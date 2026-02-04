Omor pentru a acoperi o înșelăciune: un tânăr de 18 ani a ucis o bătrână căreia îi dăduse bancnote false

Crimă şocantă într-o localitate din Olt, unde o bătrână de 81 de ani a fost bătută până la moarte cu o bucată de lemn de foc de un tânăr de 18 ani.

Descoperirea macabră a fost făcută miercuri, 3 februarie, de o vecină care a intrat în locuința bătrânei din comuna Băbiciu. Femeia a găsit-o pe bătrână fără viață și a sunat imediat la 112 pentru a alerta autoritățile, iar în scurt timp la fața locului au ajuns poliţişti de la Secția de Poliție Rurală Deveselu, împreună cu un echipaj medical de prim ajutor.

Urmele de violenţă erau evidente, astfel încât poliţiştii au stabilit că este vorba despre o crimă şi au demarat ancheta.

„Din primele verificări, polițiștii au identificat trupul neînsuflețit al unei femei, în vârstă de 81 de ani, care prezenta urme de violență. (...) Având în vedere suspiciunile privind cauza morții, procurorul de caz a fost informat și a preluat cercetările, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.

Anchetatorii au stabilit rapid că moartea femeii a survenit cu o zi înainte, pe 2 februarie şi, pe baza probelor adunate la fața locului și a investigațiilor, au identificat rapid pe principalul suspect, un tânăr de 18 ani din Corabia, cu antecedente penale.

În scurt timp, tânărul a fost audiat și a recunoscut crima, povestind cum a lovit-o până la moarte pe bătrâna de 81 de ani cu o bucată de lemn de foc, relatează presa locală.

„În după-amiaza zilei de 2 februarie 2026, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se afla în locuința victimei T. A., în vârstă de 81 ani, tânărul a lovit-o cu un obiect dur, o bucată de lemn de foc, de mai multe ori la nivelul capului, producându-i multiple leziuni care au condus în mod nemijlocit la decesul acesteia, conform constatărilor preliminare emise de Serviciul Județean de Medicină Legală Olt”, se arată în comunicatul Parchetului Olt.

Tânărul de 18 ani a povestit că s-a enervat foarte tare şi a pierdut controlul în timpul unui conflict spontan cu bătrâna. El le-a declarat anchetatorilor că se temea că victima îl va denunța la poliție pentru că îi dăduse anterior mai multe bancnote euro false, primind în schimb o sumă echivalentă în lei. Teama de a fi descoperit și de a răspunde penal l-a determinat să reacționeze violent, lovind-o repetat cu o bucată de lemn de foc până i-a provocat moartea.

„Inculpatul G. C. C. a recunoscut săvârşirea infracţiunii de omor şi a precizat că a comis fapta pe fondul unei stări de nervozitate determinate de conflictul spontan dintre cei doi, motivând că a recurs la acest gest, întrucât i-a fost teamă că victima va anunţa organele poliţiei în legătură cu mai multe bancnote în monedă euro false pe care inculpatul i le-a dat victimei în schimbul unei sume de bani în bancnote monedă lei”, se mai arată în comunicat.

Marți, 3 februarie, Parchetul Olt a dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, iar miercuri, 4 februarie, procurorii vor solicita instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile.