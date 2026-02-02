search
Luni, 2 Februarie 2026
Rareș Bogdan îl atacă pe premier înainte de întâlnirea liderilor liberali: „Ilie, nu poți să ceri vot de încredere din lună în lună”

Publicat:

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat luni, înainte de ședința PNL, că președintele PNL Ilie Bolojan nu poate să ceară vot de încredere din lună în lună şi dacă vrea să ceară vot de încredere, să facă Consiliu Național şi să stea de vorbă cu primarii.

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL FOTO: Facebook
Rareș Bogdan, europarlamentar PNL FOTO: Facebook

Vreau să-i văd pe colegii mei din conducerea coaliției că fac opoziţia pe care am făcut-o eu la PSD. Eu vreau să-i văd pe colegii mei că suntem Partidul Național Liberal, un partid care înțelege că doar investițiile pot să ducă această ţară în faţă, că nu pui presiune pe cel de jos, pe cel cu pensie mică, pe cel cu venit mic şi te gândeşti cum să aduci business în plus pentru România, să le iau impozite, pentru că tocmai au pierdut 300 de milioane, atât au pierdut prin plecarea e-comerţului din România”, a spus Rareş Bogdan, la Vila Lac, înainte de şedinţa PNL, scrie News.

Europarlamentarul PNL a arătat că a vorbit cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan. „Am vorbit cu Ilie, m-a sunat după ședință, m-a mai sunat încă o dată. I-am spus Ilie, nemulțumirile mele este că nu dai drumul la exploatări. Invit pe colegii mei să dubleze sau să tripleze redevențele şi după asta să înceapă să dea licențele pentru a exploata ceea ce în România are, metale rare. Nu este nimeni în Europa care să... Toată lumea umblă după metale rare de la Statele Unite, la China, de la Argentina, la Marea Britanie, Franța, umblă după metale rare, numai noi le ținem în pământ şi refuzăm să le exploatăm”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

Europarlamentarul a comentat şi ideea unui vot de încredere în ședința PNL pentru președintele Ilie Bolojan.

„Ilie, nu poți să ceri vot de încredere din lună în lună. Ilie Bolojan este ales preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Congres avem peste un an şi jumate. Nu acum. Peste un an şi jumate se vor schimba dacă se vor schimba, dacă nu, vor rămâne la fel. Dar eu cred o chestiune foarte simplă. Că primii care ar trebui să fie întrebaţi, că sunt cei care dau piept cu oamenii şi ochi, zi de zi cu oamenii, în stradă, în piaţă, în zăpadă, sunt primarii, cei 1100 de primari. Dacă vrea să ceară vot de încredere, facem Consiliul Naţional, stăm de vorbă cu primarii, vedem ce spun deputaţii. Noi suntem 282 de mii de membri”, a spus el, adăugând că premierul trebuie să comunice.

”Trebuie să comunice cu oameni. Îi rog din suflet să-şi ridice capul de la contabilitatea cu mânecuţă pe care o practică mulţi dintre cei din guvernul actual şi să se gândească că România are oportunitate uriaşă de a atrage business în această parte a Europei”, a subliniat Rareş Bogdan.

Politică

