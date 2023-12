Drama unui tânăr care și-a ucis bunicul dintr-o joacă prostească: „Moșule, eu am glumit. Nu am vrut să te omor”

Un tânăr de 30 de ani din județul Timiș a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce și-a împușcat din greșeală bunicul de 81 de ani.

Incidentul a avut loc în ianuarie 2023 în localitatea Jdioara, din județul Timiș. Tânărul, care locuiește de la 15 ani cu bunicii săi, părinții locuind la o adresă învecinată, a povestit că înainte cu trei luni de a avea loc tragedia, a mers cu câinele în pădure și a găsit sub un pod „pe o improvizație” din lemne, poziționată pe orizontală, o pușcă de vânătoare prăfuită care părea depozitată de mult timp”.

Tânărul a declarat că „a luat arma fără să verifice dacă conține muniție pe țeavă și a dus-o la un teren lângă casă, iar spre seară a revenit la acel teren și a dus-o acasă”.

„La domiciliu a ascuns-o în camera lui, punând-o rezemată de dulapul din cameră, apoi a pus mai multe haine peste ea pentru a nu o vedea nimeni. După câteva zile a arătat arma bunicului, care l-a sfătuit să o arunce, însă acesta nu a vrut să pună mâna pe ea, motiv pentru care nu a verificat dacă are muniție. A ascuns-o în același loc, iar din acel moment nu a mai scos-o și nu a mai arătat-o ​​​​​​la nimeni”, se mai arată în rechizitoriu.

În ziua incidentului, după o zi de lucru, tânărul, tatăl său și bunicii s-au strâns în bucătăria locuinței unde au petrecut timp povestind. După o vreme, bunicul în vârstă de 81 de ani a ieșit din bucătărie pentru a pune lemne pe foc. A ieșit și el pentru a pune lemne pe foc în camera sa.

„În timp ce se afla pe holul locuinței, bunicul său l-a întrebat. din senin, dacă mai are pușca de vânătoare, el răspunzându-i că da și s-a oferit să i-o arate. A luat pușca din camera lui de după dulap, a ieșit cu ea pe hol și s-a dus către bunicul său. În momentul în care a ajuns aproape de el, i-a întins arma, iar în timp ce o ținea de pat, a îndreptat-o ​​​​​​cu țeava spre acesta, pentru a o prinde. În acel moment, a atins cu degetul inelar de la mâna dreaptă trăgaciul armei și, într-o fracțiune de secundă, aceasta s-a descărcat, iar glonțul percutat s-a dus în direcția bunicului său”, se mai arată în rechizitoriu.

Bunica tânărului a povestit că în momentul în care a auzit bubuitura a crezut că e o petardă, dar când a ieșit pe holul locuinței l-a văzut pe partenerul său întins pe jos, și pe nepot aplecat peste el. Plângea și spunea: „ Moșule, eu am glumit, moșule n-am vrut să te omor!”.

Îngrozit de gestul său, tânărul a luat pușca și a plecat de acasă. Speriat că o să se sinucidă, tatăl său l-a sunat pe tânăr și l-a chemat acasă, sfătuindu-l să sune la 112. La dosar este redată și convorbirea cu operatorul de la 112, unde tânărul a anunțat că și-a omorât bunicul dintr-o joacă.

Operator 112 : Da, da, ce urgenţă aveţi?

Autor: A fost o împuşcătură din greşeală, un decedat...

Operator 112 : Dar cu ce aţi împuşcat?

Autor: Cu o arma de vânătoare, calibrul 12.

Operator 112 : Dumneavoastră aţi împuşcat?

Autor: Da.

Operator 112: Așteptați că vă fac legătura, să nu închideți!

Autor: Nu închid.

Operator 112: Dumneavoastră l-ati împuşcat?

Autor: Da, din greşeală.

Operator 112: Domnule, ce s-a întâmplat?

Autor: S-a întâmplat că a fost, că a fost din ... ca un fel de a juca ce o făceam de ceva vreme. Am găsit după un anumit timp, am găsit o armă de vânătoare în pădure și nu am predat-o Poliției, greșeala mea, și era încărcată.

Operator 112: Și vă tot jucați cu ea de ceva timp sau cum?

Autor: Da, ne jucam de ceva timp și acum s-a descărcat.

Operator 112: Păi cum vă jucați, vă jucați, vă prefaceți că-l împușcați pe bunicul, pe tata, pe..

Autor: Nu, nu ne prefăceam, nu a fost vorba că ne prefăceam, era că...., era că pur și simplu, nu am interesul de vânătoare sau chesții de genul... cu toate că mergeam la vânătoare... .și am îndreptat-o ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​înspre el și s-a descărcat. Am atins-o fără să vreau, să... nu știu ce am făcut, pe cuvântul meu.... de aceea am sunat la dumneavoastră.

Operator 112: O să vină echipajele de Ambulanţă. E decedat deja?

Autor: E decedat, da!

Operator 112: În ce zonă l-aţi împuşcat, în ce zonă are plaga?

Autor: În cap!

Operator 112: În cap?

Autor: Da. Eram unul lângă altul și s-a descărcat dintr-o dată.

Operator 112: O să vină urgent echipajele acolo, să lasati arma acolo.

Autor: Da, nu am mai mişcat-o.

În urma anchetei, tânărul a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și nerespectarea regimului armelor și comunităților.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Lugoj și a trecut de camera preliminară, ceea ce înseamnă că procesul poate începe.