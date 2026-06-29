O adolescentă de 16 ani a căzut de la aproximativ patru metri în timpul show-ului cu drone care a încheiat Festivalul de Teatru de la Sibiu

O adolescentă de 16 ani a ajuns la spital duminică seara, după ce a căzut de la aproximativ patru metri în timp ce urmărea spectacolul cu drone care a încheiat Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS).

Spectacolul multimedia cu drone care a încheiat duminică seara Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) a fost marcat de un incident în urma căruia o adolescentă de 16 ani a ajuns la spital. Fata a căzut de la aproximativ patru metri, în zona Cazarmei 90, acolo unde numeroşi spectatori se adunaseră pentru a urmări unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:30, în timpul spectacolului organizat în apropierea Teatrului Național „Radu Stanca”.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu și preluate de presa locală, fata a căzut de pe zidul Cazarmei 90, de la o înălțime de aproximativ patru metri, pe spațiul verde de pe bulevardul Corneliu Coposu.

La fața locului a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu cu medic. Cadrele medicale au găsit-o pe adolescentă conștientă și i-au acordat îngrijiri înainte de a o transporta la spital.

În urma căzăturii, fata a suferit un traumatism cranio-facial și traumatisme la nivelul membrelor.

„La sosirea echipajului, victima prezenta un traumatism cranio-facial şi traumatisme ale membrelor. După evaluare şi acordarea îngrijirilor medicale, pacienta a fost transportată la spital, conştientă”, au transmis reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu.