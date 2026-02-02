Trump anunță un acord comercial cu India. New Delhi va renunța la petrolul rusesc, spune președintele SUA

Președintele american Donald Trump a anunțat luni, 2 februarie, că Statele Unite și India au convenit un acord comercial important, în urma unei convorbiri telefonice cu premierul indian Narendra Modi, în cadrul căruia liderul de la New Delhi ar fi acceptat să oprească importurile de petrol din Rusia și să cumpere mai mult petrol american.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa de socializare Truth Social, Trump a spus că acordul va reduce taxele vamale aplicate schimburilor comerciale între cele două țări și va include angajamente legate de energie, potrivit Reuters.

Potrivit mesajului președintelui american, acordul prevede scăderea tarifelor vamale reciproce de la 25% la 18% pentru bunurile importate din India. În schimb, Narendra Modi „a acceptat să oprească achiziția de petrol rusesc” și să cumpere „mai mult petrol din SUA și, potențial, din Venezuela”.

Trump a descris această înțelegere ca pe un gest de prietenie și respect între cele două națiuni și a subliniat importanța cooperării economice și strategice.

Acordul intervine după luni de negocieri comerciale între Washington și New Delhi, în care tarifele vamale au fost un punct de dispută major. În ultimele luni, administrația Trump a majorat taxele pe importurile indiene ca parte a presiunii asupra Indiei de a reduce achizițiile de petrol rusesc, pe fondul războiului din Ucraina.