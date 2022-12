Factură la curent de peste 4.000 de lei pentru un consum inexistent. „Cum ar trebui să-i cataloghez, hoți cu acte?”

Peste 8.000 de lei a plătit un buzoian pentru curentul consumat în două luni și a crezut inițial că suma uriașă i se trage de la pompa de irigat. El a aflat apoi că-i fusese umflată factura.

Când i-a sosit cea mai nouă factură, buzoianul a aflat că, de fapt, îi fusese umflată datoria pentru curent cu peste 4.000 de lei. Furia omului este cu atât mai mare cu cât, spune el, s-a împrumutat ca să nu rămână dator la furnizorul de curent.

Dănuț Panait încă se uită nedumerit pe hârtiile primite de la furnizorul de curent, pentru a desluși cum i s-a calculat o plată de peste 8.000 de lei în două luni. Peste 4.500 de lei i-a venit în septembrie, după o perioadă în care a irigat intensiv. A plătit imediat, deoarece a crezut că uriașul consum se trage de la pompa de apă pentru irigații.

La scurt timp, i-a sosit acasă o altă factură, cu peste 3.300 de lei de achitat. S-a conformat și de data aceasta. „Eu am făcut sacrificii de am plătit ambele facturi, dar sunt oameni cărora le vin greu două milioane. Practic, mi-au luat două salarii minime din România”, declară Dănuț Panait.

Buzoianul mărturisește că, de teama de a nu fi debranșat de la rețea, le-a cerut bani cu împrumut unor cunoștințe și a mers să achite factura. Între timp, a recurs la economii drastice în casă. A încercat să contacteze furnizorul de curent, pentru a obține lămuriri dar și ca să ceară schimbarea contorului care asigură citirea indexului de la distanță. Demersul nu a avut însă rezultate.

Când să se resemneze, abonatul Dănuț Panait a primit factura pe octombrie, care, așa cum și el bănuia, avea să-i confirme că i s-a încasat cu peste 4.000 de lei în plus. „Am crezut că nu văd bine când m-am uitat pe factura care mi-a venit cu minus 4.247 lei. E clar, am dat niște bani în avans pentru un index inventat de ei. Practic eu am băgat banii la ei, nefiind o bancă unde să-mi crească dobânda, ci doar asigurându-se ei că au un client care e bun-platnic”, declară Dănuț Panait.

Acum, buzoianul spune că este mulțumit într-o oarecare măsură deoarece, conform calculelor, ar trebui să nu mai plătească energia electrică cel puțin un an de acum înainte. Mărturisește însă că mai cruntă este furia după ce a realizat că, în prag de iarnă, a fost nevoit să se împrumute ca să achite o datorie inventată de furnizorul de curent.

Pe deasupra, se plânge el, i-au fost blocați niște bani care l-ar fi ajutat în alte scopuri. „Am avut și eu curentul tăiat, mai demult, pentru sume mai mici, și nu am avut nicio păsuire de la ei. Am plătit rebranșarea. Atunci, ei m-au considerat rău-platnic. Acum, eu cum ar trebui să-i cataloghez, probabil hoți cu acte?”, spune Dănuț Panait.

Despre pățania localnicului din Poșta Câlnău, s-a dus deja vestea în sat. Vecinii lui sunt la fel de revoltați și spun că, dacă ar fi fost în locul păgubitului, ar fi reacționat mai dur. „Mă luam de gât cu ei, acolo. Păi de unde să plătesc eu atâta, pentru ce? Îi obligam să vină încoace să citească contorul, care probabil e defect”, spune un localnic din Poșta Câlnău.

Pentru a afla cauza estimării greșite a consumului de curent electric la adresa de domiciliu a lui Dănuț Panait, „Adevărul“ a cerut un punct de vedere furnizorului de energie din regiunea Muntenia Nord, însă nu a fost primit niciun răspuns până la această oră.