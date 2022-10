Copil căzut în Dunăre, de pe pasarela bacului Galați-Tulcea. Un marinar l-a salvat

Un copil de șase ani a căzut în Dunăre, la Trecere Bac Galați. Copilul fugea pe pasarelă, deși balustrada era trasă, iar bacul se îndepărtase cu 30-40 cm de ponton.

Incidentul a avut duminică, 23 octombrie, la punctul de Trecere bac Galați-Tulcea. Un copil de șase ani a fugit de pasarelă, deși balustrada era trasă, iar bacul deja se îndepărtase de ponton. Copilul era însoțit de tatăl său și de fratele mai mare.

Potrivit martorilor, băiatul s-a dezechilibrat în timp ce alerga și a căzut în apă. Tatăl l-a prins de geacă, dar nu l-a putut trage pe pasarelă.

Imediat, în Dunăre s-au aruncat un marinar și fratele mai mare al copilului. Marinarul a fost nevoit să salveze două persoane, deoarece nici fratele nu știa să înoate.

Copil căzut în Dunăre, salvat de un marinar

„Am tras balustrada pentru plecare. Deja bacul se distanțase destul de mult. L-am văzut cum alerga și am strigat la el: <stai acolo, stai acolo> Am văzut cum a căzut în apă și am sărit imediat după el. Colegii mi-au dat un colac. Între timp a mai sărit un membru din familie, un adolescent de 16-17 ani. Cred că era fratele mai mare. L-am întrebat dacă ştie să înoate, a zis că <nu>. Colacul pe care îl aveam eu l-am dat lui. Am ieşit toţi trei afară. Copilul l-am scos primul, prin fața pasarelei. Apa era foarte rece, în jur de 14 grade Celsius, simțeam că nu mai pot respira. Tatăl copiilor m-a îmbrăţişat, a început să plângă şi mi-a mulţumit”, a povestit marinarul Cosmin Andreiana, salvatorul, marinar Navrom Trecere Bac.

Comandatul Bacului susține că este prima dată când se întâmplă un astfel de incident.

„Ne pregăteam de plecare, balustrada era trasă. A venit din spate de la o mașină o familie cu doi copii. Bacul se deplasase de la mal, copilul mai mic a vrut să sară pe bac. Când am văzut că a căzut, am pus imediat motoarele pe stop după care am deschis pupa vaporului, să nu îl prindem între bac şi ponton. Copilul... nu îl ținea nimeni de mână și a căzut în apă. Colegul a sărit și l-a salvat. Este un erou”, a declarat Marius Pasăre, comandantul bacului.