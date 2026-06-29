Un șofer din județul Vâlcea a fost amendat cu aproximativ 3.000 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile, după ce polițiștii au descoperit că a încălcat mai multe prevederi ale Codului rutier, printre care nerespectarea regulilor la o trecere la nivel cu calea ferată și folosirea unui dispozitiv sonor neomologat care imita semnalele autospecialelor de Poliție și ale ambulanțelor.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 17.00. Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, din comuna Mihăești, a fost oprit în trafic de polițiștii Serviciului Rutier după ce nu a respectat semnificația indicatoarelor rutiere instalate la o trecere la nivel cu calea ferată, notează publicația Ziarul Amprenta.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că șoferul avea montat pe autoturism un dispozitiv de avertizare sonoră neomologat, care reproducea sunete similare celor emise de autospecialele autorităților aflate în misiune.

De asemenea, polițiștii au descoperit că autoturismul circula fără o poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) valabilă.

„Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 3.000 de lei, au reținut permisul de conducere al bărbatului pentru o perioadă de 90 de zile, precum și certificatul de înmatriculare al autoturismului. Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să utilizeze pe autovehicule numai echipamente și dispozitive omologate”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.