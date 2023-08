Nedumerirea unui elvețian care a vizitat România la pas. „Vecinii unguri profită, nu pricep de ce românii nu știu s-o facă”

Un elvețian care trăiește de mai mulți ani la București și Sibiu a avut ocazia să vadă munții României, de la Apuseni și până în Munții Făgăraș, dar și Delta Dunării. La final, verdictul său e unul surprinzător.

Împătimit al muntelui, elvețianul a luat la pas aproape toate grupele muntoase ale României, din Apuseni și până în Făgăraș și din Munții Maramureșului și până în Munții Măcin, în Dobrogea. La final, el s-a declarat impresionat de Munții Făgăraș și de Munții Apuseni, pe care îi aseamănă cu munții din țara natală, dar și de deltă.

„Munții Făgăraș sunt cei mai spectaculoși și cei mai înalți din România, dar Apusenii au farmecul lor inegalabil. Munții ăștia pot rivaliza cu orice zonă din Alpi, nu-s cu nimic mai prejos decât cei din Elveția. Sunt doar mai puțin mediatizați”, a spus el.

În Apuseni, el a fost cu cortul la Fântânele Beliș și la Mărișel, lângă lacul din zonă.

„E nemaipomenit de frumos, e un verde cum parcă nu am mai văzut în viața mea. Am interacționat și cu localnicii, ne-au adus lapte proaspăt și brânză, sunt niște oameni primitori și foarte frumoși”, a adăugat el.

Și mai obișnuit este cu Munții Făgărășului, pe care i-a explorat în mai multe rânduri. „Sunt aproape relativ de Sibiu, așa că mi-a fost simplu să ajung în Făgăraș. Aici sunt mulți ciobani care fac o brânză aparte, nu știu exact cum îi spune, dar cine o mănâncă sigur mai vrea. Munții sunt falnici, dar zona e puțin periculoasă pentru că sunt mulți urși, iar unii sunt agresivi”, a mai spus el.

„Nu pot înțelege”

Între timp, a vizitat și stațiunile românești de pe litoralul Mării Neagre, unde i-a invitat pe doi dintre prietenii săi din Elveția. Tot atunci, cei trei au străbătut Munții Măcin, iar apoi au fost și în Deltă.

„Românii spun că au un litoral modest, dar nu aș fi de acord cu asta. E mai ok decât în multe zone din Grecia și chiar Spania, părerea mea. Pe de altă parte, Munții Măcin sunt munți doar cu numele, de fapt sunt niște dealuri. Dar sunt niște dealuri frumoase, odinioară erau munți înalți, semeți, însă au fost erodați în milioane de ani. Cât despre deltă, e un loc unic în Europa. E fabulos, nu am cuvinte să descriu. Am văzut peisaje, păsări, totul unic”, a completat el.

Totuși, elvețianul are o nedumerire. „Nu înțeleg de ce românii ăștia nu știu folosi deloc ce au. Vecinii unguri și cei bulgari profită multă mult mult de turism, românii aproape deloc, deși au un potențial și o țară cu natură mai frumoasă. Nu înțeleg de ce. Și să ai o deltă, dar să nu o promovezi nicăieri, nu știu, nu pricep și nu pot înțelege”, a încheiat el.