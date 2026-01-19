Tragedie pe DN7, în Hunedoara. O persoană a murit și alte două sunt rănite, după ce două maşini s-au ciocnit. Unul dintre răniți e în stop cardio-respirator

Un om a murit şi alți doi sunt răniți în urma unui accident produs luni, 19 ianuarie, pe DN 7, în judeţul Huneodara, unde două mașini s-au izbit violent. Unul dintre răniți e în stare gravă.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7 Sebeș-Deva, la ieșire din localitatea Simeria, județul Hunedoara, a avut loc un accident rutier între două autoturisme, în urma căruia o persoană a decedat, iar alte două persoane au suferit multiple leziuni și primesc îngrijiri medicale”, a transmis, luni seară, Poliția Română.

Intervin pompierii Detaşamentului Deva. La locul accidentului se afla o ambulanţă SMURD si 2 SAJ, dar şi o autospecială dotată cu modul de descarcerare.

„În urma accidentului, în care au fost implicate două autoturisme, au rezultat ttrei victime: o victimă decedată, o victima care a fost descarcerată şi se află în stop cardio-respirator şi o victima conştientă, cu traumatism toracic”, a transmis ISU Hunedoara.

Traficul rutier e blocat

Potrivit centrului INFOTRAFIC, circulația rutieră este oprit în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor specializate.

„Se estimează reluarea normală a traficului după ora 19:00”, se arată pe pagina oficială a Poliției Române

„Trafic închis pentru măsurători în urma unui accident care a avut loc pe DN 7 la Simeria Veche (HD). Se estimează reluarea normală a circulației în jurul orei 19”, transmite și DRDP Timiș.

Amintim că, tot luni, traficul pe Autostrada A2, pe sensul de mers București-Constanța, a fost blocat, formându-se cozi kilometrice, după ce un TIR a derapat și a intrat într-un parapet.