Fără permis, cu numere false şi cu poliţia pe urme. Un tânăr din Sibiu s-a plimbat cu o maşină furată timp de două luni, înainte de a fi prins

Un tânăr de 26 de ani din Sibiu este cercetat penal după ce ar fi furat un autoturism în 30 decembrie 2025 și l-ar fi folosit aproape două luni, fără a fi identificat de autorități. Bărbatul nu deținea permis de conducere, iar mașina avea montate plăcuțe false de înmatriculare.

Furtul a fost reclamat chiar în ajunul Anului Nou, când proprietarul autoturismului a sesizat poliția că mașina sa, parcată pe o stradă din municipiul Sibiu, a dispărut cândva în intervalul orar 16:00-18:30. Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Sibiu – Biroul Investigații Criminale, care au deschis o anchetă pentru furt și au demarat verificările specifice.

Timp de aproape două luni, autoturismul nu a fost depistat, dar joi, 19 februarie, în jurul orei 12:50, o maşină care corespunde ca descriere cu cea furată a fost observată în trafic, pe raza municipiului Sibiu, astfel că polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, potrivit presei din Vâlcea.

Cursa s-a încheiat la intersecția străzilor Europa Unită și München, după ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara carosabilului. Imediat poliţiştii au sărit din maşinile cu care mai întâi l-au blocat şi l-au imobilizat. În autoturism se aflau, pe lângă conducătorul auto, alți trei pasageri, cu vârste între 30 și 35 de ani. Toți au fost imobilizați pentru verificări.

În urma controlului, polițiștii au stabilit că mașina era cea reclamată ca furată la finalul anului trecut.

Potrivit autorităţilor, autoturismul avea montate numere false de înmatriculare, iar tânărul aflat la volan nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Pe baza probelor administrate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care au fost comise faptele și să fie dispuse măsurile legale care se impun.