Doi copii mici, găsiți morți, cu urme de violență, într-o casă din Marea Britanie: „O oroare”

Doi copii, în vârstă de doi, respectiv trei ani, au fost găsiți morți într-o casă din Stafford. Cadavrele prezentau urme de violență.

Vitimele au fost identificate de poliția din Staffordshire, potrivit The Mirror.

Este vorba de Meraj Ul Zahra, în vârstă de doi ani, și Abdul Momin Alfaateh, în vârstă de trei ani, găsiți morți, duminică, în interiorul unei case situate pe Corporation Street.

Ambii copii au murit la fața locului, potrivit sursei citate. Rudele lor apropiate au fost informate și sunt sprijinite de ofițeri special instruiți.

O femeie de 43 de ani, din zona Stafford, care a fost arestată duminică sub suspiciunea de crimă, a rămas în arest, în timp ce ancheta continuă.

„Depunem eforturi susținute pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat și a dus la moartea tragică a acestor doi copii. Rugăm oamenii să nu facă speculații în acest moment, deoarece acest lucru este dureros pentru familie și prieteni și ar putea împiedica ancheta noastră. Înțelegem că acest incident poate provoca îngrijorare în comunitatea locală. Nu credem că există o amenințarepentru public în acest moment. În prezent, o casă de pe Corporation Street este izolată”, a declarat, duminică, inspectorul detectiv Kirsty Oldfield.

„Am descoperit doi pacienți, ambii copii”

Două ambulanțe și doi paramedici au ajuns duminică la fața locului, a declarat Serviciul de Ambulanță West Midlands, însă n-au mai putut decât să constate decesul.

„La sosirea personalului ambulanței, am descoperit doi pacienți, ambii copii. Din păcate, a devenit rapid evident că nu se mai putea face nimic pentru a-i salva și au fost declarați morți la fața locului”, a declarat un purtător de cuvânt.

Poliția din Staffordshire cere sprijinul celor care au informații ce ar putea ajuta în anchetă.

„Este foarte trist. Moartea copiilor este o oroare. Este destul de dureros să auzi asta. Locuiesc acolo doar de un an, dar toți cei pe care i-am întâlnit au fost minunați”, a declarat o persoană care a urmărit intervenția echipajelor sosite la locul tragediei.

Amintim că, în 2022, bebeluşii gemeni ai unei românce au fost măcelăriţi cu ciocanul, la Londra, de un indian.

În vara acestui an, două anchete pentru omor au fost deschise în Cornwall (UK), după ce două cadavre au fost găsite în păduri diferite, aflate la o distanță de 10 mile (15 km) una față de cealaltă.