în timp ce el dormea într-o bucătărie de vară. Cu câteva minute înainte de atac, un bărbat din anturajul familiei i-a avertizat pe polițiști că agresorul este periculos și că are pregătire militară. Oamenii legii ar fi ignorat avertismentul și l-ar fi subestimat pe agresor.

Cine sunt polițiștii care au intervenit la fața locului

Grav este că această crimă s-a produs de față cu doi polițiști sosiți la fața locului l-a solicitarea bătrânului, dar și a primarului comunei, Neculai Miron. Cei doi polițiști sunt foarte tineri. Unul are 26 de ani și celălalt 24 de ani. Unul a venit din municipiul Suceava și celălalt din comuna Fântânele. Primarul susține că ei au ajuns la locul faptei după o oră și 50 de minute de la efectuarea primului apel telefonic.

Polițistul de 26 de ani a fost atacat de criminal, a reușit să pareze lovitura, însă chiar și așa a fost tăiat în zona feței. El a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost internat în Spitalul Județean Suceava.

La câteva minute după producerea atacului, la locul crimei a ajuns un al treilea polițist îmbrăcat în civil, care a ajutat la imobilizarea atacatorului. Apoi au ajuns mai toți șefii Inspectoratului de Poliție Suceava.

Primarul îi acuză pe polițiști de lipsă de profesionalism

Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, a declarat că a fost contactat de bătrân în cursul zilei de joi, 27 octombrie, pe motiv că a fost amenințat cu moartea de nepot.

Alesul local nu a sunat la 112, ci a preferat să-i anunțe direct pe polițiștii din localitate pe motiv că dacă ar fi sunat la numărul unic de urgență, apelul ar fi fost direcționat spre cea mai apropiată secție de Poliție. În plus, bătrânul nu ar fi vrut să-i facă rău nepotului, voia să rezolve conflictul pe cale amiabilă.

„Am vorbit cu bunicul 5-7 minute, am sunat Poliția și m-am deplasat la fața locului. Le-am spus polițiștilor că bunicul este amenințat cu moartea, că i-a spus nepotul că-i taie gâtul. Am discutat o oră cu bunicul, așteptând Poliția. După o oră am sunat din nou la Poliție ca să văd dacă mai vine. Am plecat la birou, la Primărie, după care am fost sunat de polițiștii care mi-au cerut numărul de telefon al bunicului. M-am dus din nou la fața locului. În momentul în care am ajuns acolo, fapta era consumată, îl încătușau pe criminal”, a declarat alesul local.

Din informațiile pe care le avem, criminalul era deranjat de lucrările pe care Primăria Bosanci le executa în fața casei bătrânului. Muncitorii lucrau la extinderea unui trotuar.

Criminalul împușcat în picior este în arest

După atac, criminalul și polițistul rănit au fost transportați la Spitalul Județean Suceava. Polițistul care avea o plagă destul de adâncă pe față a rămas internat.

„Am fost solicitați să intervenim în localitatea Bosanci, unde a avut loc o altercație într-o familie rezultând trei victime, un bătrân înjunghiat de nepot, un polițist cu o plaga tăiată la nivelul feței și agresorul care prezenta plăgi împușcate. Au fost trimise trei echipaje SAJ din care un echipaj cu medic. Agresorul și polițistul au fost stabilizați și transportați de urgență la spital, iar pentru a treia victimă s-au aplicat manevre de resuscitare timp de 50 de minute. Din păcate, manevrele au fost fără răspuns și a trebuit declarat decesul”, a declarat medicul Adrian Săraru, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Suceava.

Atacatorul a primit îngrijiri medicale după care a fost transferat în arestul Inspectoratului Județean de Poliție. El este anchetat pentru omor și ultraj. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.